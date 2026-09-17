[Foto] LEGOLAND Malaysia: Apa Yang Menjadikan Taman Tema Ini Menarik Untuk Satu Keluarga

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Kalau sebut sahaja LEGOLAND Malaysia, mungkin perkara pertama yang terbayang ialah dunia penuh blok LEGO berwarna-warni.

Tapi di sebalik patung-patung LEGO dan bangunan yang kelihatan seperti diperbuat daripada blok permainan itu, LEGOLAND Malaysia Resort sebenarnya menawarkan lebih daripada sekadar taman tema biasa.

Terletak di Johor Bahru, resort ini mempunyai lebih 40 tarikan yang sesuai untuk pengunjung daripada pelbagai peringkat umur, termasuk kanak-kanak dan keluarga.

Daripada permainan dan tarikan bertemakan LEGO, hinggalah taman air, akuarium serta pelbagai pengalaman lain, memang banyak yang boleh diterokai dalam satu kunjungan.

Satu Resort, Pelbagai Dunia Untuk Diterokai

Salah satu perkara yang menarik tentang LEGOLAND Malaysia ialah konsepnya yang membahagikan taman tema kepada lapan dunia bertema.

Foto: LEGOLAND Malaysia.

Setiap kawasan menawarkan suasana dan pengalaman berbeza, menjadikan lawatan terasa seperti meneroka beberapa dunia dalam satu tempat.

Selain tarikan di taman tema utama, pengunjung juga boleh meneruskan pengalaman ke LEGOLAND Water Park untuk aktiviti berkaitan air.

Bagi yang mahu melihat hidupan marin pula, SEA LIFE Aquarium turut berada dalam resort yang sama.

Foto: LEGOLAND Malaysia.

Ini bermakna satu perjalanan ke LEGOLAND Malaysia boleh diisi dengan pelbagai jenis aktiviti, sama ada bermain permainan, meneroka dunia LEGO, bermain air atau melihat hidupan laut.

Lebih 60 Juta LEGO Brick Digunakan

Saiz LEGOLAND Malaysia juga bukan kecil-kecil.

Resort ini dikatakan mempunyai keluasan bersamaan kira-kira 50 padang bola sepak, dengan lebih 15,000 model LEGO yang dibina menggunakan lebih 60 juta LEGO brick.

Foto: LEGOLAND Malaysia.

Foto: LEGOLAND Malaysia.

Jadi, unsur LEGO bukan sekadar digunakan pada papan tanda atau dekorasi.

Ia menjadi sebahagian besar daripada keseluruhan pengalaman di resort ini, daripada model bersaiz besar sehinggalah kawasan yang direka untuk mencetuskan imaginasi pengunjung.

Foto: LEGOLAND Malaysia.

LEGOLAND Pertama Seumpamanya Di Asia

LEGOLAND Malaysia Resort juga mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah rangkaian taman tema LEGOLAND.

Ia merupakan LEGOLAND pertama seumpamanya di Asia, dan direka dengan mengambil kira persekitaran serta keperluan pasaran tempatan.

Foto: LEGOLAND Malaysia.

Konsepnya menggabungkan dunia LEGO dengan tarikan taman tema, menjadikannya sebuah destinasi yang boleh dinikmati bersama keluarga.

Dengan pelbagai tarikan dalam satu resort, pengunjung juga boleh memilih pengalaman berdasarkan umur, minat dan tahap keberanian masing-masing.

Bukan Untuk Kanak-Kanak Sahaja

Walaupun LEGO sering dikaitkan dengan kanak-kanak, pengalaman di LEGOLAND Malaysia sebenarnya tidak terhad kepada mereka.

Dengan lebih 40 tarikan dan beberapa kawasan berbeza, ibu bapa juga boleh turut serta dalam pelbagai aktiviti bersama anak-anak.

Foto: LEGOLAND Malaysia.

Ada yang mungkin lebih suka permainan dan cabaran, ada yang mahu bermain air, manakala yang lain mungkin lebih menikmati pengalaman melihat model LEGO dan meneroka kawasan bertema.

Konsep ini menjadikan LEGOLAND Malaysia lebih kepada pengalaman seisi keluarga berbanding sekadar tempat untuk membawa anak bermain.

Apa Yang Ada Di LEGOLAND Malaysia?

Secara ringkas, pengunjung boleh menjangkakan beberapa pengalaman utama dalam satu resort:

Lebih 40 tarikan untuk pelbagai peringkat umur

untuk pelbagai peringkat umur 8 dunia bertema di taman tema

di taman tema LEGOLAND Water Park untuk aktiviti dan permainan air

untuk aktiviti dan permainan air SEA LIFE Aquarium untuk pengalaman berkaitan hidupan marin

untuk pengalaman berkaitan hidupan marin Lebih 15,000 model LEGO

Lebih 60 juta LEGO brick digunakan di seluruh resort

digunakan di seluruh resort Kawasan resort yang bersamaan kira-kira 50 padang bola sepak

Gabungan ini menjadikan LEGOLAND Malaysia sebuah destinasi yang boleh dipenuhi dengan aktiviti sepanjang hari, bergantung kepada pengalaman yang ingin diterokai pengunjung.

LEGOLAND Malaysia

Foto: LEGOLAND Malaysia.

LEGOLAND Malaysia Resort terletak di Johor Bahru, menjadikannya antara destinasi tarikan keluarga yang popular di selatan Malaysia.

Lokasinya juga menjadikannya pilihan untuk keluarga yang mahu merancang percutian pendek di Johor, termasuk mereka yang datang dari Singapura.

Bagi yang datang dari luar Johor, perancangan perjalanan boleh disesuaikan mengikut tempoh lawatan kerana terdapat beberapa tarikan dalam resort yang boleh digabungkan dalam satu perjalanan.

Lebih Daripada Sekadar Satu Hari Bermain

Dengan saiz resort, jumlah tarikan dan pelbagai pengalaman yang ditawarkan, LEGOLAND Malaysia bukan sekadar tempat untuk singgah dan bermain beberapa permainan sebelum pulang.

Ia direka sebagai sebuah destinasi keluarga yang menggabungkan taman tema, pengalaman air dan akuarium dalam satu kawasan.

Sebab itu, sama ada anda datang untuk membina memori bersama anak-anak, mencari aktiviti keluarga atau sekadar mahu melihat sendiri dunia LEGO dalam skala yang jauh lebih besar, LEGOLAND Malaysia mempunyai banyak perkara untuk diterokai.

Pendek kata, kalau selama ini LEGO hanya memenuhi ruang dalam kotak permainan di rumah, di sini anda boleh melihatnya mengambil alih satu dunia pula.

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