Peminat Makanan Korea, Ini 5 Sebab Anda Kena Cuba Memir Di TRX!
Memir (메미르) kini membawa tradisi mi soba Korea ke The Exchange TRX, Kuala Lumpur, dengan mengetengahkan seni pembuatan mi menggunakan 100% soba berkualiti premium.
- Memir di TRX menghidangkan mi soba 100% tanpa tepung gandum, dibuat segar setiap hari dengan aroma kekacang yang tersendiri.
- Kuah istimewa Memir direneh selama empat jam menggunakan tulang lembu dan daging brisket, menghasilkan rasa yang mendalam dan bersih.
Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!
Dibuka pada Oktober 2026, Memir memperkenalkan pengalaman menikmati mi soba yang berakar daripada tradisi kulinari Korea.
Nama Memir diambil daripada perkataan memil (메밀), iaitu soba dalam bahasa Korea.
Menggabungkan suasana restoran yang diinspirasikan daripada rumah tradisional Korea atau hanok, Memir menyediakan mi segar yang dibuat sendiri setiap hari menggunakan soba berkualiti premium.
Antara hidangan utama yang ditawarkan ialah Signature Cold Noodles, mi sejuk yang dihidangkan bersama kuah daging yang direneh selama empat jam bagi menghasilkan rasa yang lebih mendalam.
Bukan Sekadar Kedai Mi Biasa
Ini antara keistimewaan Memir yang boleh diterokai pengunjung di The Exchange TRX.
1. Mi Dihasilkan Daripada 100% Soba
Tidak semua restoran mi soba menggunakan kandungan soba yang tinggi kerana doh tanpa gluten gandum lebih sukar untuk diuli dan dikendalikan.
Memir mengetengahkan tradisi pembuatan mi Korea dengan menghasilkan mi sendiri setiap hari menggunakan 100% soba, sekali gus memberikan aroma kekacang yang lebih ketara serta rasa yang tersendiri.
Soba juga merupakan sumber protein berasaskan tumbuhan dan serat makanan. Menariknya, menu Memir turut disediakan tanpa daging babi.
2. Seni Pembuatan Mi Segar Setiap Hari
Pengunjung boleh menyaksikan sendiri proses chef memotong mi melalui tingkap dapur, sekali gus memberi gambaran tentang kemahiran dan ketelitian di sebalik setiap hidangan.
Satu pengecualian ialah Wide-Cut Dipping Noodles, yang menggunakan 50% soba bagi menghasilkan tekstur lebih kenyal.
3. Kuah Daging Yang Direneh Selama Empat Jam
Kuah istimewa Memir dihasilkan dengan mereneh tulang lembu (sagol) dan daging brisket (yangji) selama empat jam.
4. Minyak Perilla Dari Korea
Minyak perilla yang dibawa dari Korea menjadi antara bahan utama dalam hidangan Signature Perilla Oil Noodles.
Minyak ini memberikan aroma kekacang yang tersendiri, melengkapkan rasa mi soba yang digunakan.
Apa Yang Ada Dalam Menu Memir?
Memir menawarkan lapan pilihan hidangan mi soba yang merangkumi variasi sejuk, panas dan mi celup.
Antara pilihan yang boleh dicuba termasuk:
- Perilla Oil Noodles – Mi soba sejuk tanpa kuah yang dipadankan dengan minyak perilla.
- Signature Cold Noodles – Mi sejuk yang dihidangkan bersama kuah istimewa Memir.
- Pollock Roe Cream Noodles – Mi dengan sos krim dan telur ikan pollock.
- Wide-Cut Dipping Noodles – Mi soba berpotongan lebar yang dihidangkan untuk dicelup.
- Spicy Bibim Noodles – Mi sejuk yang digaul bersama sos pedas.
- Classic Chicken Noodles – Mi soba panas berkuah dengan ayam.
- Spicy Chicken Noodles – Mi soba panas berkuah dengan ayam dan rasa pedas.
- Lemon Chicken Noodles – Mi soba sejuk berkuah yang dihidangkan bersama dada ayam sous vide berperisa lemon.
Bagi melengkapkan hidangan, pengunjung juga boleh mencuba minuman tradisional Korea seperti Buckwheat Sikhye dan Buckwheat Tea.
Suasana Restoran Berinspirasikan Rumah Tradisional Korea
Keistimewaan ruangnya turut terletak pada peluang untuk melihat proses penyediaan mi secara langsung melalui tingkap dapur.
Paparan khas tentang proses penghasilan minyak perilla pula memberi pengunjung gambaran lebih dekat tentang bahan yang digunakan dalam hidangan mereka.
Sebuah batu kisar tradisional Korea yang dikenali sebagai maetdol (맷돌) turut melengkapkan ruang restoran, sebagai penghormatan kepada cara masyarakat Korea dahulu mengisar soba di rumah.
Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, X, Threads dan Instagram.
Siti Murni Azman is a Malaysian journalist and editor currently serving as Head Writer and Assistant Editor for The Rakyat Post BM. Known for her relatable and distinctly local storytelling, she frequently covers lifestyle topics including food, café culture, entertainment, consumer trends, and viral social conversations, while also contributing across multiple editorial pillars. Before joining The Rakyat Post, she was involved in social media marketing for AirAsia BIG Rewards, where she worked on digital campaigns and audience engagement. Beyond editorial work, she also manages sponsored content and client collaborations, working closely with brands on digital storytelling tailored for Malaysian audiences.