Hijab UNIQLO AIRism Kembali 6 November Selepas Habis Terjual, Zahirah MacWilson Jadi Wajah Kempen

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Selepas habis terjual susulan pelancaran pertamanya pada Ogos 2026, hijab AIRism UV Protection keluaran UNIQLO kini kembali menemui pelanggan mulai 6 November ini.

Menampilkan fabrik AIRism yang ringan, sejuk dan selesa, hijab ini menjadi pilihan ramai rakyat Malaysia kerana kesesuaiannya dengan cuaca panas negara ini.

Direka untuk memberikan keselesaan sepanjang hari, hijab AIRism menggabungkan fabrik yang terasa sejuk apabila menyentuh kulit dengan ciri menyerap peluh, cepat kering serta perlindungan UV dengan penarafan UPF50+.

Kembali Ditawarkan, Direka Untuk Cuaca Malaysia

Bagi wanita yang mengenakan hijab sepanjang hari, keselesaan ketika berhadapan dengan cuaca panas dan lembap di Malaysia merupakan antara aspek penting dalam pemakaian harian.

Hijab AIRism UV Protection diperbuat daripada fabrik yang lembut, ringan dan terasa sejuk apabila menyentuh kulit. Ia turut dilengkapi ciri menyerap peluh serta cepat kering bagi membantu menguruskan kelembapan sepanjang hari.

Reka bentuknya yang anjal memberikan kebebasan bergerak dan mudah digayakan untuk pelbagai aktiviti harian. Selain itu, perlindungan UPF50+ menawarkan perlindungan tambahan ketika melakukan aktiviti di luar rumah.

Zahirah MacWilson Serlahkan Gaya Hijab AIRism

Pelakon Malaysia dan ikon fesyen, Zahirah MacWilson, menjadi wajah utama kempen terbaharu ini dengan mengetengahkan gaya peribadi serta perspektifnya terhadap pemakaian hijab dalam kehidupan seharian.

Menerusi beberapa latar suasana bandar dan aktiviti luar, Zahirah memperlihatkan bagaimana reka bentuk hijab yang ringan dan praktikal ini dapat melengkapi gaya hidup aktif, selain mudah disesuaikan untuk pelbagai acara dan kesempatan.

Kemunculan semula hijab AIRism mencerminkan komitmen berterusan UNIQLO untuk mendengar maklum balas pelanggan serta menghasilkan pakaian yang memenuhi keperluan harian mereka.

Berteraskan falsafah LifeWear jenama itu, hijab AIRism menggabungkan reka bentuk teliti dengan teknologi fabrik inovatif bagi menjadikan pemakaian harian lebih mudah dan selesa.

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