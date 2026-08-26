Ini Kisah Jam Tangan Tudor Yang Merupakan Hadiah Daripada Tunku Abdul Rahman

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Sebuah jam tangan daripada jenama mewah Tudor yang dikeluarkan pada tahun 1964 muncul sebagai antara peninggalan bersejarah penting kepada kisah kemerdekaan negara.

Keistimewaan jam ini terletak pada ukiran From T.A. Rahman Prime Minister Malaysia di bahagian belakangnya sebagai pemberian hadiah daripada Perdana Menteri Pertama Malaysia, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj.

Beliau dikenali sebagai Bapa Kemerdekaan telah banyak berjasa seperti mencapai kemerdekaan untuk Tanah Melayu daripada pihak penjajah pada tahun 1957.

Jam Ini Merupakan Hadiah Istimewa Daripada Tunku Abdul Rahman

Tudor Oysterdate T.A. Rahman. (Foto: S.Song)

Menurut S.Song, jam ini sangat istimewa kerana nilai sejarahnya yang amat bermakna kepada rakyat Malaysia, termasuk dirinya sendiri.

Ini kerana Tunku Abdul Rahman merupakan seorang individu yang sangat dihormati atas peranan beliau dalam mencapai kemerdekaan kepada Tanah Melayu daripada pihak penjajah, British.

Song turut menyatakan bahawa hadiah daripada ahli politik atau kerabat diraja dari Timur Tengah selalunya menggunakan jenama mewah seperti Rolex dan Patek Philippe.

Sebagai sebuah negara yang sedang membangun ketika itu, memilih jenama seperti Tudor jelas mencerminkan aspirasi Tunku Abdul Rahman dalam membangunkan tanah air.

Menerusi nombor sirinya, jam ini dihasilkan pada tahun 1964, iaitu 7 tahun selepas Tunku Abdul Rahman memegang jawatan Perdana Menteri.

Kisah sejarah seperti inilah yang menjadikan hobi mengumpul jam sesuatu yang bermakna bagi Song dan membuatkannya rasa bangga dapat menawarkannya dalam keadaan baik.

Jam Berusia Lebih 60 Tahun Ini Masih Dalam Keadaan Baru

Walaupun sudah berusia lebih daripada 60 tahun, jam Tudor Oysterdate ini masih dalam keadaan baharu serta berfungsi dengan sempurna tanpa memerlukan servis daripada pengeluar.

Song berkata, jam tangan ini kelihatan seperti jarang dipakai kerana badan yang diperbuat daripada keluli tahan karat serta garisan lug tidak mempunyai kesan digilap dan masih tajam.

Bahagian muka jam ini juga kekal sempurna, manakala tali Rolex Rivet berukuran 19mm pula masih ketat dan kelihatan seperti baharu.

Tambahan pula, bahagian dalam belakang badannya turut ditanda dengan betul menggunakan nombor rujukan serta tarikh pengeluarannya pada tahun 1964.

Tudor Oysterdate Merupakan Adik Kepada Rolex Datejust

Dari segi spesifikasi pula adalah seperti berikut:

Jenama: Tudor

Tahun Pengeluaran: 1964

Model: Oysterdate

Nombor Model: 7962

Bahan: Keluli tahan karat

Model Pergerakan: Cal. 2403

Diameter Jam: 34.5 mm

Lebar Lug: 19 mm

Tali: 19mm Rolex Rivet

Tudor Oysterdate merupakan versi yang lebih mampu milik berbanding Rolex Datejust, namun mewarisi banyak kelebihan teknologi yang menjadi kebanggaan Rolex.

Antaranya termasuk bentuk Oyster, skru mempunyai logo Rolex serta kaca di atas paparan tarikh pada kedudukan nombor 3, yang kesemuanya menunjukkan Tudor Oysterdate itu berasal daripada kilang Rolex di Geneva.

Tunku Abdul Rahman Juga Pernah Menghadiahkan Jam Tangan Mewah Kepada Pemain Bola Malaysia

Rolex yang dihadiahkan oleh Tunku Abdul Rahman sempena Kejohanan Merdeka 1961. (Foto: @kerusikaran / Threads)

Tunku Abdul Rahman juga pernah menghadiahkan seutas jam tangan Rolex sebagai hadiah kepada pemain bola menerusi Kejohanan Merdeka.

Memetik The Star, bekas pemain bola sepak negara, Robert Choe memiliki 3 jam tangan Rolex yang dihadiahkan oleh Tunku selepas Tanah Melayu menjuarai Kejohanan Merdeka pada tahun 1958, 1959, 1960 dan 1961.

Malah, semuanya masih berfungsi dengan baik sehingga hari ini.

Ketika itu, Robert hanyalah seorang pelajar berusia 17 tahun dari Malacca High School apabila dipanggil untuk wakil negara, malah pernah menjadi kapten pasukan Malacca Combined Schools seawal usia 15 tahun.

Beliau turut bermain bersama barisan pemain kebangsaan seperti Wong Kim Song, Jalil Che Din, Sexton Lourdes, Ahmad Nazari, Ng Boon Bee, S. Govindaraoo, Abdul Ghani Minhat, Chan Tuck Choy, Mok Wai Hong dan Rahim Abdullah, ketika Tanah Melayu merupakan kuasa besar bola sepak yang digeruni di Asia.

Di sebalik pemberian itu, Tunku turut berpesan kepada Robert agar tidak sesekali mengabaikan pelajaran.

“Anak muda, ingatlah bahawa bola sepak bukan segala-galanya. Utamakan pendidikan. Pastikan kamu terus mengekalkan pelajaran walaupun ketika bermain atau berlatih untuk negara.”

Selain itu, Tunku Abdul Rahman juga terkenal sebagai koleksi kereta mewahnya yang boleh dilihat di Residensi dan Memorial Tunku Abdul Rahman.

Antaranya seperti kereta rasmi yang beliau guna sepanjang tempoh menjadi Perdana Menteri, iaitu sebuah Cadillac Fleetwood 1959.

Kereta berwarna hitam itu masih berada dalam keadaan baik walaupun sudah berusia 63 tahun.

Cadillac Fleetwood merupakan model kereta mewah keluaran jenama Cadillac di bawah General Motors, mempunyai reka bentuk unik mula diperkenalkan pada tahun 1957 sehingga 1960.

Model yang digunakan Tunku pula ialah 1959 Cadillac Series Sixty Special Fleetwood, yang dikuasakan oleh enjin V8 berkapasiti 6,391cc lengkap dengan karburetor Carter AFB2814S.

Enjin itu mampu menghasilkan kuasa sebanyak 325 hp pada 4,800 rpm dan tork 583 Nm pada 3,100 rpm, dipadankan dengan transmisi automatik.

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