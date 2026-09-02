Adidas Bawa Hyperboost Edge Ke Desa ParkCity! Ada Larian 5KM, Kopi Dan Muzik
Dengan menggabungkan larian, kopi dan muzik, THE REFUEL HUB memberi nafas baharu kepada pengalaman selepas berlari, daripada mengejar kilometer di jalanan sehinggalah menikmati secawan kopi dan muzik bersama komuniti.
Adidas Malaysia membawa THE REFUEL HUB ke Desa ParkCity pada 5 September 2026, menggabungkan larian, kopi dan muzik.
Peserta boleh menyertai larian 5KM bersama komuniti ARKL sambil mencuba kasut adidas Hyperboost Edge secara percuma.
Ahli adiClub mendapat menu khas dengan diskaun 10% di 103 Coffee dari 5 September hingga 31 Oktober 2026.
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Kalau anda seorang yang gemarkan aktiviti larian tetapi pada masa sama suka lepak sambil menikmati kopi dan muzik, ada satu acara menarik yang boleh dimasukkan dalam kalendar September ini.
Adidas Malaysia bakal membawa THE REFUEL HUB ke 103 Coffee, The Waterfront @ ParkCity, Desa ParkCity, menggabungkan komuniti larian, kopi dan muzik dalam satu pengalaman.
Menariknya, acara ini turut memberi peluang kepada komuniti untuk mencuba sendiri adidas Hyperboost Edge, kasut larian yang direka untuk menemani pelari daripada kilometer pertama sehingga sesi mengisi semula tenaga selepas larian.
Lari 5KM Bersama Komuniti
THE REFUEL HUB akan bermula secara rasmi pada 5 September 2026, dengan komuniti larian dijemput menyertai larian sejauh 5KM di sekitar Desa ParkCity.
Acara ini dianjurkan bersama komuniti ARKL, membolehkan peserta menikmati sesi larian secara santai sambil berkongsi pengalaman dan semangat bersama pelari lain.
Dari Jalanan Terus Ke Kopi Dan Muzik
Selesai berlari, peserta boleh kembali ke 103 Coffee untuk menikmati suasana yang lebih santai.
Sesi DJ bersama Ashley Lau bakal meneruskan momentum selepas larian, dengan muzik dimainkan secara langsung di 103 Coffee, The Waterfront @ ParkCity.
Peserta juga boleh menyejukkan badan dan mengisi semula tenaga dengan sorbet yang disediakan menerusi gerai sorbet khas.
Jadi, pengalaman di THE REFUEL HUB bukan sekadar mengenai larian, ia turut membawa elemen sosial yang membolehkan komuniti berkumpul, berehat dan menikmati masa bersama selepas berlari.
Ada Menu Khas Untuk Ahli adiClub
Bagi ahli adiClub, satu menu khas turut disediakan di 103 Coffee, The Waterfront @ ParkCity.
Menu tersebut boleh dinikmati dari 5 September hingga 31 Oktober 2026, dengan ahli adiClub menerima diskaun 10% untuk item menu terpilih.
Dengan menggabungkan larian, kopi dan muzik, THE REFUEL HUB memberi nafas baharu kepada pengalaman selepas berlari, daripada mengejar kilometer di jalanan sehinggalah menikmati secawan kopi dan muzik bersama komuniti.
Bagi yang berminat mencuba adidas Hyperboost Edge, kasut tersebut kini boleh didapati menerusi laman rasmi adidas Malaysia serta di kedai adidas terpilih.
Untuk mendapatkan perkembangan terkini mengenai Hyperboost Edge dan aktiviti adidas Malaysia, ikuti @adidasMY di Instagram.
Siti Murni Azman is a Malaysian journalist and editor currently serving as Head Writer and Assistant Editor for The Rakyat Post BM. Known for her relatable and distinctly local storytelling, she frequently covers lifestyle topics including food, café culture, entertainment, consumer trends, and viral social conversations, while also contributing across multiple editorial pillars.
Before joining The Rakyat Post, she was involved in social media marketing for AirAsia BIG Rewards, where she worked on digital campaigns and audience engagement. Beyond editorial work, she also manages sponsored content and client collaborations, working closely with brands on digital storytelling tailored for Malaysian audiences.