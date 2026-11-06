Proton S70 RS 2027: Lebih Agresif, Sporty & Ada Enjin Turbo

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Sedan segmen B merupakan antara jenis kereta yang mempunyai ramai peminat dalam Malaysia.

Antara pilihan yang ada ialah Proton S70 yang kini tampil dengan identiti baharu lebih sporty, agresif dan garang menerusi versi Proton S70 RS 2027.

Reka bentuk model kereta baharu ini telah didedahkan sempena pelancaran rasminya.

Apa Maksud RS?

Menurut Proton, RS membawa maksud Refined Sportiness, selari dengan tema Performance with Style yang menjadi asas penampilan baharu model S70 ini.

Pengumuman tersebut turut menyaksikan penampilan pertama reka bentuk S70 RS 2027 kepada orang ramai.

Ringkasnya, model ini hadir dengan rupa lebih agresif, ruang dalam sporty dengan prestasi enjin turbo.

Aksen Merah Menambah Kepada Penampilan Agresif

Aksen merah menghiasi model baharu ini. (Foto: Paul Tan Automotive News)

Perubahan paling ketara dapat dilihat pada bahagian hadapan iaitu gril dan bampar baharu lengkap dengan hiasan sporty serta aksen berwarna merah.

Bahagian sisi pula dilengkapi dengan skirt sporty, rim aloi seluas 17 inci dan angkup brek (brake calliper) berwarna merah bagi menunjukkan imej lebih agresif.

Manakala itu, S70 RS 2027 menerima bampar baharu, diffuser dan empat ekzos di bahagian belakang mengubah penampilannya secara keseluruhan.

Konsep sporty ini diteruskan ke dalam ruang dalam menerusi kemasan dual tone berwarna merah, floating middle console dan ambient lighting.

Selain itu, S70 RS 2027 turut dilengkapi dengan Commander Dial dan Automatic Column Shifter bagi memudahkan pemandu mencapai kawalan ketika memandu.

S70 RS 2027 Dikuasakan Dengan Enjin 1.5L Turbo

Bahagian bampar dan rim. (Foto: Paul Tan Automotive News)

Bercakap tentang bahagian mekanikal S70 RS 2027 pula menggunakan enjin i-GT 1.5 liter turbo yang dipadankan dengan transmisi tujuh kelajuan Dual Clutch Transmission (DCT).

Gabungan kuasa itu membolehkan sedan segment B ini memecut dari 0 hingga 100 km/j dalam masa 7.5 saat.

Namun begitu, Proton masih belum mendedahkan sebarang maklumat penuh mengenai spesifikasi dan kelengkapan setiap spec ketika artikel ini ditulis.

Menurut Pandu Laju, Proton S70 terus mencatatkan jualan yang memberangsangkan apabila keseluruhan rangkaiannya merekodkan 5,367 unit berjaya dijual pada Oktober 2026.

Daripada jumlah itu, varian i-GT 1.5 Lite dan Prime menyumbang 2,338 unit. Manakala, varian lain merekodkan 3,029 unit.

Secara keseluruhan, Proton berjaya menjual sebanyak 26,076 unit S70 bagi 10 bulan pertama tahun ini.

Bagi peminat model sporty ini, Proton bakal mengadakan acara line-off reveal S70 RS 2027 bersama pertunjukan fesyen hasil kerjasama dengan pereka tempatan.

Ruang dalam yang dipenuhi dengan warna merah. Foto: Paul Tan Automotive News)

Tambahan pula, Proton turut menikmati peningkatan jualan merentasi keseluruhan rangkaiannya tahun ini berdasarkan laporan Utusan Malaysia.

Antara pencapaiannya termasuklah:

Proton Saga: Mencatat 7,352 unit bulan lalu menjadikan jumlah terkumpul sebanyak 75,589 melepasi keseluruhan jualan tahun lepas.

Mencatat 7,352 unit bulan lalu menjadikan jumlah terkumpul sebanyak 75,589 melepasi keseluruhan jualan tahun lepas. Proton X50: Mengekalkan dominasi segmennya dengan jualan terkumpul sebanyak 22,088 unit.

Mengekalkan dominasi segmennya dengan jualan terkumpul sebanyak 22,088 unit. Proton X90: Mencatat peningkatan tertinggi sebanyak 75.6% bagi tahun 2026.

Menariknya, model xEV di bawah jenama Proton e.MAS menguasai 33.2% pegangan pasaran tempatan.

Ketua Pegawai Eksekutif PRO-NET, Zhang Qiang berkata selera rakyat Malaysia terhadap kenderaan xEV terus meningkat didorong keyakinan terhadap jenama dan sokongan rangkaian pengedar terluas dalam industri.

“Jumlah jualan terkumpul setakat tahun ini bagi rangkaian Proton e.MAS kini mencecah 35,730 unit, diketuai oleh model Proton e.MAS 5, e.MAS 7 PHEV dan e.MAS 7.”

Selain pasaran domestik, Proton turut melakar rekod jualan eksport sebanyak 2,610 unit pada bulan Oktober dihantar ke luar negara menjadikannya jumlah terkumpul menghampiri 10,000 unit.

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