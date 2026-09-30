UNIQLO : C Fall/Winter 2026 Bawa Gaya ‘Soft’ Dengan Cashmere, Corduroy & Warna Earthy

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Kalau anda jenis yang suka pakaian nampak effortless tetapi masih ada ‘something’ yang membuatkan keseluruhan look nampak polished, koleksi terbaru UNIQLO : C mungkin patut masuk dalam radar.

Untuk musim Fall/Winter 2026, UNIQLO : C kembali dengan koleksi bertemakan “Precision of Softness”, hasil sentuhan pereka fesyen British, Clare Waight Keller.

Koleksi ini mula tersedia di Malaysia pada 25 September 2026, membawa pendekatan yang lebih lembut terhadap pakaian harian menerusi potongan yang lebih refined, tekstur menarik dan teknik layering yang nampak mudah tetapi tetap kemas.

Soft, Tapi Tak Boring

Konsep “Precision of Softness” boleh dilihat menerusi pilihan material dan siluet dalam koleksi kali ini.

Denim, wool, cashmere dan corduroy hadir dalam potongan yang lebih longgar tetapi masih terkawal, memberikan pakaian harian sedikit rasa elevated tanpa kelihatan terlalu formal.

Untuk warna pula, koleksi ini bermain dengan rona bordeaux dan coklat yang lebih kaya, sebelum diseimbangkan dengan charcoal serta warna yang lebih lembut seperti lemon, blush pink dan hijau.

Pendek kata, ia adalah palet yang cukup mudah untuk digayakan secara harian, terutama untuk mereka yang suka wardrobe dengan warna neutral tetapi sesekali mahu selitkan sedikit pop of colour.

Cashmere Gebu Jadi ‘Highlight’

Salah satu perkara yang mencuri perhatian dalam koleksi ini ialah siri cashmere baharu yang direka oleh Clare Waight Keller.

Menggunakan teknik long-pile fluffy knit, material tersebut memberikan tekstur yang lebih gebu sambil mengekalkan sifat semula jadi cashmere yang lembut dan hangat.

Pilihan yang ditawarkan termasuk shallow V-neck, crew neck cardigan dan turtleneck vest, dalam rona seperti pink lembut, lemon, oatmeal, charcoal grey dan cream.

Kalau anda suka gaya layering, item seperti cardigan dan vest ini boleh dipadankan dengan innerwear atau kemeja untuk menghasilkan look yang lebih berdimensi.

Corduroy Yang Terima Makeover

Corduroy juga diberi nafas baharu menerusi fabrik yang dibangunkan untuk memberikan potongan lebih ringan dan fluid.

Antara yang ditawarkan ialah seluar corduroy dengan drape yang lebih lembut, dilengkapkan dengan tali pinggang kulit premium dengan kemasan hujung logam.

Jadi, jangan bayangkan corduroy sebagai material yang terlalu berat atau nampak terlalu retro, koleksi ini cuba memberikan siluet yang lebih moden dan mudah digayakan.

Warna Amat Main Peranan

Selain material, warna menjadi antara cara koleksi ini memberikan sedikit kelainan kepada wardrobe Fall/Winter.

Rona bordeaux dan coklat memberikan rasa lebih matang dan sophisticated, manakala lemon, blush pink dan hijau memberikan sedikit kontras supaya keseluruhan koleksi tidak terlalu gelap.

Untuk yang lebih selesa dengan warna neutral, terdapat juga pilihan seperti oatmeal, cream dan charcoal grey yang mudah dipadankan dengan item sedia ada dalam wardrobe.

HEATTECH Dengan Sentuhan Baharu

Bagi mereka yang memang bergantung pada layering ketika cuaca lebih sejuk, koleksi ini turut memperkenalkan pilihan warna baharu untuk HEATTECH Cashmere Blend.

Ia boleh dijadikan lapisan asas sebelum ditambah dengan knitwear, cardigan atau outerwear untuk menghasilkan gaya yang lebih berlapis.

Walaupun cuaca Malaysia tidak benar-benar memerlukan pakaian Fall/Winter tebal, item seperti ini masih boleh menjadi pilihan untuk travel ke destinasi yang lebih sejuk.

Clare Waight Keller Di Sebalik UNIQLO : C

Bagi yang mungkin kurang familiar dengan nama Clare Waight Keller, beliau bukan nama baharu dalam dunia fesyen mewah.

Pereka kelahiran Britain itu pernah memegang jawatan kreatif di beberapa rumah fesyen terkenal termasuk Calvin Klein, Ralph Lauren, Gucci, Pringle of Scotland, Chloé dan Givenchy.

Di Givenchy, beliau menjadi wanita pertama yang dilantik sebagai Artistic Director rumah fesyen tersebut pada 2017.

Beliau kemudiannya memenangi anugerah British Womenswear Designer of the Year pada 2018 sebelum dilantik sebagai Creative Director UNIQLO pada 2024.

UNIQLO : C sendiri dilancarkan pada 2023 sebagai ruang untuk Clare membawa pendekatan rekaannya kepada audiens global.

39 Item Untuk Fall/Winter 2026

Untuk koleksi Fall/Winter 2026 ini, terdapat 19 item untuk wanita, 17 item untuk lelaki dan tiga aksesori.

Antara kategori yang tersedia termasuk:

Outerwear

Skirt & pants

Shirts & blouses

Knitwear

Innerwear

Dresses

Shoes

Accessories

Harga tertinggi bagi koleksi wanita ialah RM599.90 untuk kategori knitwear, manakala koleksi lelaki mencecah RM299.90 untuk outerwear.

Koleksi UNIQLO : C Fall/Winter 2026 kini boleh didapati di kedai UNIQLO terpilih yang menawarkan rangkaian penuh produk serta menerusi laman rasmi UNIQLO Malaysia.

Kalau anda memang tengah cari cara untuk refresh wardrobe tanpa terlalu lari daripada gaya minimalis dan versatile, koleksi kali ini nampaknya bermain tepat pada ruang itu iaitu lebih lembut, lebih bertekstur dan masih cukup mudah untuk dipakai setiap hari.

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