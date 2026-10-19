Nak Wajah Nampak Sun-Kissed & Lebih Berdimensi? Huda Beauty Perkenal Bronze Filter Palette

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Kalau anda suka solekan yang memberikan efek kulit sun-kissed dengan wajah nampak lebih berdimensi, produk baharu daripada Huda Beauty ini mungkin menarik perhatian.

Jenama kecantikan itu memperkenalkan Bronze Filter Palette, palette bronzer serbuk pertama Huda Beauty yang menggabungkan empat warna untuk bronzer dan contour dalam satu kompak.

BACA JUGA: Huda Beauty Lancar Koleksi Strawberry Latte: Trend ‘Soft Glam’ Musim Panas Kini Lebih Segar & Rosy

Direka untuk memudahkan rutin solekan, palette ini membolehkan pengguna menghasilkan pelbagai gaya, daripada kemasan gangsa yang lembut dan natural hinggalah penampilan bronze sculpt yang lebih jelas.

Menariknya, setiap warna mempunyai fungsi tersendiri dan boleh digunakan secara berasingan atau digabungkan mengikut hasil solekan yang diinginkan.

Empat Warna Dalam Satu Palette, Setiap Satu Ada Fungsinya

Bronze Filter Palette menampilkan empat serbuk dengan tekstur yang mudah dibaurkan dan dibina secara berperingkat.

Ini membolehkan pengguna mengawal kepekatan warna tanpa perlu risau solekan kelihatan terlalu tebal.

Antara warna yang ditawarkan termasuk:

Contour: Membantu membentuk dan menyerlahkan struktur wajah.

Membantu membentuk dan menyerlahkan struktur wajah. True Bronzer: Memberikan efek gangsa yang boleh ditambah secara berperingkat.

Memberikan efek gangsa yang boleh ditambah secara berperingkat. Sun-Kissed Bronzer: Menambah sentuhan kehangatan dengan rona kemerahan.

Menambah sentuhan kehangatan dengan rona kemerahan. Bronzing Melange: Memberikan kemasan berseri yang lembut.

Keempat-empat warna ini boleh digunakan mengikut kesesuaian gaya solekan masing-masing. Kalau mahukan hasil yang lebih ringkas, boleh mencampurkan semua warna untuk mendapatkan efek sun-kissed pada wajah.

Bagi yang gemarkan solekan lebih terperinci, setiap warna pula boleh dilapiskan pada bahagian tertentu untuk menghasilkan definisi dan dimensi yang lebih ketara.

Menurut Huda Beauty, formula serbuknya direka supaya mudah dibaurkan dengan kemasan licin tanpa kelihatan bertompok.

Palette ini juga ditawarkan dalam lima pilihan untuk memenuhi pelbagai tona kulit.

Berus Dua Hujung Untuk Bronzer Dan Contour

Melengkapi pelancaran tersebut ialah Dual-Ended Bronze & Contour Brush, berus solekan dua hujung yang direka untuk memudahkan aplikasi bronzer dan contour.

Bahagian pertama mempunyai kepala berus bersudut yang gebu, sesuai untuk membaurkan bronzer pada pipi dan bahagian tinggi wajah bagi menghasilkan kemasan yang lebih lembut.

Satu lagi hujung berus mempunyai bentuk lebih tirus untuk aplikasi yang lebih tepat, termasuk pada bahagian hidung dan kawasan wajah yang memerlukan definisi tambahan.

Selain dipadankan dengan Bronze Filter Palette, berus ini juga boleh digunakan bersama produk bronzer dan contour bertekstur krim, cecair atau serbuk.

Dua Cara Untuk Dapatkan Solekan Bronze Sculpt

Bagi yang ingin mencuba gaya solekan ini, Huda Beauty turut berkongsi dua teknik menggunakan Bronze Filter Palette.

1. Teknik Swirl Untuk Efek Sun-Kissed

Ini pilihan yang lebih mudah untuk mereka yang mahukan penampilan natural tanpa terlalu banyak langkah.

Gunakan bahagian berus yang gebu untuk mencampurkan keempat-empat warna sebelum menyapunya pada dahi, pipi, hidung dan garis rahang.

Hasilnya ialah kemasan gangsa yang lembut dengan sentuhan kehangatan dan seri pada wajah.

2. Teknik Bronze Blueprint Untuk Definisi Lebih Jelas

Kalau mahukan wajah yang kelihatan lebih berdimensi, teknik ini menggunakan setiap warna secara berperingkat.

Langkah 1 — Sculpt: Gunakan Contour bersama Bronzing Melange untuk membentuk dan menyerlahkan struktur wajah secara lembut.

Gunakan Contour bersama Bronzing Melange untuk membentuk dan menyerlahkan struktur wajah secara lembut. Langkah 2 — Bronze: Sapukan True Bronzer untuk memberikan kehangatan pada wajah.

Sapukan True Bronzer untuk memberikan kehangatan pada wajah. Langkah 3 — Sun-Kissed: Tambahkan Sun-Kissed Bronzer bersama Bronzing Melange untuk rona kemerahan dan kemasan berseri.

Dengan teknik ini, pengguna boleh mengawal penempatan warna mengikut bentuk wajah dan hasil solekan yang diinginkan.

Foto: Huda Beauty / PR People

Sama ada anda lebih suka solekan ringkas untuk kegunaan harian atau penampilan bronze yang lebih menyerlah, gabungan bronzer dan contour dalam satu palette ini menawarkan pilihan untuk mencuba kedua-dua gaya.

BACA JUGA: Huda Beauty Lancar Produk Loose Powder Edisi Terhad ‘Easy Bake Matcha Milk Cake’

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, X, Threads dan Instagram.