Golden Goose Bawa Kedai Konsep HAUS Pertama Di Malaysia

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Jenama mewah, Golden Goose, terkenal dengan rekaan kasut sukan trendy kini membuka sebuah kedai baharu di Pavilion Kuala Lumpur.

Menerusi pembukaan itu, jenama tersebut turut memperkenalkan konsep kedai berinspirasikan HAUS buat pertama kali di Malaysia.

Diilhamkan daripada HAUS dari Marghera, Venice, kedai ini menjadi yang pertama seumpamanya di negara ini sekali gus menawarkan pengalaman baharu buat peminat fesyen tempatan.

Mengambil Inspirasi Reka Bentuk HAUS Menjadikan Identiti Di Flagship Kuala Lumpur

Dipenuhi dengan pelbagai hiasan menarik. (Foto: Golden Goose)

Reka bentuk kedai flagship baharu ini mengambil inspirasi daripada HAUS Marghera terletak di tengah ibu kota mencerminkan visi Golden Goose untuk menyediakan sebuah hab dan menggabungkan warisan Itali dengan budaya tempatan.

Para pengunjung dapat menikmati pelbagai pengalaman menarik yang memberi fokus kepada hasil kraf tangan dan kreativiti.

Dengan keluasan 160 meter persegi, flagship Golden Goose mentafsirkan semula warisan jenama dalam suasana lebih kontemporari.

Reka bentuknya menampilkan tekstur, arkib, nilai estetika jenama ini seperti di Marghera, Venice.

Melangkah ke bahagian dalam, anda dapat menikmati suasana selesa seperti dalam sebuah perpustakaan kerana dihiasi dengan kayu, warna lampu lembut, rak buku dan barang antik.

Pintu Besi Dan Kaca Murano Bakal Mencuri Perhatian Ramai

Melihat bahagian muka depan flagship ini sahaja sudah cukup untuk menarik perhatian ramai kerana menggabungkan pintu besi dengan pemegang kaca Murano.

Untuk info, kaca terkenal ini berasal dari Venice, Itali menandakan perjalanan Golden Goose dalam industri fesyen.

Ruang Co-Creation Memberikan Pengalaman Menarik Untuk Setiap Pengunjung

Ruang untuk menghiasi pakaian anda. (Foto: Golden Goose)

Golden Goose turut menawarkan ruang khas yang diberikan nama sebagai Co-Creation terletak di tengah kedai.

Di sini, anda akan dibimbing oleh Dream Makers, barisan artis dan pakar dari jenama tersebut.

Dengan bimbingan mereka, anda boleh menghiasi kasut, pakaian dan aksesori bagi mencipta karya unik mencerminkan personaliti peribadi masing-masing menerusi pelbagai teknik.

Antaranya seperti embellishments, heat-seal crystals dan menukar logo bintang Golden Goose menggunakan kristal, kulit, suede, rambut kuda.

Selain itu, anda juga boleh memberikan sentuhan tambahan seperti kesan lusuh atau lukisan tangan.

Tidak ketinggalan juga, bagi yang mahukan sesuatu lebih eksklusif. Golden Goose turut menawarkan perkhidmatan Bespoke membolehkan pelanggan bekerjasama dengan Dream Makers untuk mencipta sepasang kasut dari mula.

Mencari Hadiah Lebih Istimewa? Boleh Lihat Ruang Con Amore

Flagship ini turut menawarkan satu ruang istimewa dikenali sebagai Con Amore.

Di sini, anda boleh menyediakan hadiah lebih istimewa bagi orang tersayang.

Mengambil inspirasi daripada kedai bunga tradisional di Itali, ruang ini menawarkan pembalut hadiah cantik lengkap dengan kertas, reben dan lain-lain.

Menjadikan setiap hadiah terasa lebih bermakna.

Koleksi Terkini Golden Goose Turut Dipamerkan

Sky Iskandar bersama Nia Atasha. (Foto: Golden Goose)

Selain daripada ruang Co Creation dan Con Amore, kedai ini turut mempamerkan koleksi ready-to-wear (RTW) Golden Goose terkini bagi wanita dan lelaki.

Anda juga boleh meneroka pelbagai pilihan kasut dan aksesori yang sangat sinonim dengan jenama itu.

Pembukaan kedai flagship di Kuala Lumpur turut dihadiri oleh personaliti fesyen dan penggiat kreatif seperti Christinna Kuan, Nia Atasha, Sky Iskandar, Jessica Chaw dan Joe Shiang.

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