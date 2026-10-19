Nak Rambut Lurus Tanpa Guna Haba? TRESemmé Silk Press Tawar Rutin 4 Langkah Di Rumah

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Bagi yang gemar memiliki rambut lurus, licin dan kemas seperti baru keluar dari salon, mengekalkan gaya tersebut setiap hari bukanlah sesuatu yang mudah.

Selain memerlukan masa, penggunaan alat penggayaan haba seperti hair straightener secara berulang juga boleh membuatkan kita lebih berhati-hati dalam menjaga kesihatan rambut.

Kini, TRESemmé Malaysia memperkenalkan TRESemmé Silk Press, rangkaian penjagaan rambut yang menawarkan rawatan pelurusan tanpa haba untuk membantu mendapatkan rambut yang lebih lurus dan selembut sutera sehingga 100 jam.

Dilancarkan pada 19 Oktober 2026, rangkaian ini direka untuk memudahkan rutin penjagaan rambut di rumah, khususnya bagi mereka yang mahukan penampilan rambut lebih licin dan rapi tanpa perlu bergantung pada penggayaan haba.

Teknologi Amino Press Bantu Rambut Kelihatan Lebih Lurus & Licin

Menurut TRESemmé, rangkaian Silk Press menggunakan Teknologi Amino Press yang membantu menyusun semula kutikel rambut secara berperingkat untuk menghasilkan penampilan rambut yang lebih lurus tanpa memerlukan penggayaan haba.

Dalam kajian pengguna bebas yang dinyatakan oleh jenama tersebut, 96% pengguna bersetuju bahawa rambut mereka kelihatan lebih licin dan rapi.

Tahap pelurusan rambut juga dilaporkan meningkat sebanyak 20% dalam minggu pertama dan mencapai 35% selepas empat minggu penggunaan.

Pendekatan ini membolehkan pengguna memasukkan penjagaan rambut ke dalam rutin harian tanpa perlu meluangkan terlalu banyak masa untuk menggayakannya.

Rutin Empat Langkah Untuk Rambut Lebih Licin

Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, TRESemmé Silk Press hadir dengan empat produk yang digunakan mengikut urutan tertentu.

1. Pre-Wash Treatment Ampoule

Digunakan sekali seminggu selama 15 minit sebelum mencuci rambut, ampul ini menjadi langkah pertama dalam rutin Silk Press.

2. Smoothing Sulfate-Free Shampoo

Syampu tanpa sulfat ini digunakan untuk membersihkan rambut sebagai sebahagian daripada rutin penjagaan harian.

3. Sculpting Hair Mask

Topeng rambut ini membantu mengekalkan penampilan rambut yang lebih licin dan terurus.

4. Finisher Serum

Sebagai langkah terakhir, serum ini membantu memberikan kemasan rambut yang licin dan rapi.

Dengan rutin empat langkah ini, pengguna boleh memasukkan penjagaan rambut ke dalam rutin mencuci rambut di rumah tanpa perlu bergantung pada alat penggayaan haba untuk mendapatkan penampilan yang diinginkan.

TRESemmé Silk Press

Bagi yang ingin mencuba rangkaian ini, berikut ialah senarai produk dan harga runcit yang disyorkan:

Pre-Wash Treatment Ampoule: RM39.90 (4 x 15ml)

RM39.90 (4 x 15ml) Smoothing Sulfate-Free Shampoo: RM39.90 (375ml)

RM39.90 (375ml) Sculpting Hair Mask: RM29.90 (200ml)

RM29.90 (200ml) Finisher Serum: RM59.90 (38ml)

Rangkaian TRESemmé Silk Press kini boleh didapati secara eksklusif di cawangan Watsons Malaysia di seluruh negara serta melalui platform dalam taliannya.

Dengan rutin yang menggabungkan penjagaan dan penggayaan rambut, rangkaian ini menawarkan satu lagi pilihan buat mereka yang mahukan rambut lurus, licin dan kemas sebagai sebahagian daripada rutin kecantikan harian.

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