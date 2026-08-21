UNIQLO Lancar Koleksi FW26, Mengambil Inspirasi Daripada Gaya Chic Di Kota Paris

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Jenama pakaian terkemuka, UNIQLO mengumumkan pelancaran koleksi baharu bekerjasama bersama Comptoir des Cotonniers untuk musim Fall/Winter 2026 yang bakal dijual secara rasmi di Malaysia mulai 28 Ogos (Jumaat) ini.

Kolaborasi ini mengambil inspirasi daripada detik-detik indah di kota Paris menterjemahkan gaya lebih effortless chic seperti wanita Perancis dengan sentuhan moden.

Koleksi Fall/Winter 2026 kali ini juga banyak menggunakan bahan tekstur seperti kain korduroi serta warna menyemarakkan suasana musim luruh memudahkan penggemar fesyen tempatan menggayakannya dalam pelbagai cara.

Koleksi Yang Khas Bagi Wanita Yang Ingin Gaya Lebih Chic Dan Romantik

Keistimewaan koleksi ini terletak pada gabungan fabrik semula jadi dan tona warna lebih menyerlah membolehkan penggemar fesyen menangkap gaya anggun seorang wanita Perancis.

Secara keseluruhannya, koleksi Fall/Winter 2026 kali ini menampilkan 7 item menarik yang mudah untuk digayakan.

7 Item Pakaian Dari Koleksi UNIQLO Dan Comptoir des Cotonniers Yang Menjadi Kegemaran Kami

#1. Corduroy Short Jacket

Gaya lebih romantik seperti wanita di Paris. (Foto: UNIQLO)

Jaket ini bakal menjadi kegemaran ramai wanita kerana memiliki potongan siluet cropped dan boxy, lengkap dengan dua poket di bahagian depan.

Sesuai dijadikan layering piece atau digayakan dengan 3 pilihan lain dalam koleksi Fall/Winter 2026 ini.

#2. Corduroy Barrel Pants

Seluar potongan barrel yang menjadi kegemaran ramai kebelakangan ini dihasilkan menggunakan kain korduroi sesuai dipadankan bersama Corduroy Short Jacket.

#3. Corduroy Culotte

Chic dan relaxed. (Foto: UNIQLO)

Bagi mereka yang ingin gaya lebih santai di hujung minggu, seluar kulot korduroi ini mempunyai bentuk kembang memberi penampilan lebih relaxed.

#4. Corduroy Mini Skirt

Melengkapkan pilihan seluar dan skirt bagi koleksi Fall/Winter 2026, skirt mini korduroi memberi peminat fesyen pilihan alternatif untuk mengubah penampilan harian jika sudah bosan memakai seluar.

#5. Denim Blouse

Beralih untuk pilihan baju pula, tampil lebih anggun, menawan dan chic dengan denim blouse ini yang mempunyai reka bentuk drop-shoulder serta voluminous sleeve.

#6. Merino Blend Henley Neck Sweater

Sweater yang selesa dan tebal. (Foto: UNIQLO)

Musim sejuk tidak lengkap tanpa sepasang sweater selesa dan tebal yang dihasilkan menggunakan kain campuran merino hadir dalam pelbagai warna serta stripe.

#7. Lambswool Crew Neck Sweater

Melengkapkan koleksi Fall/Winter 2026, sweater ini mempunyai tekstur lembut serta leher dan rekaan ribbed leher dan hujung lengan dalam pelbagai warna menarik.

Koleksi Fall/Winter 2026 UNIQLO Dan Comptoir des Cotonniers Boleh Dibeli Melalui Beberapa Kedai Terpilih Serta Secara Online

Bagi mereka yang tidak sabar untuk memiliki pakaian menarik daripada koleksi ini boleh pergi di beberapa cawangan UNIQLO terpilih di seluruh Malaysia.

Selain itu, anda juga boleh membeli secara online menerusi laman web rasmi Uniqlo.

Comptoir des Cotonniers Merupakan Jenama Fesyen Perancis Sejak 1995

Comptoir des Cotonniers ialah sebuah jenama fesyen kontemporari Perancis yang diasaskan pada tahun 1995 oleh Tony dan Georgette Elicha di Toulouse.

Idea untuk mencipta jenama ini tercetus apabila seorang ibu dan anak perempuan yang gemar berkongsi pakaian, sehingga mula menampilkan koleksi sepadan untuk wanita dan kanak-kanak.

Baca Artikel Berkaitan: UNIQLO Lancar Koleksi Hijab Pertama Di Malaysia, Utamakan Keselesaan Buat Para Wanita

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, X, Threads dan Instagram.