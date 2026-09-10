The Waterfront Shoppes Bawa Konsep Gaya Hidup Premium Pertama Di Pulau Pinang

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Pulau Pinang cukup sinonim sebagai sebuah destinasi percutian menarik merangkumi pelbagai aspek seperti makanan, budaya dan gaya hidup boleh diterokai.

Pengalaman itu bakal ditambah dengan kehadiran sebuah tempat baharu mewarnai landskap pulau tersebut.

The Waterfront Shoppes (TWS) dijadualkan bakal dibuka secara berperingkat menjelang hujung tahun ini menjadi sebuah hab untuk menikmati aktiviti membeli-belah, menjamu selera, hiburan dan riadah.

TWS Bakal Menjadi Mercu Tanda Baharu Di Pulau Pinang

TWS akan mula dibuka secara berperingkat pada 29 Oktober 2026 dan dijangka akan memperkenalkan pelbagai tarikan baharu di Pulau Pinang.

Malah, konsep gaya hidup di pesisiran pulau pada skala sebegini dikatakan merupakan yang pertama seumpamanya.

Inspirasi Daripada Identiti Pulau Pinang

Sebuah hab baharu di Pulau Pinang. (Foto: TWS)

Untuk info, TWS direka khas berteraskan identiti Pulau Pinang dengan mengetengahkan cita rasa makanan, budaya, kehidupan bermasyarakat serta gaya hidup moden yang mencerminkan keunikan tempat ini.

TWS juga merupakan sebahagian daripada The Light City, iaitu sebuah pembangunan sedang dibangunkan di sepanjang pesisiran timur Pulau Pinang.

Pembangunan itu dibangunkan menerusi kerjasama antara IJM Corporation Berhad dengan Perennial Holdings, sebuah syarikat hartanah dan penjagaan kesihatan dari Singapura.

The Light City pula mempunyai fasiliti seperti kediaman, hospitaliti, perniagaan, konvensyen, komersial serta pusat rekreasi dalam satu kawasan berskala besar.

Tarikan Utama Seperti Light Promenade Sepanjang 750 Meter

Laluan sepanjang 750 meter memberi peluang untuk beriadah. (Foto: TWS)

Dengan keluasan kira-kira 1.6 juta kaki persegi merentasi empat tingkat, TWS bakal menempatkan 300 buah lot kedai.

Ia merangkumi segala aspek penting seperti membeli-belah, makanan, minuman, hiburan, perkhidmatan menjadikannya pusat beli-belah terbesar di Pulau Pinang.

Tarikan utama seperti Light Promenade, sepanjang 750 meter yang bersambung terus dengan TWS bakal mencuri perhatian umum.

Ruang terbuka ini membolehkan pengunjung menjamu selera, beriadah serta menjalankan pelbagai aktiviti sambil menikmati pemandangan pesisiran yang indah.

Visi TWS Adalah Untuk Mewujudkan Sebuah Hab Utama Di Pulau Pinang

Menurut Pengarah Urusan Pengurusan Runcit dan Komersial China, Perennial Holdings Private Limited, Jasmine Chua, TWS diilhamkan daripada keunikan pulau itu sendiri.

“Visi kami untuk TWS adalah untuk mewujudkan sebuah tempat menghimpunkan segala yang terbaik dari Pulau Pinang di pesisiran timur.

“Keunikan kulinari, budaya, warisan dan semangat komuniti pulau ini menjadi inspirasi kepada identiti TWS, yang ditampilkan melalui pendekatan yang segar dan kontemporari,” katanya.

Jasmine berharap TWS dapat menjadi sebahagian daripada kehidupan harian masyarakat setempat.

“Matlamat kami adalah untuk menjadikan TWS sebahagian daripada kehidupan harian masyarakat tempatan, sambil memberi para pengunjung pengalaman baharu untuk menerokai keunikan pulau ini,” tambahnya.

Empat Zon Menarik Yang Mempunyai Tema Tersendiri

TWS turut menampilkan beberapa zon yang dinamakan sempena beberapa lokasi unik di dunia, iaitu Union Square, Campbell Court, Victoria Square serta Rodeo Drive.

#1. Union Square

Union Square. (Foto: TWS)

Mengambil inspirasi daripada suasana jalan raya di Pulau Pinang menyediakan ruang untuk pengunjung bersantai dan menjamu selera dengan pelbagai pilihan kafe, restoran serta makanan menarik.

#2. Campbell Court

Campbell Court. (Foto: TWS)

Dipengaruhi oleh Campbell Street dan kawasan Chinatown bersejarah menawarkan pengunjung pelbagai pilihan gaya hidup serta penjagaan diri. Konsep ini dibina dengan reka bentuk lebih moden serta kontemporari.

#3. Victoria Square

Victoria Square. (Foto: TWS)

Reka bentuknya terhasil daripada seni bina era kolonial dari Victoria Street, lengkap dengan deretan kedai, bangunan dua tingkat bagi mewujudkan suasana unik sesuai untuk penggemar fesyen.

#4. Rodeo Drive

Rodeo Drive. (Foto: TWS)

Diilhamkan daripada lokasi ikonik di bandar Los Angeles, menghimpunkan pelbagai jenama terkemuka, kafe serta restoran yang dibuka dari pagi hingga ke malam.

Selain itu, TWS turut merancang sebuah pawagam imersif menggunakan teknologi terkini, pasar raya premium serta medan selera menawarkan pelbagai pilihan kulinari.

Beberapa hiburan yang sesuai untuk seisi keluarga serta kemudahan turut akan disediakan.

TWS Akan Dihubungkan Dengan Penang Waterfront Convention Centre (PWCC)

TWS juga akan dihubungkan terus dengan PWCC, sebuah pusat konvensyen terbesar di Pulau Pinang.

PWCC mampu menampung lebih daripada 10,000 pengunjung untuk acara berskala besar, persembahan dan menyediakan ruang untuk mesyuarat korporat.

Hubungan antara TWS dengan PWCC membolehkan pengunjung bergerak dengan mudah daripada menyelesaikan urusan perniagaan sehingga menikmati aktiviti rekreasi dan membeli-belah di bawah satu bumbung.

Lokasi Yang Strategik Berhampiran Jambatan Pulau Pinang

TWS juga terletak di lokasi sangat strategik, berhampiran Jabatan Pulau Pinang dan dihubungkan terus menerusi Lebuhraya Tun Dr Lim Chong Eu.

Lokasi ini memudahkan pelancong untuk kunjungi dari George Town, Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang serta beberapa kawasan utama lain di pulau tersebut.

Baca Artikel Berkaitan: Nak Lari Sekejap Ke Pulau Pinang? Ini 3 Staycation Idea Santai Di Tepi Laut. Tenang Je

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, X, Threads dan Instagram.