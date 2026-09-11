Sam Edelman Buka Butik Pertama Di Pulau Pinang, Bawa Koleksi Fall/Winter 2026

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Kalau selama ini peminat fesyen di utara perlu ke Lembah Klang untuk mendapatkan koleksi Sam Edelman, kini tak perlu lagi.

Jenama kasut Amerika yang terkenal dengan gaya elegan, moden dan mudah digayakan itu kini rasmi membuka butik pertamanya di Penang, bertempat di Gurney Plaza.

Pembukaan ini turut menandakan butik ketiga Sam Edelman di Malaysia dalam tempoh setahun selepas jenama itu membuat debut tempatan pada September 2025.

Sam Edelman Kini Ada Di Utara Malaysia

Butik baharu berkeluasan 1,056 kaki persegi ini merupakan butik standalone pertama Sam Edelman di luar Lembah Klang.

Ia menjadi destinasi baharu untuk pelanggan di Penang dan kawasan utara meneroka rekaan ikonik Sam Edelman, termasuk koleksi bermusim yang lebih terkini.

Pembukaan di Gurney Plaza hadir setahun selepas Sam Edelman membuka butik pertamanya di Malaysia di The Gardens Mall pada September 2025.

Sejak itu, jenama berkenaan terus mengembangkan kehadirannya di pasaran tempatan dengan pembukaan kaunter dalam gedung SEIBU, The Exchange TRX pada November 2025, pop-up di Suria KLCC pada Disember 2025 serta butik standalone keduanya di Sunway Pyramid pada bulan yang sama.

Dengan pembukaan di Gurney Plaza, Sam Edelman kini mempunyai tiga butik standalone di seluruh negara.

Ruang Moden, Tapi Tetap Warm

Masuk sahaja ke butik baharu ini, pengunjung akan dapat melihat identiti Sam Edelman diterjemahkan melalui ruang yang moden, kemas dan tetap terasa mesra.

Fasad rona keemasan yang bercahaya menjadi antara elemen pertama yang menarik perhatian, lengkap dengan logo tulisan skrip ikonik Sam Edelman.

Di dalam pula, palet warna neutral lembut digabungkan dengan kemasan kayu, aksen rona keemasan serta dinding hijau sage bertekstur yang menjadi ciri utama ruang.

Perabot berbentuk arca, pencahayaan yang menonjol dan elemen monokrom yang lebih playful pula memberikan karakter kepada butik.

Susun atur terbuka serta ruang duduk yang dirancang dengan teliti menjadikan pengalaman membeli-belah lebih santai, membolehkan pelanggan melihat-lihat koleksi mengikut rentak sendiri.

Dari Ballet Flats Hingga Sneakers

Antara rekaan ikonik Sam Edelman yang boleh ditemui di butik ini termasuk beberapa gaya yang cukup versatile untuk digayakan setiap hari.

Alie Ballet Flats hadir dengan siluet klasik dan perincian bow yang manis, sesuai untuk gaya kasual mahupun penampilan yang lebih polished.

Bay Sandals pula menawarkan gaya yang lebih santai dengan fokus kepada keselesaan untuk dipakai sepanjang hari.

Untuk gaya yang lebih refined, Bianka Sling menampilkan rekaan slingback dengan siluet sleek serta tumit rendah yang understated.

Sementara itu, Hazel Pumps kekal sebagai pilihan klasik dengan hujung kasut pointed-toe yang boleh digayakan dari siang hingga malam.

Michaela Flats memberikan interpretasi moden kepada ballet flats, menggabungkan elemen feminin dengan gaya yang praktikal untuk kegunaan harian.

Bagi penggemar sneakers pula, Langley Sneakers membawa inspirasi kasut trainer vintage yang dikemas kini dengan cushioned footbed untuk keselesaan harian.

Kesemua rekaan ini mencerminkan identiti Sam Edelman yang menekankan versatility, mudah dipakai dan mempunyai gaya yang tidak cepat lapuk.

Fall/Winter 2026: She’s A Lady

Pembukaan butik di Penang turut hadir bersama koleksi Fall/Winter 2026, yang diberi nama She’s a Lady.

Koleksi ini meraikan pelbagai sisi wanita moden melalui elemen keyakinan diri, keperibadian dan gaya elegan yang effortless.

Untuk musim ini, Sam Edelman meneroka tiga cerita gaya utama — Maximalist, Modern Boho dan Sharp Tailoring.

Maximalist: Berani Dengan Perincian

Bagi gaya Maximalist, Sam Edelman bermain dengan elemen yang lebih unexpected menerusi perincian hiasan, tekstur yang menarik dan siluet dramatik.

Hasilnya ialah gaya yang lebih playful, tetapi masih mengekalkan sentuhan sofistikated.

Antara rekaan dalam cerita gaya ini termasuk Alie, Deena dan Margaux, dengan pilihan rona dan kemasan seperti Deep Scarlet, Saddle, Multi, French dan Merlot.

Modern Boho: Santai Dengan Sentuhan Polished

Modern Boho pula mengambil inspirasi daripada gaya bebas dan effortless, tetapi diberikan sentuhan yang lebih kemas dan moden.

Material seperti suede lembut dan fabrik ringan digunakan bersama siluet yang mudah dipakai, menjadikan gaya bohemian ini lebih sesuai untuk penampilan moden.

Koleksi ini menampilkan rekaan seperti Lucille, Evara dan Ruthie, dalam pilihan rona seperti Honey-Multi, Desert Tan dan Martini Olive.

Sharp Tailoring: Feminin Tapi Berkarakter

Untuk Sharp Tailoring, Sam Edelman mengetengahkan interpretasi lebih refined terhadap gaya power dressing klasik.

Siluet berstruktur, motif plaid berinspirasikan heritage dan tekstur yang lebih kaya digunakan untuk bermain dengan kontras antara elemen kuat dan lembut.

Antara rekaan yang ditampilkan termasuk Betsey, Vienna dan Hazel, dengan pilihan rona seperti Black, French Sand dan Viola.

Sambut Pembukaan Dengan Kopi, Matcha & Yuzu Soda

Bagi meraikan kehadiran pertamanya di Penang, Sam Edelman turut mengadakan aktivasi khas selama tiga hari bersama Ghim Ghim pada 11 hingga 13 September.

Pengunjung boleh mendapatkan pilihan minuman seperti kopi, matcha dan yuzu soda sepanjang aktivasi tersebut.

Caranya juga mudah, hanya follow akaun Instagram @sam_edelman.my dan tunjukkan kepada staf untuk menikmati minuman percuma, sementara stok masih ada.

Setahun Di Malaysia, Kini Sampai Ke Penang

Menurut Gina Goh, Managing Director Sam Edelman (Southeast Asia), Malaysia merupakan antara pasaran penting dalam pertumbuhan jenama itu di Asia Tenggara.

Sambutan sejak debut tempatan tahun lalu memberi keyakinan kepada Sam Edelman untuk membawa jenama itu keluar dari Lembah Klang dan mendekati komuniti wanita di utara Malaysia.

Pembukaan butik di Gurney Plaza juga menjadi satu lagi langkah dalam perjalanan Sam Edelman untuk berkembang secara lebih strategik di lokasi-lokasi utama Malaysia.

Kini, peminat fesyen di Penang tidak perlu lagi menunggu untuk mendapatkan sentuhan Sam Edelman.

Butik baharu itu kini dibuka di Ground Floor, Lot 170-G-23A/25, Gurney Plaza, 170 Gurney Drive, 10250 George Town, Pulau Pinang, membawa bersama koleksi ikonik jenama itu serta koleksi Fall/Winter 2026 She’s a Lady untuk musim baharu.

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