[Foto] PM Anwar Ibrahim Pakai Batik Ketika F1, Siapa Sangka Inspirasinya Dari Litar Bahrain?
Penampilan Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menghadiri acara F1 mencuri perhatian apabila beliau tampil mengenakan batik custom daripada Batik Boutique yang diinspirasikan daripada reka bentuk litar Bahrain.
PM Anwar Ibrahim memakai batik custom berinspirasikan reka bentuk litar Bahrain ketika menghadiri acara Formula 1 baru-baru ini.
Batik Boutique menghasilkan koleksi ini dengan menggabungkan elemen motorsport antarabangsa bersama pendekatan batik Malaysia yang moden dan kemas.
Projek ini membuktikan merchandise acara boleh melampaui logo biasa dengan membawa cerita budaya dan identiti tempatan yang bermakna.
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Penampilan Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menghadiri acara Formula 1 baru-baru ini bukan sahaja menarik perhatian kerana kehadirannya di litar, malah pakaian yang digayakannya turut mencuri pandangan.
Beliau tampil mengenakan sehelai batik custom yang mempunyai elemen visual diinspirasikan daripada reka bentuk litar Bahrain, satu gabungan yang agak unik antara dunia motorsport dan seni kraf tradisional Malaysia.
Pakaian tersebut dihasilkan oleh Batik Boutique sebagai sebahagian daripada projek merchandise F1, dengan reka bentuk yang cuba membawa tenaga dan pergerakan dunia perlumbaan ke dalam bentuk batik yang lebih moden dan mudah dipakai.
Apabila F1 Bertemu Batik
Cabarannya adalah untuk menerjemahkan elemen visual yang sinonim dengan motorsport kepada rekaan batik yang masih kelihatan kemas, moden dan mudah dipakai.
Jika rekaan motorsport biasanya dikaitkan dengan garisan yang dinamik, grafik yang berani dan rasa kelajuan, batik pula mempunyai identiti tersendiri melalui corak, pergerakan dan sentuhan seni kraf.
Gabungan dua dunia ini memerlukan keseimbangan supaya pakaian yang dihasilkan tidak kelihatan seperti merchandise acara biasa.
Sebaliknya, ia direka supaya mempunyai identiti tersendiri dan masih relevan untuk dipakai dalam suasana lain.
Dari Logo Litar Kepada Rekaan Pakaian
Pasukan mereka meneliti elemen daripada reka bentuk litar Bahrain sebelum mengadaptasikannya ke dalam bahasa visual yang lebih dekat dengan batik.
Antara perkara yang perlu dipertimbangkan termasuk bagaimana corak tersebut boleh berfungsi pada pakaian, kesesuaiannya untuk potongan lelaki dan wanita serta bagaimana identiti acara boleh dikekalkan tanpa menjadikan rekaan terlalu sarat.
Pilihan pakaian lengan panjang juga memberikan koleksi ini penampilan yang lebih kemas berbanding merchandise acara yang lazimnya hadir dalam bentuk T-shirt.
Ia sesuai untuk dipakai ketika acara, majlis korporat, tetamu rasmi atau sebagai pakaian yang boleh terus digunakan selepas perlumbaan.
Merchandise Yang Memiliki Cerita Tersendiri
Ia menggabungkan elemen motorsport antarabangsa dengan pendekatan Batik Boutique terhadap batik Malaysia, menghasilkan merchandise yang lebih dekat dengan identiti dan budaya tempatan.
Projek seperti ini juga menunjukkan bahawa merchandise acara tidak semestinya berhenti pada logo atau nama sesebuah acara.
Dengan pendekatan yang lebih kreatif, sehelai pakaian boleh membawa cerita tentang acara, tempat dan budaya yang mengelilinginya.
Lebih Daripada Sekadar Cenderamata
Ia juga menunjukkan bagaimana tempahan custom boleh menghasilkan sesuatu yang lebih bermakna untuk acara, pasukan, organisasi atau jenama, bukan sahaja sebagai cenderamata, tetapi sebagai produk yang mempunyai nilai reka bentuk dan cerita tersendiri.
Siti Murni Azman is a Malaysian journalist and editor currently serving as Head Writer and Assistant Editor for The Rakyat Post BM. Known for her relatable and distinctly local storytelling, she frequently covers lifestyle topics including food, café culture, entertainment, consumer trends, and viral social conversations, while also contributing across multiple editorial pillars.
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