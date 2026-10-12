Adidas Hyperrelay Himpunkan 80 Pelari, 11 Kelab Larian Di LahLahLand

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Kalau sebelum ini acara larian sering dikaitkan dengan mengejar masa dan mencatat rekod peribadi, adidas Malaysia tampil dengan pendekatan berbeza menerusi adidas Hyperrelay yang menggabungkan semangat persaingan, kerjasama berpasukan dan budaya komuniti.

Berlangsung pada 12 Oktober 2026, acara itu menghimpunkan 80 pelari daripada 11 kelab larian yang bertanding dalam cabaran lari berganti-ganti sejauh 500 meter di LahLahLand, MIECC.

Dianjurkan dengan kerjasama LariLAH, adidas Hyperrelay merupakan sebahagian daripada perjalanan kempen Hyperboost sepanjang tahun ini, sekali gus memberi peluang kepada komuniti larian untuk berkumpul dan merasai pengalaman sukan dalam suasana yang lebih santai serta bertenaga.

Dengan penyertaan 16 pasukan, acara ini bukan sekadar menguji kepantasan setiap pelari, tetapi turut menuntut kerjasama dan koordinasi yang baik bagi memastikan setiap pertukaran pelari berjalan lancar.

16 Pasukan Berentap, Upbound Muncul Juara

Berteraskan semangat RUN HYPER, setiap pasukan terdiri daripada lima pelari yang perlu menyelesaikan satu pusingan secara berganti-ganti.

Setiap langkah dan pertukaran pelari memainkan peranan penting dalam menentukan kedudukan pasukan, menjadikan perlumbaan ini satu cabaran yang memerlukan kepantasan serta strategi.

Upbound berjaya muncul sebagai juara keseluruhan, diikuti adidas Hybrid Squad di tempat kedua dan Brand New Waves Team 2 di tempat ketiga.

Empat pasukan terbaik turut menerima pengiktirafan dalam sesi penyampaian hadiah sebagai penghargaan atas prestasi mereka sepanjang pertandingan.

Lebih daripada sekadar perlumbaan, acara ini turut memperlihatkan bagaimana sukan larian mampu menyatukan individu daripada latar belakang dan komuniti berbeza menerusi minat yang sama.

adidas Hyperboost Edge Jadi Tumpuan

Selain aksi di trek, adidas Hyperrelay turut mengetengahkan adidas Hyperboost Edge, kasut larian yang direka untuk memberikan pengalaman larian yang ringan, selesa dan responsif.

Kasut ini turut menerima anugerah kasut terbaik daripada Runner’s World bagi 2026 selepas dinilai bersama lebih daripada 100 model lain.

Dari segi teknologi, Hyperboost Edge menggabungkan tiga komponen utama, iaitu Hyperboost Pro foam, bahagian atas PRIMEWEAVE dan tapak luar LIGHTTRAXION.

Gabungan tersebut direka untuk memberikan kusyen, pulangan tenaga dan responsif ketika berlari, sekali gus menyokong pelari sepanjang sesi latihan atau larian jarak jauh.

Menariknya, peserta berpeluang mencuba kasut berkenaan menerusi ruang percubaan dan pameran khas yang disediakan sepanjang acara.

Empat pasukan yang mara ke peringkat separuh akhir juga menerima kasut larian adidas sebelum meneruskan saingan ke peringkat seterusnya, membolehkan mereka merasai sendiri prestasi kasut tersebut dalam suasana pertandingan.

Bukan Sekadar Larian, Ada Muzik Dan Suasana Komuniti

Apa yang menjadikan adidas Hyperrelay lebih menarik ialah suasana di luar trek perlumbaan.

LahLahLand bertukar menjadi ruang pertemuan untuk komuniti larian dan peminat sneakers, dengan muzik, minuman, ruang bergambar serta sesi selepas acara yang membolehkan pengunjung terus menikmati suasana bersama rakan-rakan.

Selepas pusingan separuh akhir, DJ JHIN mengambil alih pentas untuk meneruskan kemeriahan menerusi persembahan muzik, sekali gus mengekalkan momentum acara selepas perlumbaan berakhir.

Gabungan sukan, muzik dan budaya sneakers ini menjadikan pengalaman tersebut lebih luas daripada pertandingan larian biasa.

Pengunjung bukan sahaja dapat menyaksikan pelari beraksi, malah berpeluang berinteraksi dengan komuniti yang berkongsi minat terhadap sukan dan gaya hidup aktif.

Pertama Kali adidas Anjurkan Aktivasi Larian Di LahLahLand

adidas Hyperrelay turut menandakan aktivasi larian pertama adidas di LahLahLand, sebuah festival yang menghimpunkan pelbagai elemen budaya kontemporari, termasuk sneakers, muzik dan gaya hidup belia.

Kerjasama ini menggabungkan dunia prestasi sukan dengan suasana festival yang lebih dekat dengan komuniti dan budaya anak muda.

Menerusi adidas Hyperrelay, adidas Malaysia meneruskan usaha mewujudkan platform yang menghubungkan orang ramai melalui sukan, sambil meraikan semangat kebersamaan yang menjadikan aktiviti larian lebih bermakna.

Akhirnya, pengalaman seperti ini membuktikan bahawa larian bukan semata-mata tentang siapa yang paling pantas sampai ke garisan penamat, tetapi juga tentang hubungan yang terjalin, semangat berpasukan dan pengalaman yang dikongsi sepanjang perjalanan.

Untuk mendapatkan perkembangan terkini mengenai aktiviti dan produk adidas Malaysia, ikuti @adidasMY di Instagram.

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