1926 Heritage Hotel: Pesona Warisan 100 Tahun Di Penang, Berbaloi Atau Tidak?

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Kalau sebut tentang percutian ke Pulau Pinang, perkara pertama yang mungkin terlintas ialah nasi kandar, char kuey teow, mural di George Town atau mungkin berjalan-jalan di sepanjang Gurney Drive.

Tetapi bagaimana pula jika kali ini anda memilih untuk menikmati Pulau Pinang dari sudut berbeza, dengan menjadikan sebuah bangunan warisan berusia 100 tahun sebagai tempat persinggahan?

Terletak di Jalan Burma, George Town, 1926 Heritage Hotel menawarkan pengalaman penginapan yang menggabungkan pesona seni bina lama dengan keselesaan moden.

Menariknya, hotel ini bukan sekadar menggunakan elemen klasik sebagai hiasan untuk kelihatan estetik, sebaliknya mempunyai sejarah tersendiri yang berkait rapat dengan perkembangan bandar Pulau Pinang.

Dibuka pada 10 April 2026, hotel ini menyambut ulang tahun ke-100 bangunannya bagi tempoh 1926 hingga 2026.

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Kini sebahagian daripada The Unlimited Collection by The Ascott Limited, ia membawa konsep penginapan butik yang lebih dekat dengan identiti, budaya dan kehidupan masyarakat setempat.

Jadi, apa yang menjadikan tempat ini menarik untuk dimasukkan dalam senarai percutian anda?

1. Menginap Dalam Bangunan Yang Menyimpan Kisah Seabad

Perkara pertama yang menjadikan 1926 Heritage Hotel berbeza ialah sejarah bangunannya sendiri. Dibina pada 1926, kawasan ini pada asalnya dikaitkan dengan kediaman pegawai British dan pentadbir tempatan.

Kedudukannya di Jalan Burma juga bukan sesuatu yang kebetulan kerana kawasan tersebut pernah menjadi antara koridor kediaman pilihan golongan berada pada awal abad ke-20.

Berbeza dengan rumah kedai yang lebih padat di pusat bandar George Town, kediaman di sepanjang Jalan Burma ketika itu mempunyai ruang lebih luas, halaman dan taman tersendiri.

Sebab itu, apabila melihat konsep seni bina hotel ini, anda akan menemui gabungan pengaruh Anglo-Melayu dengan sentuhan kolonial yang cukup menarik.

Apa yang lebih mengagumkan ialah proses pemuliharaannya tidak dilakukan dengan menghapuskan identiti asal bangunan semata-mata untuk menghasilkan hotel moden.

Sebaliknya, beberapa ciri asal seperti fasad bangunan, perincian kayu, susun atur ruang, pintu kayu dan tangga berlingkar daripada kayu padu dikekalkan sebagai sebahagian daripada identitinya.

Pokok-pokok warisan yang matang di sekitar kawasan hotel turut menyumbang kepada suasana yang lebih klasik dan mendamaikan.

Pendek kata, ini jenis penginapan yang membolehkan anda menikmati sentuhan sejarah tanpa perlu mengorbankan keselesaan yang biasanya dicari ketika bercuti.

2. Seni Bina Klasik, Tetapi Bilik Tetap Selesa Untuk Percutian Moden

Jangan risau, walaupun bangunannya mempunyai sejarah hampir satu abad, pengalaman menginap di sini tetap disesuaikan dengan keperluan pengembara masa kini.

1926 Heritage Hotel mempunyai 78 bilik dan suite yang ditempatkan dalam 24 rumah warisan dua tingkat yang saling berhubung.

Pilihan penginapannya merangkumi Heritage Room, Colonial Twin, Colonial King, Heritage Garden Patio, Residency Suite dan Straits Suite.

Saiz bilik pula bermula daripada 25 meter persegi sehingga 52 meter persegi, bergantung pada kategori yang dipilih.

Antara perkara yang menarik perhatian ialah reka bentuk biliknya yang menggabungkan elemen warisan dengan kemudahan moden seperti katil yang selesa, ruang kerja khusus, mesin espresso peribadi dan pancuran hujan.

Foto: Siti Murni/TRP

Jadi, sama ada anda datang untuk berehat selepas seharian berjalan-jalan atau memerlukan ruang untuk bekerja sambil bercuti, konsep penginapan ini cuba memenuhi kedua-dua keperluan tersebut.

Jika anda lebih gemarkan suasana yang dekat dengan alam semula jadi, terdapat juga bilik di tingkat bawah yang dilengkapi patio peribadi serta akses terus ke kawasan luar dan taman.

Bayangkan menikmati waktu pagi dengan secawan kopi di ruang patio sendiri sebelum memulakan aktiviti meneroka George Town.

Bunyi macam percutian yang tidak perlu terlalu tergesa-gesa, bukan?

3. Courtyard Hijau, Kolam Renang Dan Sudut Seni Untuk Bersantai

Selepas seharian meneroka Pulau Pinang, kadangkala perkara paling menyeronokkan ialah kembali ke hotel dan menikmati sedikit masa untuk diri sendiri.

Foto: Siti Murni/TRP

Di 1926 Heritage Hotel, kawasan courtyard yang dihiasi taman landskap dan kehijauan menjadi antara ruang yang menawarkan suasana lebih santai di tengah-tengah kesibukan bandar.

Hotel ini turut menyediakan kolam renang luaran untuk tetamu yang ingin berehat atau menikmati masa lapang tanpa perlu keluar mencari aktiviti lain.

Foto: Siti Murni/TRP

Bagi mereka yang mementingkan kesihatan ketika bercuti, terdapat juga pusat kecergasan dan Sensorium, iaitu ruang khusus berkaitan kesejahteraan.

Satu lagi elemen yang menjadikan hotel ini menarik ialah koridor seni yang menampilkan karya artis dari Pulau Pinang secara bergilir-gilir.

Ini bermakna ruang hotel bukan sekadar tempat untuk bergerak dari satu bilik ke bilik lain, tetapi turut menjadi platform untuk mengetengahkan bakat kreatif tempatan.

Jangan lupa singgah ke U-Shop juga, yang menampilkan pilihan produk artisan dan barangan terpilih daripada pengusaha tempatan.

Bagi penggemar seni, reka bentuk dan hasil kraftangan, ruang seperti ini memberikan sedikit kelainan kepada pengalaman menginap kerana anda turut berpeluang mengenali kreativiti masyarakat setempat.

4. Percutian Tak Lengkap Tanpa Makanan Sedap, Ini Pilihan Di Dalam Hotel

Foto: Siti Murni/TRP

Kita semua tahu Pulau Pinang merupakan antara destinasi makanan paling popular di Malaysia.

Jadi, tidak hairanlah aspek makanan turut menjadi sebahagian daripada pengalaman yang diketengahkan 1926 Heritage Hotel.

Menariknya, hotel ini menawarkan beberapa konsep makan dan minum yang mempunyai identiti tersendiri.

#1. Root House by Gēn 根

Buat mereka yang gemarkan pengalaman gastronomi lebih menarik, Root House by Gēn 根 mengetengahkan konsep bistro Cina kontemporari yang diterajui chef-pengasas Johnson Wong.

Konsepnya bukan sekadar menyajikan makanan Cina dalam bentuk moden, tetapi turut meneroka perjalanan cita rasa masyarakat diaspora Cina dan bagaimana sesuatu hidangan berubah mengikut budaya, lokasi serta bahan tempatan.

Dengan menggunakan naratif kulinari Pulau Pinang sebagai inspirasi, restoran ini menggabungkan elemen tradisi dan pendekatan kontemporari dalam hidangannya.

#2. The Heritage Collection by Daily Coffee

Kalau anda jenis yang suka memulakan pagi dengan kopi dan sarapan santai, The Heritage Collection by Daily Coffee pula menawarkan konsep santapan sepanjang hari.

Daripada kopi istimewa hinggalah pilihan makanan tempatan dan hidangan klasik yang biasa dinikmati masyarakat Malaysia, ruang ini direka untuk memberikan suasana makan yang lebih santai.

Ia juga menjadi pilihan untuk mereka yang mahu menikmati sarapan sebelum keluar meneroka kawasan sekitar atau singgah sebentar untuk berehat selepas berjalan-jalan.

#3. U-Bar

Apabila malam menjelang, U-Bar menawarkan suasana berbeza menerusi konsep bar panjang dengan pilihan minuman terpilih.

Dengan suasana yang lebih santai dan mesra, ia menjadi ruang untuk tetamu meluangkan masa bersama teman atau sekadar menikmati penghujung hari selepas meneroka bandar.

5. Lokasi Strategik Untuk Terokai Sisi George Town Yang Berbeza

Foto: Siti Murni/TRP

Satu lagi kelebihan 1926 Heritage Hotel ialah lokasinya di Jalan Burma yang membolehkan tetamu melihat sisi Pulau Pinang yang mungkin berbeza daripada kawasan tumpuan pelancong biasa.

Hotel ini terletak di 227, Jalan Burma, George Town, kira-kira 30 minit perjalanan dari Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang.

Dari sini, pengunjung juga mempunyai akses mudah ke kawasan Pulau Tikus, Gurney Drive serta beberapa lokasi gaya hidup dan kreatif seperti Hin Bus Depot, Jalan Transfer dan Carnarvon Street.

Namun, perkara yang lebih menarik tentang Jalan Burma ialah kepelbagaian budaya yang masih dapat dilihat dalam kehidupan seharian masyarakat setempat.

Selain itu, kawasan sekitar turut dikelilingi pasar tempatan, kedai kopi tradisional, kafe kejiranan dan pelbagai lokasi yang memperlihatkan kehidupan masyarakat George Town.

Inilah yang menjadikan pengalaman menginap di sini sedikit berbeza.

Anda bukan sekadar berada di kawasan pelancongan yang dipenuhi tarikan untuk bergambar, tetapi turut berpeluang melihat bagaimana kehidupan bandar warisan ini terus bergerak seperti biasa.

Pada waktu pagi, suasana pasar dan kedai kopi tempatan menjadi sebahagian daripada rutin penduduk.

Tidak jauh dari situ, seni bina bersejarah dan rumah ibadat pula mengingatkan kita tentang kepelbagaian budaya yang membentuk identiti Pulau Pinang.

6. Warisan Lama, Pengalaman Baharu: Apa Yang Menjadikan 1926 Heritage Hotel Istimewa?

Apa yang cuba ditawarkan 1926 Heritage Hotel sebenarnya lebih daripada sekadar bilik yang cantik atau bangunan yang mempunyai nilai sejarah.

Konsepnya berkisar tentang pengalaman menginap yang membolehkan pengunjung mengenali destinasi melalui seni bina, makanan, seni dan kehidupan masyarakat setempat.

Di bawah The Unlimited Collection by The Ascott Limited, hotel ini membawa pendekatan penginapan butik yang memberi penekanan kepada identiti setiap destinasi.

Daripada bangunan warisan yang dipulihara kepada restoran dengan inspirasi kulinari tempatan, setiap elemen direka untuk menghubungkan tetamu dengan cerita Pulau Pinang.

Malah, hotel ini turut menyediakan kemudahan seperti perkhidmatan concierge, kaunter penerimaan tetamu 24 jam, Wi-Fi percuma, perkhidmatan pengemasan harian serta kemudahan pengecasan kenderaan elektrik.

Perkhidmatan pemindahan lapangan terbang dan limosin juga boleh diatur atas permintaan.

Bagi mereka yang datang atas urusan kerja atau menggabungkan percutian dengan komitmen profesional, kemudahan bilik mesyuarat, persidangan dan pusat perniagaan turut disediakan.

Jadi, Berbaloi Masuk Dalam Senarai Percutian Ke Pulau Pinang?

Jika anda mencari penginapan yang sekadar menyediakan tempat tidur selepas seharian bersiar-siar, mungkin banyak pilihan lain yang boleh dipertimbangkan.

Tetapi jika anda lebih gemarkan hotel yang mempunyai identiti, seni bina menarik, suasana santai dan hubungan rapat dengan budaya tempatan, 1926 Heritage Hotel menawarkan konsep yang wajar diterokai.

Daya tarikannya bukan hanya terletak pada usia bangunan yang mencecah 100 tahun, tetapi pada cara sejarah tersebut dikekalkan dan disesuaikan dengan gaya hidup pengembara moden.

Daripada menikmati kopi pada waktu pagi, melihat perincian seni bina lama, berehat di taman hinggalah meneroka kuil dan kedai kopi tradisional di kawasan sekitar, pengalaman di sini memberi peluang untuk mengenali George Town dengan rentak yang lebih perlahan.

Kadangkala, percutian yang paling bermakna bukanlah tentang berapa banyak tempat yang sempat kita kunjungi, tetapi sejauh mana kita dapat mengenali sesuatu destinasi.

Dan di 1926 Heritage Hotel, kisah Pulau Pinang itu bermula sebaik sahaja anda melangkah masuk.

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