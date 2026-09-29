[EKSKLUSIF] 3 Pengasas, 1 Bangunan Warisan: Kisah Di Sebalik Curiosite KL Di Kampung Attap

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Di tengah-tengah Kampung Attap yang semakin dikenali sebagai salah satu kawasan kreatif di Kuala Lumpur, sebuah kafe baharu muncul dengan misi yang lebih besar daripada sekadar menghidangkan kopi dan pastri.

Diberi nama Curiosite KL, ruang baharu ini menghimpunkan hojicha, shio pan dan makanan dengan sentuhan Malaysia, sambil membuka pintu kepada dunia seni, reka bentuk, filem dan pelbagai kolaborasi kreatif.

Lebih menarik, Curiosite merupakan kafe milik Muslim yang diasaskan oleh tiga individu daripada latar belakang yang cukup berbeza iaitu Mohamad Ashraf Rahmat, Natasha Micaela Hud dan Hakim Sulaiman.

Bagi mereka, Curiosite bukan sekadar tempat untuk makan dan minum, tetapi sebuah ruang untuk mempertemukan manusia, idea dan kreativiti.

Tiga Pengasas Datang Dari Dunia Berbeza

Sebelum membuka Curiosite, ketiga-tiga pengasas mempunyai laluan kerjaya masing-masing.

Ashraf mempunyai pengalaman dalam bidang teknologi kewangan (fintech), termasuk bekerja di Malaysia, Singapura, Estonia dan Timur Tengah.

Natasha pula merupakan seorang pereka dalaman yang pernah bekerja di Malaysia, Singapura, Eropah dan Timur Tengah, manakala Hakim ialah jurugambar serta pemilik perniagaan kecil yang berpangkalan di Malaysia.

Walaupun datang daripada latar yang berbeza, mereka berkongsi minat untuk membina sesuatu yang boleh menjadi titik pertemuan antara makanan dan komuniti kreatif.

Menurut mereka, F&B sejak awal lagi merupakan antara bidang yang menarik minat mereka, namun Curiosité dibina dengan visi yang lebih luas.

Ia menjadi platform untuk bekerjasama dengan golongan kreatif tempatan dan antarabangsa dalam bidang makanan, reka bentuk, filem serta keusahawanan sosial.

Apa Sebenarnya Maksud Curiosite?

Nama Curiosite lahir daripada idea tentang sebuah “site” atau ruang di mana pelbagai curiosities boleh berkumpul.

Bagi ketiga-tiga pengasas, curiosities tersebut merangkumi para kreatif, artis dan acara yang bakal berlangsung di ruang berkenaan.

Justeru, mereka mahu Curiosite menjadi satu titik pertemuan iaitu sebuah rumah fizikal untuk individu dan idea yang ingin mereka himpunkan dalam satu tempat.

Konsep ini juga menjelaskan mengapa pengalaman di Curiosite tidak hanya tertumpu kepada makanan.

Foto: TRP

Pengunjung boleh menjangkakan pelbagai acara dan kolaborasi yang akan menghidupkan ruang tersebut dari semasa ke semasa.

Kenapa Pilih Kampung Attap?

Pemilihan Kampung Attap juga bukan secara kebetulan.

Foto: TRP

Menurut pengasas, kawasan itu sudah lama menjadi antara kantung kreatif Kuala Lumpur dan menempatkan beberapa nama yang telah lama bertapak dalam komuniti tersebut.

Pada masa sama, Kampung Attap masih mempunyai karakter serta nilai warisan Malaysia yang sukar ditemui di kawasan lain.

Bagi mereka, ia terasa seperti lokasi yang tepat untuk sebuah ruang yang mahu menggabungkan kreativiti dan komuniti.

Foto: TRP

Namun, memilih bangunan berusia dengan karakter tersendiri turut hadir dengan cabarannya.

Memandangkan Curiosite merupakan pengalaman pertama mereka dalam bidang F&B, proses memahami operasi, prosedur serta keperluan untuk mengubah suai bangunan warisan menjadi satu pengalaman yang cukup mencabar.

Daripada kerja pengubahsuaian sehinggalah proses mendapatkan kelulusan, setiap peringkat hadir dengan set peraturan tersendiri yang perlu mereka pelajari sepanjang perjalanan.

Mereka Tak Mahu Padam Karakter Asal Bangunan

Jika ada satu perkara yang jelas sebaik sahaja melangkah masuk ke Curiosite, ia adalah bagaimana ruang tersebut mengekalkan karakter asal bangunan.

Daripada cuba menjadikan ruang itu kelihatan serba baharu, para pengasas memilih untuk menggunakan semula sebanyak mungkin elemen sedia ada.

Pendekatan itu bukan sahaja membantu mengawal kos pengubahsuaian, malah membolehkan mereka mengekalkan sebahagian daripada karakter warisan Malaysia yang menjadi antara sebab mereka tertarik dengan lokasi tersebut.

Malah, konsep rustic dan raw yang dibawa Curiosite bukanlah sekadar estetika yang sengaja dicipta.

Sebaliknya, mereka mahu bangunan itu sendiri “bercerita”.

Bagi pengunjung, pengalaman tersebut diharapkan terasa seperti melangkah kembali ke masa lalu, sesuatu yang mungkin semakin sukar ditemui dalam suasana Kuala Lumpur yang terus berubah akibat pembangunan moden.

Namun, elemen nostalgia itu digabungkan pula dengan komuniti kreatif dan acara yang boleh menjadikan setiap kunjungan ke Curiosite sedikit berbeza daripada sebelumnya.

Kafe Milik Muslim Yang Mahu Semua Orang Makan Dengan Tenang

Sebagai sebuah kafe milik Muslim, aspek keterangkuman turut menjadi antara perkara yang diberi perhatian oleh pengasas.

Bagi mereka, mewujudkan ruang yang membuatkan pelanggan boleh menikmati makanan dengan rasa yakin dan tenang bukan hanya penting untuk pelanggan Muslim, tetapi juga sesiapa sahaja yang mencari pengalaman tersebut.

Ia selari dengan visi Curiosite untuk menjadi ruang yang terbuka kepada komuniti yang lebih luas.

Hojicha & Shio Pan Jadi Antara Identiti Utama

Dalam dunia F&B yang sentiasa berubah mengikut trend, Curiosite memilih untuk tidak mengejar setiap perkara yang sedang popular.

Sebaliknya, mereka mahu membina penawaran yang lebih kukuh melalui beberapa menu teras yang boleh dilakukan dengan konsisten.

Antaranya ialah hojicha dan shio pan, yang kini menjadi antara tarikan utama Curiosite.

Bagi pengasas, lebih baik mereka memberi fokus kepada beberapa perkara yang boleh dilakukan dengan baik daripada cuba menawarkan terlalu banyak pilihan sehingga menjejaskan konsistensi.

Namun, jangan anggap Curiosite hanya tentang makanan dan minuman berinspirasikan Jepun.

Salah satu hidangan yang mendapat perhatian sejak soft launch ialah Soto Ayam crispy.

Soto Ayam Yang Beri Rasa Malaysia

Soto Ayam merupakan antara menu yang dianggap tidak boleh ditinggalkan ketika mereka membangunkan menu Curiosite.

Mereka mahukan sesuatu yang dekat dengan makanan harian rakyat Malaysia iaitu sesuatu yang mempunyai identiti tempatan.

Daripada permintaan tersebut, cef Curiosite mengambil hidangan tersebut dan memberikannya sedikit kelainan.

Hasilnya ialah hidangan yang masih mempunyai jiwa Soto Ayam yang dekat dengan selera Malaysia, tetapi dengan sentuhan yang membuatkan pelanggan seolah-olah mencuba semula hidangan tersebut buat kali pertama.

Dan inilah antara perkara yang menarik tentang konsep Curiosite.

Walaupun hojicha dan shio pan menjadi antara identiti awalnya, akar mereka tetap Malaysia.

Menu Bakal Diperluaskan

Bagi yang sudah mula tertanya-tanya apa lagi yang bakal tersedia di Curiosite, menu penuh akan diperluaskan dengan lebih banyak pilihan, termasuk hidangan bermusim.

Menurut pengasas, pasukan cef dan barista mereka juga sentiasa diberikan ruang untuk bereksperimen dan mengetengahkan kreativiti masing-masing.

Mereka turut merancang lebih banyak kolaborasi kreatif di ruang tersebut.

Jadi, walaupun terdapat pengaruh Jepun pada beberapa penawaran utama, Curiosite tidak bercadang untuk menghadkan dirinya kepada satu gaya sahaja.

Bagi mereka, makanan Malaysia sangat fleksibel dan mempunyai ruang yang luas untuk diterokai menerusi gabungan serta pengaruh yang berbeza.

Konsepnya tetap Malaysia di hati, tetapi tidak terhad kepada satu lorong.

Sejak membuka pintunya untuk soft launch, sambutan yang diterima dikatakan cukup positif.

Lebih daripada sekadar menerima pujian terhadap makanan atau ruangnya, pelanggan juga mula berkongsi pandangan tentang menu yang mereka ingin lihat selepas ini serta jenis acara yang mereka harapkan dianjurkan di Curiosite.

Bagi ketiga-tiga pengasas, maklum balas tersebut menjadi antara perkara yang paling menggalakkan.

Ia menunjukkan bahawa ruang yang mereka bayangkan sebelum ini mula mendapat tempat dalam komuniti.

Tak Perlu Pergi Jauh Untuk Cari Inspirasi

Setakat ini, Curiosite juga tidak terburu-buru untuk berkembang ke lokasi lain.

Sebaliknya, para pengasas mahu memberi tumpuan kepada satu ruang di Kampung Attap dan pergi lebih mendalam terhadap apa yang Curiosite cuba wakili.

Lebih banyak acara, kolaborasi dan aktiviti yang meraikan kepelbagaian budaya serta komuniti dijangka menjadi sebahagian daripada perjalanan Curiosite selepas ini.

Selepas melalui pengalaman membina F&B pertama mereka, ada satu perkara yang paling mereka pelajari iaitu inspirasi sebenarnya tidak perlu dicari terlalu jauh.

Budaya dan kreativiti Malaysia sendiri sudah cukup pelbagai untuk menjadi sumber inspirasi.

Dan mungkin itulah identiti sebenar Curiosite KL.

Bukan sekadar tempat untuk datang menikmati hojicha atau shio pan, tetapi sebuah ruang di Kampung Attap yang mahu mengumpulkan orang, idea dan rasa dalam satu tempat.

Curiosite, KL

Alamat: 88, Jalan Tuba, Kampung Attap, 50460 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

Waktu Operasi: Isnin, Selasa, Khamis (11am – 12am) Jumaat – Ahad (8am – 12am) Rabu: Tutup



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