Tukang Jahit Yang Bermula Dengan Lima Helai Kot, Kini Empunya Dua Puluh Kedai

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Datuk Dickson Phang tidak bermula dengan impian yang besar-besaran.

Dia bermula dengan mengikut jejak abangnya.

Tahun 1984; sebuah kedai jahit kecil di Campbell Shopping Centre, Kuala Lumpur.

Phang muda belajar mengukur tubuh, menggunting pola, menjahit kain.

Kerja dia? Sederhana. Ilmu yang ditimba? Jauh dari sederhana.

Empat belas tahun berlalu — senyap, tekun, tanpa banyak cakap.

Pada tahun 1998, dia mendaftarkan perniagaan sendiri: Smart Master.

Setahun kemudian, kedai pertama dibuka di IOI Puchong Mall.

Ruang kecil, lima kot tersusun kemas di rak, selebihnya, pelanggan datang dengan tempahan — diukur, dijahit, ditunggu.

Begitulah mulanya.

Lima Kot Hingga Dua Puluh Cawangan

Hampir sedekad, Smart Master hidup atas tempahan jahitan sahaja.

Pakaian siap jahit? Sampingan. Bonus. Kalau ada, ada.

Kemudian datanglah tahun 2006.

Rakyat Malaysia mula malas nak tunggu. Mereka nak sut — terus dari rak, tanpa fitting, tanpa janji temu, tanpa “boleh datang semula minggu depan?”

Phang faham. Dia ikut arus. Tapi pita pengukur tu? Tak ke mana.

Menjelang tahun 2010, Smart Master dah ada tiga silhouette sendiri — Smart, Master dan Skinny. Bukan sekadar nama. Ia tanda bahawa jenama ini dah berhenti jadi kedai jahit, dan mula jadi jenama runcit yang serius.

Cawangan terbaharu dibuka di Menara 106, TRX — bersebelahan dengan jenama-jenama antarabangsa yang ejaan namanya pun ramai kena Google dulu.

Dari Puchong ke TRX. Dari lima kot ke dua puluh cawangan.

Hari ini, SmartMaster beroperasi di bawah Smaster Suit Sdn. Bhd., dengan kehadiran di pusat membeli-belah utama di seluruh Malaysia — dan bagi yang lebih suka membeli dari sofa, ada Shopee dan Lazada.

Potongan Tidak Pernah Dipandang Ringan

Ramai jenama pakaian lelaki menghasilkan sut dengan dakwaan ia kemas dipakai.

Smart Master membuktikannya.

Jenama tempatan ini mengendalikan dua siluet proprietari — Smart Fit, digunting khas untuk rangka tubuh yang lebih ramping dan tegas, serta Master Fit, direka untuk pergerakan bebas tanpa kehilangan struktur.

Kedua-duanya dibina atas templat pola yang dibangunkan selama beberapa dekad melalui jahitan tempahan, sebelum disesuaikan untuk pasaran runcit.

Inovasi yang membezakan Smart Master daripada pesaing ialah model hibridnya.

Pelanggan boleh membeli pakaian siap jahit dan membawanya untuk pengubahsuaian — dipetakan mengikut tubuh badan — tanpa perlu membayar harga jahitan penuh.

Bagi pelanggan yang menginginkan ketepatan sepenuhnya, perkhidmatan jahitan penuh turut disediakan — menjadikan Smart Master sebuah jenama yang menawarkan tiga peringkat potongan dan tiga pilihan harga, semuanya di bawah satu bumbung.

Jenama ini turut mereka bentuk untuk kehidupan seharian di luar majlis formal.

Blazer Smart Master direka untuk tampil sesuai dalam pelbagai suasana — sama selari dipadankan bersama jeans dan kasut sukan mahupun kemeja formal — mencerminkan realiti kehidupan lelaki Malaysia masa kini yang tidak terikat kepada satu kod pakaian semata-mata.

Fabrik Prestasi, Kemasan Formal

Rangkaian produk Smart Master pada hari ini merangkumi sut perniagaan, tuxedo, pakaian smart casual, kemeja formal, kasut kulit, tali leher serta tali pinggang — melengkapi keperluan berpakaian lelaki dari majlis rasmi hingga suasana harian.

Pilihan fabrik turut menjadi salah satu kelebihan terbesar jenama ini.

Selain bahan berasaskan buluh yang digambarkan sebagai ringan, boleh bernafas, boleh meregang, cepat kering, tahan air dan tahan kedutan, rangkaian ini turut menawarkan bahan bertekstur seperti corduroy — satu langkah yang disengajakan untuk menjauhkan diri daripada fabrik sut rata dan seragam yang mendominasi pasaran pertengahan.

Senarai spesifikasi itu terasa kurang seperti katalog fesyen dan lebih menyerupai taklimat untuk menghadapi realiti iklim tropika di Malaysia.

Trajektori pengasasnya sendiri tidak kurang menarik — Phang memulakan perjalanannya sebagai perantis tukang jahit pada 1984, sebelum akhirnya melancarkan Smart Master, menjadikan pengalamannya dalam bidang ini merentasi lebih empat dekad.

Smart Master tidak mendakwa dirinya jenama mewah.

Sebaliknya, jenama ini memposisikan diri sebagai pilihan yang menjadikan sut berpotongan kemas sesuatu yang mampu dimiliki oleh lelaki Malaysia biasa.

Sama ada dakwaan itu benar atau tidak — biarlah bilik pemakaian yang menjadi penilainya.

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