Nak Short Getaway Ke KL Dan Penang? Pakej lyf Ini Gabungkan Dua Bandar Dalam Satu Tempahan

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Kalau diberi pilihan untuk short getaway, anda lebih suka Kuala Lumpur atau Penang?

Kalau susah nak pilih, mungkin tak perlu pilih satu sahaja.

Menerusi lyf Two-City Escape, Ascott Malaysia kini menawarkan pakej yang menggabungkan dua bandar dalam satu percutian iaitu Kuala Lumpur dan Penang.

Konsepnya cukup mudah.

Satu tempahan memberikan anda dua penginapan berasingan, masing-masing selama tiga hari dua malam, di lyf Chinatown Kuala Lumpur dan lyf Georgetown Penang.

Foto: lyf Chinatown Kuala Lumpur.

Lebih menarik, anda tidak semestinya perlu ikut urutan tertentu. Anda boleh tentukan bandar mana yang mahu diterokai dahulu dan bila mahu meneruskan perjalanan ke bandar seterusnya, selagi masih dalam tempoh sah pakej.

Dua Bandar, Dua Rentak Berbeza

Apa yang menarik tentang konsep ini ialah Kuala Lumpur dan Penang masing-masing menawarkan pengalaman yang berbeza.

Di lyf Chinatown Kuala Lumpur, pengunjung berada tidak jauh dari Petaling Street, dalam kawasan yang menggabungkan sisi lama Kuala Lumpur dengan komuniti kreatif yang semakin berkembang.

Di sekelilingnya, terdapat kedai makan tradisional dan rumah kedai lama yang berselang-seli dengan seni jalanan, tempat lepak tempatan serta ruang kreatif.

Jadi, dari siang hingga malam, memang ada banyak perkara untuk diterokai tanpa perlu merancang jadual yang terlalu padat.

Kemudian, tukar suasana pula di Penang.

lyf Georgetown Penang.

Dari Chinatown Ke George Town

Di lyf Georgetown Penang, rentaknya sedikit berbeza.

Hotel ini terletak dalam kawasan George Town yang diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia UNESCO, memberikan pengunjung peluang untuk meneroka kawasan bersejarah dan budaya tempatan.

lyf Georgetown Penang

Antara yang boleh ditemui termasuk clan jetties, rumah kedai era kolonial, lorong-lorong yang dihiasi seni jalanan serta pelbagai pilihan makanan tempatan.

George Town juga boleh diterokai dengan berjalan kaki, menaiki basikal atau mencuba pengalaman menaiki beca.

Dengan kata lain, dua bandar ini mungkin berada dalam negara yang sama, tetapi pengalaman yang ditawarkan cukup berbeza.

Tak Perlu Ikut Itinerari Yang Terlalu Ketat

Konsep lyf Two-City Escape memang direka untuk mereka yang lebih suka menikmati sesebuah kawasan mengikut rentak sendiri berbanding mengejar senarai tempat untuk dilawati.

lyf Georgetown Penang

Anda boleh mulakan dengan beberapa hari di Kuala Lumpur sebelum sambung ke Penang atau buat sebaliknya.

Idea utamanya ialah memberikan ruang untuk pengunjung menikmati kejiranan, makanan, seni dan suasana tempatan tanpa terlalu terikat dengan itinerari.

lyf Georgetown Penang

Bukan Sekadar Tempat Untuk Tidur

Satu lagi perkara yang menjadi sebahagian daripada pengalaman lyf ialah ruang sosialnya.

Di kedua-dua hotel, terdapat beberapa ruang yang direka supaya tetamu boleh bekerja, berehat dan berkenalan dengan orang lain sepanjang penginapan.

BOND merupakan ruang dapur sosial untuk berkongsi makanan dan berbual bersama tetamu lain.

Kalau masih perlu bekerja ketika bercuti, CONNECT menyediakan ruang co-working.

Sementara itu, COLLAB memberikan ruang untuk bertemu, bertukar idea atau melakukan aktiviti secara bersama.

Untuk yang mahu kekal aktif, BURN pula menyediakan ruang untuk bersenam dan recharge sebelum keluar meneroka bandar.

Bila Hotel Jadi Sebahagian Daripada Pengalaman Bandar

Konsep lyf juga tidak berhenti di dalam hotel.

Kolaborasi bersama komuniti tempatan, acara dan pelbagai aktivasi turut menjadi sebahagian daripada pengalaman penginapan, membolehkan tetamu berhubung dengan kawasan sekitar dan orang lain.

Jadi, pengalaman menginap di lyf bukan sekadar tentang bilik atau tempat untuk berehat selepas seharian berjalan.

Ia turut memberi peluang untuk mengenali karakter sesebuah kejiranan melalui komuniti dan pengalaman yang berlangsung di sekelilingnya.

Menurut Mondi Mecja, Country General Manager for Ascott Malaysia, pengalaman menginap di lyf sepatutnya terasa seperti menemui sesebuah bandar melalui seni, makanan dan rentaknya, bukannya sekadar daftar masuk ke hotel.

Di Kuala Lumpur, pengalaman itu boleh bermula dengan seni jalanan dan pasar malam Chinatown, manakala di Penang pula ia membawa kepada lorong-lorong bersejarah George Town, mural dan makanan ikonik tempatan.

Satu Tempahan, Dua Percutian

Dengan lyf Two-City Escape, anda boleh dapat kedua-duanya dalam satu perjalanan, satu bandar, satu kejiranan dan satu pengalaman pada satu masa.

Bagi mereka yang gemar merancang perjalanan berdasarkan pengalaman dan bukannya itinerari yang terlalu padat, pakej ini memberikan sedikit lebih fleksibiliti.

Anda mendapat dua penginapan berasingan selama tiga hari dua malam iaitu satu di lyf Chinatown Kuala Lumpur dan satu lagi di lyf Georgetown Penang, dalam satu tempahan.

Yang tinggal hanyalah menentukan bandar mana yang mahu didahulukan.

Mungkin kali ini, tak perlu lagi pilih antara KL atau Penang.

Pakej ini sah untuk perjalanan sehingga 31 Disember 2026.

Untuk maklumat lanjut dan tempahan, layari laman rasmi di lik ini https://www.discoverasr.com/.

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