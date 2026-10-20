Francesco Risso Kini Pengarah Kreatif GU, Lancar Koleksi Knitwear Baharu Bersama UNIQLO

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Jenama pakaian global UNIQLO bakal melancarkan koleksi kapsul knitwear terbaharunya, UNIQLO F.RISSO 2026, pada 30 Oktober ini menerusi kolaborasi keduanya bersama pereka fesyen Francesco Risso, yang kini memegang jawatan Pengarah Kreatif di GU.

Selepas koleksi kapsul musim panas 2026, kolaborasi terbaharu ini menggabungkan gaya rekaan Risso yang bebas dan penuh karakter dengan potongan moden serta gabungan warna berani, menggunakan teknik jahitan knit 3D.

Bertemakan Made for Dreaming, koleksi ini membawa dunia kreatif Risso ke dalam pakaian harian dengan mengetengahkan rekaan yang menggabungkan elemen imaginasi, tekstur dan keselesaan.

Risso berkata, tarikan utama koleksi ini bukan sekadar pada teknologi yang digunakan, tetapi bagaimana teknologi moden dapat menghasilkan pakaian yang masih mengekalkan keunikan hasil kerja tangan.

Menurutnya, teknik knit 3D membolehkan pakaian dihasilkan sebagai satu helaian tanpa jahitan utama, namun beliau mahu mengekalkan tekstur, kedalaman dan sentuhan tidak sempurna yang biasanya dikaitkan dengan hasil buatan tangan.

Beliau turut menjelaskan bahawa koleksi ini meneroka pertembungan antara ketepatan mesin moden dengan keindahan semula jadi hasil kerja manusia.

Koleksi Knitwear Dengan Warna Ceria & Potongan Menarik

Mengangkat tema Made for Dreaming, koleksi ini menampilkan rekaan tanpa jantina (genderless) yang diinspirasikan daripada pakaian knit vintaj.

Gabungan warna dua tona yang menjadi identiti koleksi ini turut memberikan ruang kepada pemakainya untuk menampilkan gaya dan personaliti tersendiri.

Penggunaan teknik knit 3D membolehkan pakaian dihasilkan dalam satu struktur yang berterusan, sekali gus memberikan tekstur lembut, bentuk yang lebih menyerlah dan siluet yang kemas.

Antara pilihan yang ditawarkan termasuklah sweater leher tinggi (turtleneck), leher separa tinggi (mock neck) dan sweater polo yang diperbuat daripada material campuran bulu merino ultra halus.

Material ini direka supaya ringan tetapi masih memberikan kehangatan.

Koleksi ini turut menampilkan sweater berpotongan lebih besar dengan leher berbentuk V serta rekaan leher bot (boat neck).

Bagi melengkapkan gaya musim sejuk, UNIQLO turut menawarkan stoking dan beanie HEATTECH sebagai aksesori tambahan.

Bagaimanapun, beanie dan stoking tidak menggunakan teknik knit 3D. Sebahagian bahagian produk juga dijahit untuk tujuan pengukuhan dan pemasangan label.

UNIQLO F.RISSO 2026

Koleksi UNIQLO F.RISSO 2026 akan mula dijual pada 30 Oktober 2026, dengan tujuh item merangkumi lima pilihan pakaian knit untuk lelaki serta dua aksesori.

Berikut ialah perincian koleksi dan harga:

Pakaian knit: RM149.90

RM149.90 Beanie: RM59.90

RM59.90 Stoking: RM24.90

Koleksi penuh boleh didapati di cawangan UNIQLO Fahrenheit 88, Mid Valley Megamall, The Exchange TRX dan 1 Utama, selain menerusi laman web rasmi UNIQLO Malaysia.

Untuk maklumat lanjut, layari laman koleksi rasmi UNIQLO F.RISSO bagi wanita dan lelaki.

Siapa Francesco Risso?

Francesco Risso ialah pereka fesyen kelahiran Itali yang menerima pendidikan dalam bidang fesyen di Florence, New York dan London.

Beliau pernah menghabiskan sedekad bersama Prada, dengan pengalaman luas dalam pembangunan konsep kreatif, penceritaan dan seni pertukangan fesyen.

Dari 2016 hingga 2025, Risso berkhidmat sebagai Pengarah Kreatif Marni, dengan mengetengahkan identiti rekaan tersendiri yang banyak dipengaruhi muzik, seni dan penerokaan budaya.

Selain penglibatannya dalam industri fesyen, Risso turut pernah menjadi pensyarah jemputan di beberapa institusi seni dan reka bentuk terkemuka dunia.

Beliau kini memegang jawatan Pengarah Kreatif GU, selain meneruskan kerjasama bersama UNIQLO menerusi koleksi kapsul F.RISSO 2026.

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