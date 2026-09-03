Nespresso Kembali Dengan Koleksi Kopi Ais Untuk Temani Musim Panas

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Cuaca panas dan hari yang panjang sememangnya membuatkan kita lebih teringin menikmati sesuatu yang sejuk dan menyegarkan.

Kalau kopi masih menjadi minuman wajib anda setiap hari, Nespresso mahu menjadikan rutin tersebut sedikit lebih menarik menerusi koleksi musim panas terbaharunya.

Diilhamkan oleh suasana tenang Summer of ’86, koleksi ini menampilkan pilihan kopi ais dengan profil rasa yang berbeza, termasuk beberapa perisa baharu dan kegemaran yang kembali untuk musim ini.

Bukan itu sahaja, Nespresso turut memperkenalkan rangkaian aksesori edisi terhad dalam rona warna yang cukup menceriakan.

Yuzu, Vanila Dan Kopi Dalam Satu Cawan

Antara yang mencuri perhatian ialah Yuzu Vanilla Over Ice, yang menggabungkan rasa sitrus yuzu Jepun dengan kemanisan vanila dan adunan kopi Arabika panggang ringan Nespresso.

Profil rasanya yang menyegarkan sesuai dinikmati sejuk, termasuk sebagai Nespresso Yuzu Vanilla Double Espresso Tonic untuk mereka yang mahukan rasa kopi yang lebih pekat dengan sentuhan sitrus.

Bayangkan menikmatinya ketika cuaca panas dan memang cukup menyegarkan.

Coconut Vanilla Kembali Dengan Sentuhan Tropika

Bagi yang sukakan rasa lebih lembut dan manis, Coconut Vanilla Over Ice kembali untuk musim ini.

Kopi dari Amerika Latin dengan nota karamel lembut digabungkan bersama rasa kelapa dan vanila, menghasilkan profil yang ringan tetapi tetap memikat.

Ia juga boleh dinikmati sebagai Matcha Coconut Vanilla Iced Coffee, yang memberikan sentuhan tropika dengan rasa moden dan menyegarkan.

Peminat Kopi Lebih Pekat Ada Pilihan

Kalau anda lebih gemarkan kopi dengan karakter yang kuat, Athens Freddo mungkin pilihan yang sesuai.

Kopi ini menampilkan nota bijirin yang kaya dan sentuhan berkayu, diimbangi kepahitan klasik daripada kopi panggang gelap.

Apabila dihidangkan bersama ais, rasanya menjadi lebih ringan dan mudah dinikmati, sesuai untuk mereka yang mahu secawan kopi sejuk tanpa mengorbankan karakter kopi tersebut.

Sementara itu, World Explorations Lisbon Bica menampilkan rasa bijirin panggang yang kaya bersama nota kekacang dan sentuhan badam panggang.

Untuk pengalaman yang lebih menyegarkan, ia paling sesuai dinikmati bersama ais.

Dua Pilihan Ice Coffee Untuk Cuaca Panas

Koleksi musim panas ini turut membawa kembali Ice Leggero dan Ice Forte, dua pilihan yang direka khas untuk dinikmati bersama ais.

Ice Leggero menawarkan nota buah-buahan segar dengan kelembutan rasa bijirin, menghasilkan sajian yang ringan, halus dan mudah diminum.

Jika anda lebih gemarkan rasa kopi yang intens, Ice Forte menggabungkan kopi Arabika Amerika Selatan dan Indonesia untuk menghasilkan rasa panggang yang lebih mendalam dengan kemasan yang lebih panjang.

Pendek kata, sama ada anda sukakan kopi yang ringan dan fruity atau lebih pekat dan bold, ada pilihan untuk setiap selera.

Lengkapkan Dengan Aksesori Musim Panas

Bukan kopi sahaja yang mendapat nafas baharu.

Nespresso Travel Tumbler yang pernah menjadi kegemaran ramai kembali untuk musim panas ini dalam dua rona iaitu Bubblegum dan Lavender.

Rekaannya sesuai dibawa sepanjang hari, sama ada ketika keluar bekerja pada waktu pagi atau menikmati petang yang cerah.

Bagi mereka yang lebih gemar kopi panas, Nespresso Travel Mug turut hadir dengan pilihan warna baharu, termasuk rona Bubblegum Pink yang ceria.

Terdapat juga rona yang diinspirasikan oleh buah yuzu, yang ditawarkan secara eksklusif dalam set hadiah terpilih.

Selain itu, koleksi aksesori tetap Nespresso seperti bekas kiub ais dan barangan kaca turut tersedia untuk melengkapkan pengalaman menikmati kopi di rumah.

Tersedia Untuk Tempoh Terhad

Sepanjang kempen, pencinta kopi juga boleh menikmati pelbagai tawaran istimewa, termasuk hadiah pembelian edisi terhad seperti beg penyejuk Yuzu dan tuala pantai musim panas.

Untuk maklumat lanjut mengenai koleksi dan promosi, kunjungi laman rasmi Nespresso Malaysia atau ikuti akaun media sosial Nespresso Malaysia.

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