Pasta Paling Rare Di Dunia Ini Rupanya Dihasilkan Oleh Cef Malaysia

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Su Filindeu merupakan sejenis pasta yang digelar sebagai pasta paling rare di dunia.

Ia dihasilkan oleh sebuah keluarga sejak 300 tahun dahulu di Sardinia, Itali berdasarkan resepi yang diwarisi secara turun-temurun.

Namun, anda tidak perlu terbang jauh sehingga ke Itali untuk menikmatinya kerana pasta ini juga dihasilkan oleh seorang cef di Cheras, Kuala Lumpur.

L’Osteria e Cucina Diiktiraf Menghasilkan Pasta Paling Rare Di Dunia

Menerusi satu perkongsian di Threads, pengguna @losteriaecucina berkongsi negara kita telah tersenarai sebagai antara beberapa tempat di dunia yang menghidangkan Su Filindeu di luar Sardinia, Itali.

Menariknya, pasta itu dihasilkan di negara kita dan L’Osteria e Cucina menegaskan seni serta resepi asalnya tetap dimiliki oleh penduduk Sardinia dan membantu memelihara sebuah tradisi yang semakin pupus.

Hanya sebuah kafe bernama Nero-Nero sahaja menghidangkan pasta Su Filindeu yang dihasilkan oleh L’Osteria e Cucina.

Menurut Eat Drink KL, hidangan itu menggunakan doh semolina Itali ditarik dengan tangan sehingga menjadi helaian yang sangat halus, disusun secara berlapis dan dikeringkan.

Kemudian, pasta itu akan dimasukkan dalam sup bersama daging kambing serta keju pecorino memberikan pengalaman yang sukar dilupakan.

Su Filindeu Hanya Dihidangkan Dua Kali Setahun Mengikut Upacara Keagamaan

Pasta Su Filindeu. (Foto: BBC)

Su Filindeu secara tradisinya hanya dinikmati pada 1 Mei dan 4 Oktober, iaitu ketika penganut agama Kristian berkumpul meraikan Perayaan Saint Francis di Sardinia, Itali.

Hidangan ini hanya disajikan kepada mereka yang berjaya menempuh perjalanan sejauh 33 kilometer (km) dengan berjalan kaki atau menunggang kuda dari Nuoro ke Lula.

Menurut laporan dari BBC, seorang wanita bernama Paola Abraini akan menghasilkan Su Filindeu untuk dinikmati oleh mereka yang menempuh perjalanan tersebut.

Su Filindeu secara tradisional dinikmati dengan merebusnya dalam sup biri-biri bersama keju pecorino menjadi simbol penting dalam perayaan tersebut.

Ketua perayaan, Stefano Flamini berkata, hidangan itu merupakan nadi kepada perayaan Saint Francis.

“Tiada siapa yang tahu bagaimana tradisi ini bermula, tetapi ia menjadi nadi perayaan ini. Jika tiada Su Filindeu, maka tiada Perayaan San Francesco.”

Su Filindeu: Hanya 3 Wanita Di Dunia Sebelum Ini Tahu Cara Menghasilkannya

Paola Abraini. (Foto: BBC)

Paola Abraini akan bangun setiap hari pada jam 7 pagi untuk mula menghasilkan Su Filindeu untuk penduduk di kawasan Sardinia yang masih bertutur dalam bahasa asal mereka, iaitu Sardo.

Sebelum ini, hanya dua wanita di dunia yang diketahui mahir menghasilkan Su Filindeu, iaitu anak saudara dan ipar Paola sendiri, yang menetap di pekan pencil berhampiran Gunung Monte Ortobene.

Malah, majoriti penduduk Sardinia tidak ingat bagaimana atau kenapa wanita itu mula menghasilkan Su Filindeu.

Disebabkan itu, selama 300 tahun, resepi serta teknik menghasilkan Su Filindeu hanya diwariskan dalam kalangan wanita keluarga Paola sahaja.

Menurut Paola, sebenarnya tiada rahsia khusus yang disembunyikan di sebalik resepi dan teknik pembuatannya.

“Ramai kata saya menyimpan rahsia yang tidak mahu didedahkan. Tetapi rahsianya ada di hadapan mata anda, iaitu pada tangan saya,” katanya sambil tersenyum.

Prosesnya Begitu Sukar Sehingga Mesin Pun Gagal Menirunya

Pasta Su Filindeu sedang dikeringkan atas meja. (Foto: BBC)

Menghasilkan Su Filindeu bermula dengan doh semolina yang perlu ditarik dan dilipat menggunakan hujung jari sehingga menjadi 256 helai benang sama rata.

Kemudian, benang halus seperti jarum tersebut direntang secara menyerong pada sebuah bingkai bulat menghasilkan 3 lapisan yang rumit.

Resepi untuk menghasilkan Su Filindeu hanya menggunakan 3 bahan sahaja, iaitu gandum semolina, air dan garam.

“Hanya ada 3 bahan sahaja, iaitu gandum semolina, air dan garam. Tetapi kerana semuanya perlu dibuat dengan tangan, bahan paling penting sebenarnya ialah tenaga kudrat,” kata Abraini.

Bahagian paling sukar pula ialah proses yang digelarkan sebagai ‘memahami doh dengan tangan sendiri’.

Paola akan mencelup jari ke dalam air garam jika doh tersebut kurang anjal. Manakala, jika ia terlalu kering, dia mencelup ke dalam air biasa.

“Ia mengambil masa bertahun-tahun untuk memahaminya. Ia seperti satu permainan dengan tangan anda, tetapi apabila anda berjaya menguasainya, barulah keajaiban itu berlaku,” tambah Paola.

Setelah doh mencapai ketebalan yang ideal, Paola akan menarik dan melipatnya berulang kali sebanyak 8 kali sehingga menghasilkan 256 helai benang halus.

Benang itu kemudian disusun di atas bingkai bulat, sehelai demi sehelai, membentuk corak pangkah sebelum dijemur di bawah cahaya matahari Sardinia sehingga ia mengeras.

Kesukaran inilah yang menyebabkan sepasukan jurutera daripada syarikat pasta Barilla pernah gagal apabila cuba meniru tekniknya menggunakan mesin.

Malah, cef selebriti British, Jamie Oliver turut mengaku kalah selepas mencuba selama dua jam.

“Saya telah membuat pasta selama 20 tahun dan saya tidak pernah melihat apa-apa seperti ini,” kata Jamie.

Su Filindeu Diiktiraf Antara Makanan Bakal Pupus Di Dunia

Cara pasta Su Filindeu dinikmati. (Foto: Eatdrinkkl)

Di sebalik keunikannya, Su Filindeu juga berdepan risiko pupus kerana tidak ramai orang tahu untuk menghasilkannya.

Menurut Raffaella Ponzio, koordinator utama inisiatif Ark of Taste di bawah Slow Food International, Su Filindeu merupakan antara makanan yang paling berisiko untuk pupus.

“Ini adalah antara makanan paling berisiko untuk pupus, sebahagian besarnya kerana ia merupakan antara pasta paling sukar untuk dihasilkan.”

Malah, daripada 3,844 makanan yang tersenarai dalam projek tersebut, tiada pasta lain yang begitu kompleks sehingga hanya seorang pengeluar sahaja mampu menghasilkannya.

Sekali gus menjadikan Su Filindeu, pasta paling rare serta bakal pupus di dunia.

“Memelihara Su Filindeu bukan sekadar soal seni kulinari, tetapi juga sebahagian daripada identiti budaya di Itali,” kata Raffaella.

Cabaran ini menjadi lebih sukar apabila hanya seorang daripada 2 anak perempuan Paola yang tahu teknik asasnya.

Dalam masa sama, 2 wanita lain dalam keluarga itu kini sudah berusia 50-an tanpa sebarang pengganti yang ingin mewarisi kemahiran tersebut.

Paola juga telah berusaha untuk memastikan hidangan warisan keluarganya tidak pupus begitu sahaja dengan mengajar orang luar cara menghasilkan Su Filindeu.

Selain itu, Paola turut menghasilkan Su Filindeu untuk 3 buah restoran berhampirannya, memberi peluang kepada mereka untuk menikmatinya tanpa perlu melakukan perjalanan jauh tersebut.

Untuk orang tempatan pula, kita mempunyai peluang istimewa untuk menikmati pasta rare tanpa perlu ke Sardinia, sambil menghayati sebuah seni tradisi yang masih berjuang untuk kekal sehingga ke generasi seterusnya.

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