Bukit Merah: Dari Orang Utan Hingga Chalet Atas Air, Ini Pelbagai Sisi Menanti Diterokai

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Sesetengah destinasi hanya sekadar tempat untuk singgah sebenar, tetapi ada juga yang membuatkan kita mahu memperlahankan langkah untuk menikmati setiap saat.

Contohnya seperti Bukit Merah di Perak merupakan salah satu destinasi yang menepati gambaran itu, lengkap dengan kisah tersendiri yang menjadikannya istimewa.

Sehubungan itu, M K Land Holdings Berhad (M K Land) telah menganjurkan Bukit Merah Media Familiarisation Trip selama 2 hari 1 malam untuk melihat pelbagai sisi destinasi itu.

Bukit Merah Orang Utan Island Jadi Salah Satu Tarikan Utama

Adam (kiri) dan Hiroshi (kanan) yang dapat dilihat di Pulau Orang Utan. (Foto: Aliff / TRP)

Terletak kira-kira 10 minit perjalanan menaiki bot dari jeti utama Bukit Merah Laketown Resort (BMLR), Bukit Merah Orang Utan Island kekal sebagai antara tarikan ikonik di sini.

Para pengunjung berpeluang melihat orang utan Borneo secara lebih dekat dalam persekitaran yang terlindung.

Dibuka kepada orang ramai sejak tahun 2000, pulau ini kini menjadi habitat selamat kepada 15 ekor orang utan Borneo.

Menariknya, pengalaman di sini sungguh unik kerana pengunjung akan berjalan melalui laluan berpagar sementara orang utan pula bebas bergerak dalam habitat mereka.

OUI Menyasar Tambah 50 Ekor Orang Utan Menjelang 2036

Yayasan Pulau Orang Utan (OUI) Bukit Merah menyasarkan penambahan sehingga 50 ekor orang utan serta keluasan kawasan pulau tersebut menjelang tahun 2036.

Menurut Penasihat OUI Bukit Merah, Azmil Khuzaif Zakaria, kebakaran hutan secara meluas menimbulkan konflik kepada hidupan liar sehingga menyebabkan mereka kehilangan habitat sekali gus meningkatkan risiko kepupusan.

“Jumlah Orang Utan yang kita ada sekarang sebanyak 15 ekor namun kita mahu lebih banyak yang ditempatkan di Bukit Merah,” katanya selepas lawatan ke Pulau Orang Utan, Bukit Merah.

“Kita menyasarkan tambahan Orang Utan sehingga 50 ekor menjelang lima ke 10 tahun akan datang. Mungkin kita akan ambil 25 ekor dari Sabah dan 25 ekor dari Sarawak,” tambahnya.

Selain itu, keluasan kawasan pulau itu bakal diperluaskan bagi menampung usaha pemuliharaan tersebut.

“Keluasan kawasan (pula) sekarang dalam 15 ekar. Kita sasarkan keluasan bertambah lima hingga 10 ekar lagi melalui penubuhan kawasan penginapan, pemanjangan terowong pelawat dari 200 kepada 650 meter dan beberapa pusat rekreasi lain di pulau ini,” jelasnya.

Rakan Media Berpeluang Menyertai Program CSR Di Pulau Orang Utan

Rakan media menanam pokok di Pulau Orang Utan. (Foto: M K Land)

Lawatan kali ini turut memberi peluang kepada rakan media untuk menyertai program Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) yang menyumbang secara langsung kepada penjagaan habitat di pulau tersebut.

Sebagai sebahagian daripada aktiviti itu, para peserta bersama-sama membantu menghasilkan buaian gergasi untuk orang utan menggunakan hos pemadam api terpakai yang disumbangkan oleh pasukan bomba tempatan.

Di samping itu, mereka turut membantu mengecat semula beberapa kemudahan dan kawasan terpilih di pulau berkenaan.

Menerusi aktiviti itu, rakan media dapat melihat lebih dekat usaha menjaga habitat orang utan, sekali gus menunjukkan bagaimana bahan terpakai boleh digunakan semula.

Menurut Ketua Pegawai Operasi – Operasi Kumpulan M K Land, Ahmad Soalahuddin Al-Thani Ahmad Termizi, program tersebut dicipta bagi memberikan pengalaman yang lebih bermakna kepada rakan media.

“Program ini bukan sekadar membawa rakan media berkunjung ke Bukit Merah, tetapi memberi peluang kepada mereka untuk melihat dan merasai sendiri apa yang menjadikan destinasi ini begitu istimewa.

“Daripada rekreasi dan hospitaliti hinggalah kepada pemuliharaan orang utan, kami mahu berkongsi bahawa Bukit Merah mempunyai banyak cerita untuk diceritakan,” tambahnya.

Baginya, penglibatan rakan media dalam aktiviti CSR itu turut membuka ruang untuk mereka menyumbang, walaupun kecil tetapi bermakna, kepada penjagaan orang utan dan persekitarannya.

“Kami berharap pengalaman ini dapat memberikan perspektif baharu mengenai usaha yang dilakukan di sebalik apa yang dilihat oleh pengunjung.”

Bermalam Di Kampung Air, Chalet Yang Terapung Di Atas Tasik

Selesai aktiviti pemuliharaan, rakan media berpeluang bermalam di Kampung Air, penginapan chalet yang dibina di atas air tasik Bukit Merah.

Suasananya terasa tenang, ditemani dengan pemandangan panorama tasik yang menenangkan mata.

Untuk info, Kampung Air sendiri terdiri daripada 27 unit chalet, masing-masing menghadap tasik Bukit Merah serta landskap di sekelilingnya.

Di sini, rakan media dapat memperlahankan langkah seketika, menikmati suasana tenang jauh daripada kesibukan harian.

Pagi Santai Ditemani Secawan Kopi Di ThinkCup

ThinkCup. (Foto: Aliff / TRP)

Hari kedua bermula dengan lebih santai apabila kami menyinggah di ThinkCup, sebuah kafe yang terletak di kawasan berbukit dan di kelilingi BMLR.

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Kedudukannya yang menghadap tasik Bukit Merah, memberi pemandangan pagi yang sungguh cantik sesuai untuk memulakan hari anda.

Seterusnya, para rakan media juga sempat menikmati aneka minuman kopi, matcha, bersama pastri serta kek yang ada di ThinkCup.

Bukit Merah Terletak Tidak Jauh Dari Bandar-Bandar Utama

Perjalanan ke BLMR hanya mengambil kira-kira tiga jam perjalanan melalui jalan raya dari Kuala Lumpur, manakala kami pula berpeluang untuk menaiki Electric Train Service (ETS) dan turut di stesen Parit Buntar.

Bagi mereka yang berada di Pulau Pinang, perjalanan ke Bukit Merah hanya mengambil masa kurang daripada satu jam.

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