Dua Cawangan Baharu UNIQLO Bakal Dibuka Di 118 Mall & AEON Mall KL Midtown

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Jenama pakaian terkemuka UNIQLO mengumumkan pembukaan dua cawangan baharu di Kuala Lumpur sebelum menutup tahun 2026.

Cawangan pertama ialah UNIQLO AEON MALL KL Midtown yang bakal dibuka 5 November 2026, diikuti 118 Mall pada 11 Disember 2026.

Menerusi pembukaan dua cawangan baharu ini memberi peluang kepada lebih ramai rakyat Malaysia menikmati koleksi LifeWear UNIQLO dengan mudah.

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Ganjaran Istimewa Menanti Di UNIQLO AEON Mall KL Midtown

Ganjaran istimewa sempena pembukaan cawangan UNIQLO baharu. (Foto: UNIQLO)

Sempena pembukaan cawangan baharu, para pelanggan boleh menikmati pelbagai ganjaran istimewa dari 5 hingga 8 November 2026, selagi stok masih ada.

Menurut UNIQLO, antara ganjaran yang ditawarkan adalah seperti berikut.

Shop & Redeem: Berbelanja RM250 dalam satu resit untuk menerima UNIQLO City Tote Bag yang eksklusif.

Berbelanja RM250 dalam satu resit untuk menerima UNIQLO City Tote Bag yang eksklusif. Shop & Save More: Menerima baucar AEON dan Food & Beverage (F&B) terpilih bagi setiap pembelian.

Menerima baucar AEON dan Food & Beverage (F&B) terpilih bagi setiap pembelian. Ride & Save: Potongan RM5 untuk perjalanan GRAB ke atau dari cawangan AEON Mall KL Midtown.

Cawangan ini terletak di Level 1, AEON MALL KL Midtown, No. 7, Jalan Dutamas 2, Dutamas, 50480 Kuala Lumpur dan waktu operasinya bermula dari jam 10 pagi hingga 10 malam.

UNIQLO Bakal Muncul Di Bangunan Kedua Tertinggi Dunia, 118 Mall Pada 11 Disember

118 Mall. (Foto: 118 Mall)

Seterusnya, UNIQLO juga akan membuka cawangannya di 118 Mall pada 11 Disember 2026.

Untuk info, 118 Mall terletak dalam kawasan Menara Merdeka 118 yang menjadi salah satu mercu tanda baharu di Kuala Lumpur.

Kedua-dua cawangan baharu ini mendekatkan koleksi LifeWear UNIQLO dengan orang Kuala Lumpur yang merangkumi pakaian untuk wanita, lelaki, kanak-kanak dan bayi.

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