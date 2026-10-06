[Foto] RIMOWA Perkenal Warna Baharu Umber & Ultramarine Bersama Joe Alwyn

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Warna bukan sekadar elemen untuk mencantikkan sesuatu rekaan. Dalam dunia seni, sesetengah warna mempunyai sejarah, karakter dan cerita tersendiri. Begitu juga dengan Umber dan Ultramarine yang telah lama digunakan oleh seniman dalam menghasilkan karya mereka.

Membawa inspirasi tersebut ke dalam dunia perjalanan, RIMOWA kini memperkenalkan kedua-dua rona berkenaan menerusi koleksi Essential dan Groove. Umber hadir dalam rona coklat bumi yang hangat, manakala Ultramarine pula tampil dalam biru yang lebih dalam dan mempesonakan.

Kempen yang mengiringi pelancaran ini turut menampilkan pelakon Inggeris, Joe Alwyn, menerusi kisah seorang artis muda yang berpindah ke studio baharu dan mula mengubah ruang tersebut menjadi dunianya sendiri menggunakan warna yang telah digunakan oleh seniman selama berabad-abad.

Dua Warna Dengan Cerita Berbeza

Umber merupakan rona coklat yang berasal daripada pigmen semula jadi dengan nama yang sama. Namanya pula diambil daripada perkataan Latin umbra yang bermaksud bayang-bayang.

Dalam dunia seni, Umber sering digunakan sebagai lapisan pertama dalam lukisan, selain memberikan tona hangat pada sesuatu karya.

RIMOWA kemudian menerapkan rona tersebut pada koleksinya untuk menghasilkan penampilan yang lebih lembut tetapi tetap mewah.

Sementara itu, Ultramarine mengambil inspirasi daripada pigmen biru yang cukup dihargai oleh seniman sejak zaman Renaissance. Warna biru yang dalam, pekat dan sedikit berbaldu ini memberikan kontras menarik kepada Umber.

Bersama-sama, kedua-duanya membawa hubungan antara unsur bumi dan imaginasi ke dalam rekaan RIMOWA.

Essential Kekal Minimal Dan Praktikal

Bagi koleksi RIMOWA Essential, kedua-dua warna ini hadir pada bagasi yang diperbuat daripada polycarbonate dengan kemasan warna yang sepadan pada bahagian pemegang, zip, logo dan perumah roda.

Rekaannya masih mengekalkan ciri ikonik RIMOWA seperti pemegang teleskopik tanpa tahap, sistem Multiwheel serta kunci yang diluluskan TSA.

Bahagian dalamannya pula mempunyai sistem organisasi dua bahagian, termasuk ruang berzip, poket mesh serta sistem Flex Divider yang boleh dilaraskan.

Sistem mampatan ini membolehkan barangan disusun dengan lebih kemas ketika mengemas beg.

Untuk mereka yang melihat bagasi sebagai pelaburan jangka panjang, koleksi RIMOWA Essential Umber & Ultramarine turut disertakan dengan jaminan sepanjang hayat.

Groove Hadir Dengan Sentuhan Lebih Bergaya

Dua rona baharu ini turut diperluaskan kepada koleksi Groove, termasuk Groove Cross-Body Bag Small dan Groove Zipped Pouch dalam Umber.

Turut diperkenalkan ialah Groove Mini Shopping Bag, yang hadir dalam pilihan Umber dan Ultramarine. Versi lebih kompak daripada siluet asal ini direka untuk kegunaan harian tanpa mengetepikan elemen elegan.

Dihasilkan di Itali menggunakan kulit anak lembu yang licin dan tahan lasak, beg ini dilengkapkan dengan kemasan palladium berkilat serta penutup magnetik.

Menariknya, ia boleh dibawa dengan tangan, disilang pada badan atau disangkut pada bahu menggunakan tali yang boleh ditanggalkan dan dilaraskan.

Mula Tersedia 8 Oktober

Koleksi baharu ini akan mula tersedia di seluruh dunia bermula 8 Oktober 2026 menerusi butik RIMOWA, lokasi runcit terpilih, francais serta laman rasmi RIMOWA.

Antara yang diperkenalkan termasuk Essential Cabin dalam Umber atau Ultramarine pada harga €770 (kira-kira RM3,529), Essential Check-In M Ultramarine pada €880 (kira-kira RM4,033), Essential Check-In L Umber pada €960 (kira-kira RM4,399) dan Essential Trunk Plus dalam kedua-dua rona pada €1,200 (kira-kira RM5,499).

Untuk koleksi Groove pula, Groove Mini Shopping Bag berharga €1,300 (kira-kira RM5,958), Groove Cross-Body Bag Small €950 (kira-kira RM4,354) dan Groove Zipped Pouch €420 (kira-kira RM1,925).

Turut tersedia ialah Trifold Toiletry Pouch dalam Ultramarine pada harga €220 (kira-kira RM1,008), manakala Packing Cube dalam saiz Small, Medium dan Large masing-masing berharga €100 (RM458), €110 (RM504) dan €120 (RM550).

Harga dalam Ringgit Malaysia adalah anggaran berdasarkan kadar €1 = RM4.5827 pada 5 Oktober 2026 dan mungkin berbeza mengikut kadar pertukaran semasa.

Dengan Umber dan Ultramarine, RIMOWA sekali lagi menunjukkan bagaimana warna, seni dan rekaan boleh diterjemahkan ke dalam sesuatu yang dekat dengan kehidupan seharian, kali ini untuk menemani perjalanan seterusnya.

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