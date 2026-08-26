Ini Tips Pilih Outfit First Date Untuk Lelaki, Tampil Bergaya Tanpa Kelihatan Terlalu Mencuba

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First impression akan terbentuk hanya dalam beberapa saat ketika pertemuan kali pertama dan pakaian anda sudah ‘bercakap’ sebelum sempat mengeluarkan sebarang kata-kata.

Namun, tak perlulah anda mengubah dan membuang seluruh pakaian dalam almari atau menggunakan khidmat seorang stylist untuk kelihatan lebih menarik.

Cukup dengan beberapa pilihan bijak, memilih pakaian serta warna yang bersesuaian akan membuatkan si dia pasti jatuh cinta.

Ingat 3 Peraturan Utama Ini Sebelum Memilih Outfit First Date

Contoh outfit untuk first date. (Foto: Drake’s)

#1. Pilih Pakaian Yang Memberi Penampilan Menarik, Bukan Harga Semata-Mata

Perkara pertama perlu anda ingat ialah baju yang sesuai dengan bentuk badan kita lebih penting daripada harga, jenama dan lain-lain.

Sehelai kemeja berharga RM50 yang terletak cantik di bahu dan dada akan kelihatan lebih kemas berbanding pakaian berjenama tidak sesuai pada badan anda memberi penampilan janggal.

Kolar baju perlu duduk kemas di bahagian leher, manakala panjang seluar pula tidak terlalu panjang sehingga ia berkumpul di hujung kaki atau terlalu singkat.

#2. Pilih 3 Warna Sahaja, Jangan Lebih!

Peraturan kedua adalah mengekalkan pakaian anda kepada tiga warna atau kurang.

Contohnya, blazer berwarna biru gelap, kemeja putih dan seluar warna tan hanya menggunakan 3 warna sahaja tetapi masih kelihatan kemas tanpa perlu bersusah payah.

Selain itu, kombinasi warna neutral seperti biru gelap, kelabu, putih, krim dan hitam pun akan memberi penampilan menarik serta kemas.

Menambah warna keempat atau kelima hanya akan membuatkan penampilan anda terlalu sibuk.

Jika ingin menambah sedikit personaliti, lakukannya menerusi aksesori seperti sapu tangan, jaket atau kemeja bercorak.

#3. Pilih Outfit Mengikut Tempat

Kesilapan paling besar lelaki hari ini bukanlah berpakaian terlalu simple atau terlalu formal, sebaliknya berpakaian tidak kena tempat.

Contohnya, seperti memakai jersi bola ketika anda ingin bertemu si dia akan membuatkan anda kelihatan janggal, pemalas serta kurang berusaha untuk bersiap.

Sebelum memilih pakaian, tanya diri anda satu soalan, adakah pemilihan anda ini sesuai di tempat tersebut atau tidak? Matlamatnya adalah untuk kelihatan kemas dan tidak janggal.

Temu Janji Di Kafe? Pilih Outfit Lebih Santai Tapi Kemas

Outfit santai. (Foto: Aime Leon Dore)

Temu janji pertama selalunya adalah di sebuah kafe trendy membolehkan anda memakai outfit lebih santai tetapi perlu kelihatan kemas untuk membuatkan si dia terpikat.

Outfit anda di sini perlu lebih kemas serta bergaya berbanding pakaian harian ketika di hujung minggu atau hari bekerja.

Kombinasi mudah seperti kemeja, seluar jeans gelap dipadankan bersama kasut putih atau loafer tidak akan mengecewakan.

Elakkan blazer atau jaket buat masa ini kerana ia terlalu formal untuk sesi temu janji di sebuah kafe.

Makan Malam Di Sebuah Restoran Mewah? Perlu Tingkatkan Sedikit Gaya Anda

Jika anda bakal bertemu si dia di sebuah restoran mewah di waktu malam, ia memerlukan sedikit usaha berbanding temu janji lain.

Memakai blazer, sport coat adalah padanan paling sempurna kerana ia membuatkan outfit anda lebih formal dan kemas bersesuaian dengan lokasinya.

Padankan blazer biru gelap bersama kemeja putih, seluar gelap serta kasut loafer atau but Chelsea adalah pilihan paling selamat.

Ini bakal membuatkan penampilan anda kelihatan lebih mesra, bergaya serta tampan pada malam istimewa tersebut.

Temu Janji Di Waktu Petang Ke Malam? Pilih Pakaian Berwarna Gelap

Jika temu janji anda berada di waktu petang, pilih tona warna lebih gelap untuk beri penampilan lebih tajam.

Sama ada gaya lebih formal seperti sut gelap berwarna kelabu, biru tua atau sport coat dipadankan bersama seluar jeans, kasut kulit untuk kelihatan lebih santai.

Temu Janji Di Muzium, Galeri Memberi Peluang Untuk Lebih Bergaya

Outfit santai tetapi ada ruang untuk bergaya. (Foto: Aime Leon Dore)

Lokasi temu janji di muzium dan galeri memberi ruang untuk menyerlahkan keunikan personaliti anda.

Di sini, anda boleh mengambil risiko kreatif berbanding seperti kemeja bercorak, kombinasi warna yang luar biasa atau pakaian mengikut trend.

Contohnya, blazer linen dipadankan bersama kemeja bercorak memberikan penampilan menarik dan sesuai di sebuah muzium atau galeri.

Malah, pilih tona warna yang panas seperti zaitun, coklat, kuning dan burgundy akan membuatkan penampilan anda lebih unik.

Waktu Brunch Perlu Mencari Keseimbangan Antara Santai Dan Formal

Temu janji di waktu brunch pula membolehkan anda memakai kemeja seperti linen atau chambray, seluar slack berwarna cerah bersama sepasang kasut loafers.

Pilih tona warna pastel serta cerah memberi penampilan lebih cerai di waktu tengah hari.

Jangan Lupa Untuk Pilih Pakaian Lebih Ringan Seperti Linen

Memandangkan cuaca kita panas dan lembap sepanjang tahun, fabrik yang lebih ringan adalah satu kewajipan.

Kemeja linen membolehkan kulit kita bernafas dalam cuaca panas serta masih kelihatan kemas berbanding pakaian lain.

Selain itu, jangan lupa untuk pilih tona warna lebih cerah seperti biru, krim serta putih berbanding warna gelap.

Dalam masa yang sama, kurangkan memakai barang kemas, baju yang mempunyai logo kerana anda ingin tampil lebih menarik serta bergaya.

Ingat, first impression is what matters.

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