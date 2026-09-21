Ini Jenama Sofa Kulit Sintetik Premium Yang Direka Buat Kediaman Di Malaysia

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Siri ‘Better Than Leather’ oleh Furniture & Choice Malaysia memperkenalkan koleksi sofa kulit sintetik premium, sekali gus memperluaskan penggunaan material ini dalam rangkaian sofanya.

Koleksi ini memberikan nafas baharu kepada daya tarikan klasik kulit dengan sentuhan yang lebih praktikal dan sesuai untuk kegunaan harian.

Lebih daripada sekadar alternatif, koleksi ini mengetengahkan kulit sintetik sebagai pilihan bijak buat pemilik kediaman yang menginginkan penampilan elegan seperti kulit pada harga yang lebih mudah dimiliki, dengan kemasan yang direka khusus untuk memenuhi keperluan dan gaya hidup seharian.

“Material kulit sentiasa mempunyai tarikan tersendiri iaitu kemas, sofistikated dan mampu menyerlahkan sesebuah ruang dengan serta-merta.

“Menerusi koleksi Kulit Sintetik Premium, kami mahu membawakan sentuhan elegan yang sama dalam rekaan perabot yang lebih sesuai dengan gaya hidup masa kini.

“Daripada tarikan santai Arden dan Lexi hinggalah Kansas, antara koleksi terlaris kami, rangkaian ini membuktikan bahawa perabot yang praktikal masih mampu tampil dengan karakter tersendiri dan menjadi elemen yang menyerlah dalam sesebuah ruang,” kata Howard Obbard, Pengasas Bersama dan Pengarah Furniture & Choice Malaysia.

Kulit Sintetik Premium Direka Khas Untuk Beri Keselesaan Penggunaan Harian

Material ini telah melalui ujian ketahanan sehingga 100,000 kitaran gosokan Martindale, membuktikan tahap ketahanan yang tinggi terhadap geseran.

Ia bersifat vegan, cruelty-free, serta dihasilkan menerusi proses bebas pelarut tanpa penggunaan pelarut organik berbahaya seperti DMF. Material ini turut memenuhi keperluan EU REACH berkaitan kawalan bahan terlarang.

Dengan kemasan premium menyerupai kulit pada harga lebih mudah dimiliki, koleksi ini menggabungkan gaya, ketahanan dan kepraktisan dalam satu pilihan upholsteri yang sesuai untuk kediaman masa kini.

Tiga Koleksi Eksklusif Untuk Gaya Hidup Berbeza

Koleksi ini menampilkan Arden, Kansas dan Lexi sebagai pilihan utama, tersedia dalam konfigurasi 2 tempat duduk, 3 tempat duduk serta pelbagai pilihan set sofa direka untuk disesuaikan dengan ruang dan gaya hidup yang berbeza.

Arden tampil dengan siluet kompak dan tempat duduk yang dalam, menawarkan keselesaan untuk bersantai selepas seharian beraktiviti. Rekaannya yang menjimatkan ruang menjadikannya pilihan ideal untuk apartmen serta kediaman dengan ruang yang lebih terhad.

tampil dengan siluet kompak dan tempat duduk yang dalam, menawarkan keselesaan untuk bersantai selepas seharian beraktiviti. Rekaannya yang menjimatkan ruang menjadikannya pilihan ideal untuk apartmen serta kediaman dengan ruang yang lebih terhad. Kansas pula direka untuk memenuhi keperluan gaya hidup seharian, dilengkapi kusyen yang empuk, tempat letak tangan berlapik serta pelbagai pilihan konfigurasi termasuk 2 tempat duduk, 3 tempat duduk, set sofa 3+2 dan kerusi berlengan yang sepadan. Rekaannya sesuai untuk pelbagai suasana, daripada waktu santai di rumah hinggalah saat berkumpul bersama keluarga dan tetamu pada hujung minggu.

pula direka untuk memenuhi keperluan gaya hidup seharian, dilengkapi kusyen yang empuk, tempat letak tangan berlapik serta pelbagai pilihan konfigurasi termasuk 2 tempat duduk, 3 tempat duduk, set sofa 3+2 dan kerusi berlengan yang sepadan. Rekaannya sesuai untuk pelbagai suasana, daripada waktu santai di rumah hinggalah saat berkumpul bersama keluarga dan tetamu pada hujung minggu. Lexi mengetengahkan pendekatan yang lebih berorientasikan reka bentuk, dengan bentuk langsing yang diinspirasikan daripada rekaan perabot kontemporari Itali. Kaki sofa yang lebih tinggi memberikan penampilan yang lebih ringan dan moden, di samping memudahkan akses ke ruang bawah sofa untuk kerja pembersihan harian, termasuk penggunaan robot vakum.

Secara keseluruhan, ketiga-tiga rekaan ini menawarkan interpretasi tersendiri terhadap sofa moden, daripada keselesaan santai dan ruang ideal untuk menerima tetamu, hinggalah gaya kediaman kontemporari yang lebih teliti.

Selain itu, menerusi pilihan seperti Mira Fibre-filled Bean Bag, estetika berinspirasikan kulit ini turut boleh diterapkan melangkaui ruang sofa ke bahagian lain dalam kediaman.

Koleksi sofa Kulit Sintetik Premium Furniture & Choice Malaysia menggabungkan penampilan elegan kulit dengan keselesaan, ketahanan dan kepraktisan harian yang memenuhi keperluan kediaman moden di Malaysia.

Terokai koleksi sofa Kulit Sintetik Premium dan temui pilihan yang sesuai dengan ruang, cita rasa serta gaya hidup anda.

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