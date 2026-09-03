Fossil Hidupkan Semula Jam Tangan Ikonik Menerusi Koleksi Fall 2026

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Jenama jam tangan terkenal, Fossil Malaysia baru sahaja melancarkan tiga koleksi jam Fall 2026 terbaharunya, iaitu Everett 27mm, Emerson serta Big Tic Tourbillon.

Ketiga-tiga koleksi itu diperkenalkan menerusi acara eksklusif Fall Athletic Club di The PxP Pickleball Club, Pavilion Damansara Heights.

Menariknya, koleksi terbaharu itu diilhamkan daripada estetik vintaj Amerika serta pakaian sukan kolej klasik, sekali gus menggabungkan kepakaran menghasilkan jam tangan warisan Fossil dengan reka bentuk lebih moden.

Gaya, Sukan Dan Nostalgia Digabungkan Di Fall Athletic Club

Fall Athletic Club. (Foto: Fossil)

Acara eksklusif itu menghimpunkan media, pempengaruh serta tetamu jemputan bagi meraikan barisan jam terbaharu Fossil.

Selain itu, para tetamu dapat menikmati pengalaman gaya hidup lebih menyeluruh seperti persembahan fesyen, perlawanan pickle ball meraikan gabungan gaya, sukan dan nostalgia.

Everett 27mm: Sebuah Ikon Yang Diperkecilkan

Fossil mempersembahkan model Everett kini bersaiz 27mm, hadir lebih kecil bagi salah satu reka bentuk jam paling laris dijual oleh jenama tersebut.

Bahagian integrated case yang dikenali ramai kini diperkecilkan dipadankan bersama sunray dial, baguette stone indices serta gelang besi tahan karat.

Model Everett mengambil inspirasi daripada bentuk dan sentuhan krom kereta vintaj roadster, mengimbangi kemasan berkilat beri penampilan lebih kemas serta bersih.

Ia ditawarkan dalam 4 warna berbeza iaitu:

Perak

Emas

Rose Gold

Two-tone Stainless Steel

Emerson Bawa Visual Vintaj Elegan Khas Untuk Wanita Moden

Emerson. (Foto: Fossil)

Fossil turut memperkenalkan koleksi baharu Emerson yang menambah siluet lebih lembut dalam barisan koleksi wanita, menggabungkan reka bentuk vintaj dengan sentuhan moden.

Antara ciri utamanya ialah case berbentuk bujur, sunray dial dan gelang multi-link membawakan nafas baharu lebih elegan untuk gaya harian moden.

Sama seperti Everett, Emerson turut ditawarkan dalam 4 warna berbeza iaitu:

Perak

Emas

Rose Gold

Two-tone Stainless Steel

Big Tic Tourbillon, Sebuah Ikon Yang Dihidupkan Dari Arkib Fossil

Big Tic Tourbillon. (Foto: Fossil)

Big Tic Tourbillon pula merupakan rekaan asal daripada arkib Fossil yang diberi nafas baharu menerusi platform ikonik Townsman memberi penampilan paling berani dalam koleksi ini.

Kombinasi reka bentuk mekanikal dan inovasi digital seperti bahagian muka skeleton, paparan ana-digi telah melahirkan sebuah jam tangan moden yang unik untuk dimiliki.

Model Big Tic Tourbillon boleh dimiliki dalam 4 kemasan yang meraikan warisan kreativiti dalam inovasi menjadi kebanggaan Fossil, seperti:

Stainless Steel

Two-tone Stainless Steel

Brushed Stainless Steel

Gunmetal Case dipadankan bersama tali kulit berwarna coklat

Bagi yang berminat untuk memiliki salah satu jam ini, ini adalah senarai harga penuh untuk koleksi Fall 2026 Fossil:

Everett 27mm: RM859

Emerson: RM859

Big Tic Tourbillon: RM919 – RM1,029

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