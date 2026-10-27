Peminat Makanan Korea, Ini 5 Sebab Anda Kena Cuba Memir Di TRX!

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Dibuka pada Oktober 2026, Memir memperkenalkan pengalaman menikmati mi soba yang berakar daripada tradisi kulinari Korea.

Nama Memir diambil daripada perkataan memil (메밀), iaitu soba dalam bahasa Korea.

Menggabungkan suasana restoran yang diinspirasikan daripada rumah tradisional Korea atau hanok, Memir menyediakan mi segar yang dibuat sendiri setiap hari menggunakan soba berkualiti premium.

Pengunjung juga boleh melihat chef memotong mi secara langsung melalui tingkap dapur.

Antara hidangan utama yang ditawarkan ialah Signature Cold Noodles, mi sejuk yang dihidangkan bersama kuah daging yang direneh selama empat jam bagi menghasilkan rasa yang lebih mendalam.

Menu Memir turut menampilkan minyak perilla yang dibawa khas dari Korea, selain pilihan hidangan mi sejuk, mi berkuah panas dan mi celup.

Bukan Sekadar Kedai Mi Biasa

Ini antara keistimewaan Memir yang boleh diterokai pengunjung di The Exchange TRX.

1. Mi Dihasilkan Daripada 100% Soba

Tidak semua restoran mi soba menggunakan kandungan soba yang tinggi kerana doh tanpa gluten gandum lebih sukar untuk diuli dan dikendalikan.

Memir mengetengahkan tradisi pembuatan mi Korea dengan menghasilkan mi sendiri setiap hari menggunakan 100% soba, sekali gus memberikan aroma kekacang yang lebih ketara serta rasa yang tersendiri.

Soba juga merupakan sumber protein berasaskan tumbuhan dan serat makanan. Menariknya, menu Memir turut disediakan tanpa daging babi.

2. Seni Pembuatan Mi Segar Setiap Hari

Setiap hidangan mi soba Memir disediakan sendiri di restoran menggunakan soba tanpa tepung gandum, menjadikan proses penyediaan doh lebih mencabar dan memerlukan teknik khusus.

Pengunjung boleh menyaksikan sendiri proses chef memotong mi melalui tingkap dapur, sekali gus memberi gambaran tentang kemahiran dan ketelitian di sebalik setiap hidangan.

Satu pengecualian ialah Wide-Cut Dipping Noodles, yang menggunakan 50% soba bagi menghasilkan tekstur lebih kenyal.

3. Kuah Daging Yang Direneh Selama Empat Jam

Kuah istimewa Memir dihasilkan dengan mereneh tulang lembu (sagol) dan daging brisket (yangji) selama empat jam.

Proses ini membantu membangunkan rasa kuah yang lebih mendalam, dengan kemasan rasa yang bersih dan tidak terlalu berat.

4. Minyak Perilla Dari Korea

Minyak perilla yang dibawa dari Korea menjadi antara bahan utama dalam hidangan Signature Perilla Oil Noodles.

Minyak ini memberikan aroma kekacang yang tersendiri, melengkapkan rasa mi soba yang digunakan.

Di restoran, pengunjung turut boleh melihat paparan khas yang menunjukkan proses penghasilan minyak perilla.

Apa Yang Ada Dalam Menu Memir?

Memir menawarkan lapan pilihan hidangan mi soba yang merangkumi variasi sejuk, panas dan mi celup.

Antara pilihan yang boleh dicuba termasuk:

Perilla Oil Noodles – Mi soba sejuk tanpa kuah yang dipadankan dengan minyak perilla.

– Mi soba sejuk tanpa kuah yang dipadankan dengan minyak perilla. Signature Cold Noodles – Mi sejuk yang dihidangkan bersama kuah istimewa Memir.

– Mi sejuk yang dihidangkan bersama kuah istimewa Memir. Pollock Roe Cream Noodles – Mi dengan sos krim dan telur ikan pollock.

– Mi dengan sos krim dan telur ikan pollock. Wide-Cut Dipping Noodles – Mi soba berpotongan lebar yang dihidangkan untuk dicelup.

– Mi soba berpotongan lebar yang dihidangkan untuk dicelup. Spicy Bibim Noodles – Mi sejuk yang digaul bersama sos pedas.

– Mi sejuk yang digaul bersama sos pedas. Classic Chicken Noodles – Mi soba panas berkuah dengan ayam.

– Mi soba panas berkuah dengan ayam. Spicy Chicken Noodles – Mi soba panas berkuah dengan ayam dan rasa pedas.

– Mi soba panas berkuah dengan ayam dan rasa pedas. Lemon Chicken Noodles – Mi soba sejuk berkuah yang dihidangkan bersama dada ayam sous vide berperisa lemon.

Selain mi soba, menu Memir turut merangkumi hidangan sampingan seperti Gochujang Toowoomba Chicken, Crispy Chicken Pancake dan Kimchi Buckwheat Dumplings.

Bagi melengkapkan hidangan, pengunjung juga boleh mencuba minuman tradisional Korea seperti Buckwheat Sikhye dan Buckwheat Tea.

Buckwheat Tea.

Suasana Restoran Berinspirasikan Rumah Tradisional Korea

Restoran yang mempunyai sekitar 50 hingga 60 tempat duduk ini menawarkan pilihan tempat duduk di kaunter dan meja.

Keistimewaan ruangnya turut terletak pada peluang untuk melihat proses penyediaan mi secara langsung melalui tingkap dapur.

Paparan khas tentang proses penghasilan minyak perilla pula memberi pengunjung gambaran lebih dekat tentang bahan yang digunakan dalam hidangan mereka.

Memir mengambil inspirasi daripada seni bina rumah tradisional Korea atau hanok, dengan penggunaan kayu bertekstur, panel kayu berjalur, kisi-kisi kayu dan tanglung kertas yang mewujudkan suasana hangat.

Sebuah batu kisar tradisional Korea yang dikenali sebagai maetdol (맷돌) turut melengkapkan ruang restoran, sebagai penghormatan kepada cara masyarakat Korea dahulu mengisar soba di rumah.

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