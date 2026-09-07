Ais Jernih Bak Kristal Ini Bermula Harga RM5 Setiap Kiub

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Ais batu semestinya melengkapkan minuman, lebih-lebih lagi ketika cuaca panas dan bahang.

Namun ais yang dihasilkan dengan membekukan air biasa, sering dilihat sebagai sesuatu yang tidak bernilai, apatah lagi ia cepat mencair.

Di Jepun, sebuah syarikat membawa ais ke kedudukan yang lebih tinggi apabila menghasilkan versi mewah hingga dieksport ke serata dunia.

Kuramoto Ice Hasilkan Ais Jernih Seperti Kristal

Ais yang dibekukan secara perlahan-lahan dalam tempoh 48 ke 72 jam ini kelihatan jernih bak kristal.

Setiap hari, pekerja di bandar bersejarah Kanazawa, Ishikawa memahat dan memotong bongkas ais besar menjadi bentuk sfera, kiub atau bar untuk dihidangkan di dalam minuman ‘high-end‘.

Inilah yang dilakukan di Kuramoto Ice, sebuah syarikat berusia 100 tahun dan fasiliti di Jepun yang menghasilkan ais sangat jernih, dikenali sebagai ‘junpyo’.

Dipercayai mencair lebih lambat berbanding ais batu biasa, Kuramoto Ice turut menjadi sebahagian daripada budaya minuman di Jepun.

Walaupun penggunaannya lebih terkenal dalam industri minuman cocktail, Kuramoto Ice turut digunakan bagi menghasilkan ais kepal tradisional Jepun, kakigōri.

Foto: IG @foresteabar/ @kuramoto_ice

Kuramoto Ice Cecah Harga RM5 Satu Kiub

Jika ais batu yang dijual di Malaysia boleh didapatkan pada harga sekitar RM2.50 bagi satu paket besar, Kuramoto Ice yang elegen bermula pada harga sekitar 200 yen (RM5.18) setiap kiub!

Manakala harga runcit boleh mencecah dari RM24 hingga RM72 bergantung kepada saiz dan bentuk ais.

Namun ia masih kekal sebagai pilihan ais yang popular hingga dieksport ke Australia dan Amerika Syarikat.

Dengan eksport yang bermula pada tahun 2019, Kuramoto Ice merupakan antara pengeksport antarabangsa Jepun dan telah mencecah jumlah jualan lebih dua kali ganda sejak pertama kali dihantar keluar negara.

“Kami mengambil masa dan membekukan air dengan perlahan, membiarkannya sentiasa bergerak. Begitulah kami mendapatkan ais berkualiti tinggi. Hati saya gembira melihat ais yang seolah-olah permata,” kata ketua Kuramoto Ice, Kazuhiko Kuramoto.

Foto: IG @kuramoto_ice

Menurut Kuramoto Ice, ais secara tradisionalnya dihasilkan dalam saiz blok standard dikenali sebagai ‘kanme‘ di Jepun.

Kebanyakan bar di Jepun akan mendapatkan ais dalam bentuk kanme sebelum dipotong sendiri ketika proses penyediaan minuman.

Teknik Pembekuan Hasilkan Ais Yang Hampir Jernih Sepenuhnya

Menggunakan teknik yang berasal dari Amerika Syarikat (AS), air dibekukan lebih lama berbanding tempoh biasa yang diperlukan.

Ketika proses ini, bahan cemar dan buih akan perlahan-lahan ditolak ke bahagian tengah.

Air yang bercampur dengan bahan cemar ini kemudiannya akan dibuang sebelum ditambahkan dengan air baharu.

Dalam masa sama, proses mengacau secara berterusan membantu untuk mengurangkan buih, sehingga terhasilnya kiub ais yang kelihatan hampir jernih sepenuhnya.

Ais yang telah dibungkus ini akan disimpan pada suhu -10°C sebelum penghantaran.

Kuramoto Ice Dipercayai Mencair Dengan Lambat

Walaupun tiada bukti saintifik yang ketara, teknik ini dikatakan dapat menghasilkan ais yang lebih sejuk dan padat, yang akan menyejukkan minuman berbanding mencairkannya.

Kuramoto berkata idea membawa produknya ke pasaran AS timbul apabila dia berkunjung ke Las Vegas lebih 10 tahun lalu.

Katanya, dia menyedari kebanyakan minuman mewah dihidangkan bersama ais yang senang cair, membuatkan minuman itu menjadi cair.

AS kini menjadi antara pasaran eksport utama Kuramoto Ice, dengan reputasi produk tersebut semakin terkenal dalam kalangan industri minuman.

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