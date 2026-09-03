[Foto] Clarks Originals Kini Bawa T-Shirt, Cap Dan Stokin Edisi Terhad Ke Malaysia

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Selama ini, nama Clarks Originals mungkin lebih sinonim dengan kasut ikonik seperti Wallabee dan Desert Trek. Tetapi kali ini, jenama tersebut mengembangkan identitinya ke luar dunia kasut menerusi koleksi apparel dan aksesori edisi terhad.

Dilancarkan pada Ogos ini, koleksi tersebut menampilkan pilihan T-shirt uniseks, topi besbol dan stokin, dengan rekaan yang diinspirasikan daripada arkib Clarks selama 200 tahun.

Menariknya, beberapa grafik ikonik daripada sejarah Clarks turut dihidupkan semula untuk koleksi ini, menjadikannya bukan sekadar merchandise tetapi sebahagian daripada gaya harian Clarks Originals.

Grafik Wallabee Dari Era 1960-an Kembali

Antara tarikan utama koleksi ini ialah grafik Wallabee Family, yang pada asalnya diperkenalkan oleh Clarks pada penghujung 1960-an.

Rekaan tersebut kini diterapkan pada empat pilihan warna T-shirt, memberikan sentuhan retro yang masih relevan untuk digayakan hari ini.

Selain itu, watak Trek Man yang terkenal dengan imej tersendiri turut ditampilkan pada beberapa rekaan T-shirt baharu.

Trek Man mula muncul pada awal 1970-an dan dikenali oleh sesetengah peminat di Jamaica sebagai ‘Bank Robber’.

Dengan penggunaan grafik daripada arkib lama, koleksi ini menggabungkan elemen nostalgia dengan palet warna yang lebih moden dan mudah dipadankan.

Dari Kasut Ke Gaya Harian

Langkah Clarks Originals untuk memasuki kategori apparel sebenarnya bukan sesuatu yang berlaku secara tiba-tiba.

Topi Clarks Originals terlebih dahulu diperkenalkan sebagai sebahagian daripada koleksi SS25 Somerset, sempena ulang tahun ke-200 Clarks.

Kemudian pada Januari 2026, ketika Paris Fashion Week Men’s, jenama itu mengumumkan perancangannya untuk mengembangkan Originals ke kategori bukan kasut menerusi T-shirt dan stokin.

Kini, idea tersebut diterjemahkan sepenuhnya menerusi koleksi terbaharu ini.

Menurut Clarks Originals, pengembangan tersebut bertujuan membawa identiti jenama daripada sekadar produk ikonik kepada sesuatu yang lebih dekat dengan gaya hidup dan wardrobe harian.

Aksesori Dengan Sentuhan Vintage

Selain T-shirt, koleksi ini turut dilengkapi dengan topi berlogo serta stokin grafik.

Rekaan topi pula mendapat inspirasi daripada topi Clarks vintage yang ditemui semula oleh pasukan reka bentuk ketika berada di sebuah pasar vintage di Amerika Syarikat.

Gabungan grafik arkib, logo klasik dan warna yang lebih kontemporari menjadikan aksesori ini mudah digayakan bersama koleksi harian.

Bagi yang dah mula berkenan, ini harga untuk koleksi tersebut:

T-shirt: RM109

RM109 Baseball cap: RM79

RM79 2-pasang stokin: RM39

Koleksi apparel dan aksesori Clarks Originals ini boleh didapati untuk tempoh terhad di beberapa cawangan Clarks terpilih di Malaysia, termasuk:

Clarks Pavilion, Kuala Lumpur

Clarks The Exchange TRX, Kuala Lumpur

Clarks Suria KLCC, Kuala Lumpur

Clarks IOI City Mall, Putrajaya

Clarks 1 Utama, Petaling Jaya

Clarks The Mall, Mid Valley Southkey

Koleksi ini juga boleh dibeli secara dalam talian menerusi laman rasmi Clarks Malaysia.

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