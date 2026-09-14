[Foto] Casio Lancar Jam Tangan Vintage Edisi ‘Matcha’ Café Kitsuné

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Casio menjadi antara salah satu jam tangan pilihan ramai dengan reka bentuk yang kekal relevan hingga kini.

Salah satu model jam tangan ini ialah Casio Vintage yang diperkenalkan pada tahun 1974.

Pada September ini, Casio melancarkan edisi Casio Vintage terbaharu dalam kolaborasi bersama jenama kafe terkemuka Café Kitsuné.

Baca Artikel Berkaitan: Mampu Milik, Klasik & Tidak Lapuk Ditelan Zaman, Ini Sebab Casio A158 Masih Popular Sehingga Hari Ini

Baca Artikel Berkaitan: Casio Lancar Koleksi NIGO: G-SHOCK SOUVENIR Tampil 4 Watak Comel Ciptaan NIGO

Casio Perkenal Jam Tangan Vintage Edisi Matcha Café Kitsuné

Apa yang menarik perhatian ramai ialah muka jam tangan itu yang menampilkan warna hijau matcha dan motif ikonik musang Café Kitsuné.

Ia disifatkan sebagai membawa vibe yang ‘playful‘ terhadap jam tangan klasik Casio, menggabungkan kepercayaan terhadap jenama itu dengan sentuhan tersendiri.

Foto: Casio

Menurut laman web Café Kitsuné Paris, rekaan itu dihasilkan daripada inspirasi warisan dan estetik yang membentuk kafe itu.

“Muka jam tangan berwarna hijau, motif ukiran musang dan bungkusan custom memberi penghormatan kepada akar Franco-Jepun kami,” katanya.

Jam tangan Casio x Café Kitsuné ini mula diperkenalkan di Perancis pada 3 September lalu di Café Kitsuné Louvre, Opéra dan Tuileries.

Foto: Casio

Jam Tangan Casio x Café Kitsuné ‘Sold Out’ Di Malaysia

Jam tangan Casio Vintage AQ-230ECK-3A ini dijual pada harga RM499 menerusi laman web rasmi Casio Malaysia bermula 4 September lalu.

Carian kami bagaimanapun mendapati jam tangan ini telah habis dijual setakat ini.

Berdasarkan komen oleh Casio Malaysia di hantaran media sosial, tiada sebarang restrock yang dirancang buat masa ini.

Café Kitsuné Perkenal Menu Istimewa Sempena Kolaborasi Dengan Casio

Sempena kolaborasi ini, Café Kitsuné telah bekerjasama dengan cef Jepun, Toshiya Takatsuka, bagi menghasilkan pencuci mulut Perancis entremet dengan gabungan perisa matcha, raspberry dan coklat.

Selain itu, Café Kitsuné turut memperkenalkan minuman Matcha Coco Cloud yang diperbuat daripada matcha dan air kelapa.

Pastri entremet itu bagaimanapun hanya tersedia di Café Kitsuné Louvre dan Opéra, manakala Matcha Coco Cloud boleh didapatkan di semua lokasi Café Kitsuné di Malaysia sehingga 21 September ini.

Sumber: Café Kitsuné

Lebih 32 Cawangan Café Kitsuné Di Seluruh Dunia, 2 Di Kuala Lumpur

Sebagai info, Café Kitsuné merupakan sebuah jenama kafe antarabangsa yang berkonsepkan gabungan budaya Perancis dan Jepun.

Diasaskan pada tahun 2013, terdapat lebih 32 cawangan di seluruh dunia termasuk Paris, Tokyo, Seoul, Bali, Dubai dan Beijing.

Malah Café Kitsuné turut menjadi perintis kepada budaya matcha di Paris sejak tahun 2014, serta mempunyai kepakaran dalam bidang kopi.

Kini, terdapat dua cawangan Café Kitsuné di Malaysia iaitu:

The Exchange TRX

Lokasi: Level G.77.0, The Exchange TRX, Persiaran TRX, Imbi, 55188 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Level G.77.0, The Exchange TRX, Persiaran TRX, Imbi, 55188 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Waktu Operasi: Setiap hari, 10am-10pm

Pavilion Kuala Lumpur

Lokasi: Lot P2.07.00, Level 2, Pavilion KL, Jln Bukit Bintang, Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Lot P2.07.00, Level 2, Pavilion KL, Jln Bukit Bintang, Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Waktu Operasi: Setiap hari, 10am-10pm

Baca Artikel Berkaitan: Nak Beli Jam Tangan Mewah Di Butik Tak Semudah Disangka, Ini Sebabnya

Baca Artikel Berkaitan: Omega Seamaster 007 First Light: Jam James Bond Pertama Dari Permainan Video

Baca Artikel Berkaitan: Ini 11 Pilihan Jam Tangan Untuk Kaum Lelaki Kekal ‘Versatile’. Harga Pun Mampu Milik!

Baca Artikel Berkaitan: Kolaborasi Royal Selangor & MING Perkenal Jam Tangan Mewah, Muka Diperbuat Dari Piuter

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, X, Threads dan Instagram.