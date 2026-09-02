Adidas Bawa Hyperboost Edge Ke Desa ParkCity! Ada Larian 5KM, Kopi Dan Muzik

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Kalau anda seorang yang gemarkan aktiviti larian tetapi pada masa sama suka lepak sambil menikmati kopi dan muzik, ada satu acara menarik yang boleh dimasukkan dalam kalendar September ini.

Adidas Malaysia bakal membawa THE REFUEL HUB ke 103 Coffee, The Waterfront @ ParkCity, Desa ParkCity, menggabungkan komuniti larian, kopi dan muzik dalam satu pengalaman.

Menariknya, acara ini turut memberi peluang kepada komuniti untuk mencuba sendiri adidas Hyperboost Edge, kasut larian yang direka untuk menemani pelari daripada kilometer pertama sehingga sesi mengisi semula tenaga selepas larian.

Lari 5KM Bersama Komuniti

THE REFUEL HUB akan bermula secara rasmi pada 5 September 2026, dengan komuniti larian dijemput menyertai larian sejauh 5KM di sekitar Desa ParkCity.

Acara ini dianjurkan bersama komuniti ARKL, membolehkan peserta menikmati sesi larian secara santai sambil berkongsi pengalaman dan semangat bersama pelari lain.

Bagi yang ingin mencuba kasut baharu pula, peserta berpeluang menyarungkan Hyperboost Edge dan merasai sendiri pengalaman berlari menggunakan kasut tersebut sepanjang sesi.

Dari Jalanan Terus Ke Kopi Dan Muzik

Selesai berlari, peserta boleh kembali ke 103 Coffee untuk menikmati suasana yang lebih santai.

Sesi DJ bersama Ashley Lau bakal meneruskan momentum selepas larian, dengan muzik dimainkan secara langsung di 103 Coffee, The Waterfront @ ParkCity.

Peserta juga boleh menyejukkan badan dan mengisi semula tenaga dengan sorbet yang disediakan menerusi gerai sorbet khas.

Jadi, pengalaman di THE REFUEL HUB bukan sekadar mengenai larian, ia turut membawa elemen sosial yang membolehkan komuniti berkumpul, berehat dan menikmati masa bersama selepas berlari.

Ada Menu Khas Untuk Ahli adiClub

Bagi ahli adiClub, satu menu khas turut disediakan di 103 Coffee, The Waterfront @ ParkCity.

Menu tersebut boleh dinikmati dari 5 September hingga 31 Oktober 2026, dengan ahli adiClub menerima diskaun 10% untuk item menu terpilih.

Dengan menggabungkan larian, kopi dan muzik, THE REFUEL HUB memberi nafas baharu kepada pengalaman selepas berlari, daripada mengejar kilometer di jalanan sehinggalah menikmati secawan kopi dan muzik bersama komuniti.

Bagi yang berminat mencuba adidas Hyperboost Edge, kasut tersebut kini boleh didapati menerusi laman rasmi adidas Malaysia serta di kedai adidas terpilih.

Untuk mendapatkan perkembangan terkini mengenai Hyperboost Edge dan aktiviti adidas Malaysia, ikuti @adidasMY di Instagram.

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, X, Threads dan Instagram.