CHAGEE Rai Merdeka Dengan Seri Embun Vanilla Oolong Milk Tea Dan Aktiviti Wau

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Sempena sambutan Hari Kemerdekaan tahun ini, CHAGEE Malaysia mengangkat tema kraf, kebersamaan dan warisan tempatan menerusi pelbagai aktiviti menarik, termasuk pelancaran minuman edisi terhad Seri Embun Vanilla Oolong Milk Tea serta aktiviti menghasilkan dan menerbangkan wau.

Kempen yang berlangsung sempena musim Merdeka ini mengetengahkan bagaimana secawan teh, seni kraf dan permainan tradisional boleh menjadi medium untuk mengeratkan hubungan dalam kalangan masyarakat.

Menurut CHAGEE Malaysia, semangat kebersamaan itu selari dengan kepelbagaian rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai latar belakang, budaya dan tradisi.

Seri Embun, Minuman Edisi Terhad Sempena Merdeka

Antara tarikan utama kempen kali ini ialah Seri Embun Vanilla Oolong Milk Tea, minuman yang diinspirasikan daripada konsep kraf dan gabungan pelbagai elemen untuk menghasilkan sesuatu yang lebih lengkap.

Nama Seri Embun pula mengambil inspirasi daripada keanggunan dan kesegaran embun pagi, sekali gus menggambarkan profil rasa minuman yang lembut dan seimbang.

Minuman ini menggabungkan teh Wuyi Da Hong Pao bersama vanila Madagascar, menghasilkan gabungan aroma berunsur flora dengan sentuhan kemanisan karamel.

Menurut Pengurus Besar CHAGEE Malaysia, Eason Fang, gabungan tersebut direka untuk menghasilkan keseimbangan antara rasa teh yang lebih mendalam dengan kelembutan vanila.

Seri Embun boleh dinikmati di rangkaian kedai CHAGEE yang disahkan Halal di seluruh negara.

Ada Aktiviti Wau Di Taman Metropolitan Kepong

Kalau nak sambut Merdeka dengan aktiviti yang lebih santai bersama keluarga atau rakan-rakan, CHAGEE turut mengadakan CHAGEE Sip & Soar di Taman Metropolitan Kepong, Kuala Lumpur.

Acara ini berlangsung dari 24 hingga 27 Ogos 2026, dari jam 3 petang hingga 7.30 malam.

Pengunjung boleh menikmati Seri Embun sambil menyertai beberapa aktiviti seperti:

Bengkel kraf layang-layang

Cabaran Kite Wind Challenge

Aktiviti menghasilkan karya seni komuniti berskala besar

Aktiviti menerbangkan wau

Wau dipilih sebagai antara elemen utama kempen kerana ia bukan sahaja merupakan permainan tradisional yang dekat dengan budaya Malaysia, tetapi turut membawa simbolik kebebasan, harapan dan keriangan apabila dinikmati bersama.

Boleh Dapatkan Set Wau DIY Secara Percuma

Selain acara di Kepong, CHAGEE turut menganjurkan Layang-Layang Challenge di premis terpilih sehingga 30 Ogos 2026.

Untuk menyertai aktiviti ini, pelanggan perlu membeli dua cawan Seri Embun dan mendendangkan lagu bertemakan “terbang” kepada krew CHAGEE.

Sebagai balasan, pelanggan akan menerima set layang-layang DIY secara percuma, tertakluk kepada terma dan stok yang tersedia.

Selepas menghias layang-layang masing-masing, pelanggan boleh memuat naik hasil seni tersebut ke media sosial untuk berpeluang memenangi barangan eksklusif Merdeka daripada CHAGEE.

Seramai 20 pemenang akan dipilih untuk menerima satu set yang mengandungi Sabun Mini Vanila, botol minuman Diversi-tea edisi terhad serta layang-layang unik CHAGEE.

Bukan itu sahaja, CHAGEE turut menawarkan koleksi barangan khas sempena Merdeka untuk pasaran Malaysia.

Bermula 14 Ogos 2026, pelanggan yang membeli dua cawan bersaiz besar Seri Embun dalam satu resit boleh menerima Sabun Mini Vanila secara percuma, selagi stok masih ada.

Sabun tersebut hadir dalam dua pilihan warna untuk dikumpul.

Setiap pembelian Seri Embun juga akan disajikan dalam cawan dan beg bertemakan khas sempena sambutan Hari Kemerdekaan.

Dengan menggabungkan minuman baharu, kraf tangan dan permainan wau, sambutan Merdeka CHAGEE tahun ini bukan sekadar mengenai menikmati secawan teh, tetapi turut mengajak orang ramai meluangkan masa bersama sambil mengenali semula elemen tradisi yang dekat dengan budaya Malaysia.

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