[EKSKLUSIF] Usahawan Tempatan Bawa Makanan Indonesia ke Kuala Lumpur, Ini Kisahnya

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Bagi segelintir orang, makanan bukan sekadar mengisi perut yang lapar. Sebaliknya, ia membawa kenangan manis dan memori nostalgia.

Namun, tidak ramai yang sanggup mengambil kenangan manis itu mengubahnya menjadi sebuah perniagaan.

Itulah yang dilakukan Agus Arif Dema Fika, pengasas Ruang Makan Sejagat di Seksyen 13, Shah Alam.

Baca Artikel Berkaitan: [EKSKLUSIF] Dari Warung Di Surabaya Ke Kuala Lumpur, Ini Kisah Di Sebalik Ruang Makan Sejagat

Idea Bermula Daripada Kenangan Agus Di Kampung

Agus Arif Dema Fika. (Foto: TRP)

Menurut Agus, idea membuka restoran yang memberi fokus kepada hidangan Nusantara bermula ketika dia dan keluarga pulang bercuti ke kampung neneknya di Surabaya, Indonesia beberapa tahun lalu.

Sepanjang perjalanan itu, mereka mencuba pelbagai makanan di warung dan restoran sekitar Surabaya, Malang dan Banyuwangi.

Ada beberapa lauk dan nasi yang menepati seleranya sehingga timbul hasrat untuk bawa rasa itu pulang ke Malaysia.

“Rasa itu terus membawa balik memori ketika saya kecil. Saya terfikir, “Kalau saya boleh bawa rasa ini ke Malaysia, mungkin orang lain pun boleh rasa apa yang saya alami,” katanya kepada The Rakyat Post dalam satu temu bual eksklusif.

Seterusnya, Agus dan isteri mula mencuba menghasilkan semula hidangan tersebut di rumah.

“Kami masak berkali-kali. Bila akhirnya dapat rasa yang hampir sama, kami berdua macam tak percaya. Rasa itu bukan sekadar sedap, tapi dipenuhi emosi dan nostalgia.”

Agus turut berkongsi kepada kami perjalanannya dalam bidang perniagaan telah pun bermula sejak usia yang sangat muda.

“Saya mula berniaga sejak umur sembilan tahun di pasar pagi. Saya masih ingat suasana riuh, bau makanan, dan cara orang di pasar bertegur sapa.

“Dari kecil saya belajar bahawa berniaga bukan sekadar jual makanan, ia tentang membina hubungan dan memahami manusia tak kira bangsa dan latar belakang,” ujarnya.

Pelajaran paling awal diperoleh ketika itu ialah sifat disiplin dan konsisten.

“Kalau saya lambat buka gerai, pelanggan tak tunggu. Saya juga belajar tentang konsisten, hari ini sedap, esok mesti sama. Itu asas yang saya pegang sampai hari ini.”

Malah, hasrat untuk berniaga sememangnya sudah tersemai dalam dirinya sejak kecil.

“Walaupun saya tak tahu bentuknya bagaimana, saya memang rasa satu hari nanti saya akan berniaga. Saya suka buat makanan, dan saya suka tengok orang gembira bila makan,” tambah Agus.

Pelbagai Pengalaman Kerja Telah Membentuk Dirinya Hari Ini

Antara pilihan makanan boleh dinikmati. (Foto: Rumah Makan Sejagat)

Agus turut berkongsi bahawa pelbagai pengalaman kerja yang dilalui olehnya telah membentuk cara dia menguruskan restoran miliknya hari ini.

“Setiap kerja mengajar saya sesuatu. Di kantin sekolah saya belajar kelajuan. Di hotel saya belajar standard. Dalam katering saya belajar pengurusan skala besar. Dalam customer service saya belajar sabar.”

Pengalaman juga mengajar dirinya untuk jadi lebih sistematik dan sabar ketika melatih pekerja.

“Saya belajar bahawa setiap orang belajar dengan cara dan tahap penerimaan berbeza. Itu membantu saya melatih staf dengan lebih jelas dan tenang.”

Dalam masa sama, Agus merasakan pengalamannya dalam bidang khidmat pelanggan menjadi titik perubahan terbesar kerjayanya.

“Di situ saya belajar bahawa pelanggan bukan cari produk atau makanan saja, mereka cari rasa dihargai. Itu mengubah cara saya melihat dunia food & beverages (F&B),” jelasnya.

Makanan Ibarat Bahasa Yang Tidak Perlu Diterjemah

Aneka sambal di Rumah Makan Sejagat. (Foto: Rumah Makan Sejagat)

Agus bersependapat bahawa makanan mempunyai kuasa tersendiri dalam menyimpan kenangan seseorang.

“Makanan adalah bahasa yang tak perlu diterjemah. Ia mengingatkan kita pada rumah, keluarga, dan masa yang kita tak boleh ulang.”

Selain itu, Agus turut menguruskan beberapa buah perniagaan serentak dan berkongsi kepada kami caranya mengimbangi semua itu.

“Saya fokus pada sistem. Bila sistem itu kuat, saya tak perlu ada di semua tempat. Saya juga ada pasukan yang saya percaya. Itu kunci utama.

“Dan jangan mula kalau niatnya tak jelas. Bila niat kita jelas, keputusan lebih tenang dan hala tuju lebih terang,” katanya.

Agus turut berkongsi bahawa kunci dalam menguruskan pekerjanya ialah sentiasa bersdia untuk mendengar.

Bagainya, bila dia mula mendengar lebih berbanding bercakap. Semuanya berubah jadi mudah.

Komunikasi yang jujur pun sangat membantunya.

Dia juga merasakan prinsip etika kerjaya datang daripada didikan keluarga.

“Kami diajar bahawa kerja mesti dibuat sampai habis, dan kalau boleh buat lebih baik, buat lebih baik,” tambahnya.

Malah, keluarga dan pasukan jugalah yang menjadi kekuatannya ketika berdepan saat paling sukar.

“Bila saya penat, saya ingat kenapa saya mula. Itu cukup untuk saya teruskan.”

Tambahan pula, Agus menekankan kepentingan kejujuran dan budaya saling belajar dalam pasukannya.

Baginya, dalam dapur, semua orang boleh mengajar kita sesuatu walaupun seorang junior sekalipun.

Apabila semua orang belajar dan mengajar antara satu sama lain, pasukannya bertambah lebih kuat.

Kejayaan Tidak Terletak Pada Satu Angka

Rumah Makan Sejagat. (Foto: Rumah Makan Sejagat)

Bagi Agus, erti kejayaan tidak diukur dengan nombor atau jumlah.

“Kejayaan bukan angka atau jumlah cawangan. Kejayaan ialah bila pelanggan balik dan kata, ‘Rasa ini buat saya teringat semula di rumah’. Itu jauh lebih bermakna daripada apa-apa angka.”

Agus turut membandingkan cabaran zamannya dengan generasi muda hari ini.

“Dulu kita tak ada media sosial, tak ada blueprint. Kita belajar dengan melakukan kesilapan.

“Hari ini anak muda ada banyak akses, tapi cabarannya tetap sama, iaitu ketahanan dan disiplin.”

Kami sempat bertanya kepada Agus apa yang ingin dikongsi kepada dirinya yang berusia sembilan tahun jika diberi peluang tersebut.

“Saya akan kata, teruskan. Jangan takut. Semua pengalaman susah nanti akan jadi kekuatan.” tambah Agus.

Agus juga tidak lupa untuk meninggalkan pesanan bagi anak muda yang merasa serba kekurangan sebelum menamatkan temu bual kami.

“Jangan tunggu sempurna. Mula dengan apa yang ada. Konsisten lebih penting daripada bakat. Kalau hati kuat, jalan akan terbuka.”

Baca Artikel Berkaitan: [EKSKLUSIF] Tanpa Latar Belakang Kulinari, Usahawan Ini Berjaya Hasilkan Smash Burger Sedap Di Shah Alam | TRP

Baca Artikel Berkaitan: [EKSKLUSIF] Ini Kisah Aina Mariah, Pencipta Kandungan VFX Yang Mempelajari Karyanya Daripada YouTube | TRP

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, X, Threads dan Instagram.