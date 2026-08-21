[Foto] Adidas Lancar Japan Shoes Terbaharu, Rekaan All-Denim Dengan Studs

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Pemilihan kasut adalah penting agar bersesuaian dengan outift yang digayakan oleh seseorang.

Antaranya ialah kasut sneaker yang sesuai digayakan setiap hari sama ada untuk berjalan atau ke majlis santai dan kini menjadi antara jenis kasut pilihan utama orang ramai.

Adidas baru-baru ini telah mengeluarkan kasut baharu berasaskan tekstil denim di bawah line Japan Shoes yang pasti akan mengingatkan anda kepada seluar jeans.

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Japan Shoes All-Denim Hadir Dengan Hiasan Stud Pada 3 Jalur Ikonik

Berdasarkan laporan media Amerika Syarikat, NJ.com, Japan Shoes terbaharu oleh Adidas ini dilancarkan sempena musim luruh dan sesuai digayakan bersama seluar jeans Levi’s.

Di laman web rasmi Adidas AS, sneaker all-denim berwarna biru gelap itu, Supplier Colour (KJ2422), dijual pada harga USD110 (RM445).

Dengan stud hitam yang menghiasi tiga jalur ikonik di sisi kasut, kasut Adidas baharu ini membawa kelainan berbanding kasut Japan Shoes lain, sekali gus membuatkannya kelihatan lebih edgy dengan stail punk-rock.

Manakala bahagian tapak kasut pula mengekalkan warna cerah Orange Tint seperti rata-rata Japan Shoes lain.

Kasut ini bukan sahaja sesuai dipakai bersama seluar jeans, tetapi sifatnya yang versatil membuatkan sneaker all-denim ini juga boleh digayakan ketika ke acara santai.

Foto: Adidas

Carian kami di bahagian Japan Shoes menerusi laman web rasmi Adidas Malaysia bagaimanapun mendapati kasut baharu ini masih belum dipasarkan di dalam negara.

Japan Shoes Dihasilkan Berdasarkan Kasut Ketika Olimpik Tokyo 1964

Sebagai info, Japan Shoes oleh Adidas merupakan sneaker gaya hidup vintaj yang yang dikeluarkan semula berdasarkan kepada kasut ‘6R Training’ yang direka bagi Olimpik Tokyo 1964.

Kemas kini moden pada rekaan klasik itu menggabungkan stail vintaj dengan keselesaan kontemporari, memberikan nafas baharu.

Dalam masa sama, kasut yang dihasilkan semula itu masih mengekalkan rekaan yang sleek dan asli dengan penampilan low-profile.

Foto: Adidas

Kasut Japan Shoes menggunakan tekstil sepenuhnya pada bahagian luaran dan lining dalaman, menawarkan kelembutan dan keselesaan pada kaki.

Bahagian tapak kasut yang bergetah pula memberikan cengkaman yang selamat bagi mengelakkan licin.

Seperti kebanyakan kasut Adidas lain, tiga jalur signature di bahagian tepi meraikan legasi jenama itu sepanjang zaman.

Selain rekaan all-denim baharu ini, Japan Shoes menampilkan sneaker dalam pelbagai pilihan warna.

Japan Shoes oleh Adidas sebenarnya direka bagi kaum wanita, namun ada juga yang berpendapat bahawa is sesuai digayakan tidak kira jantina.

Di Malaysia, Japan Shoes boleh didapatkan di stor rasmi Adidas dengan lapan pilihan reka bentuk pada harga bermula RM569 sepasang.

Adidas Hasilkan Pelbagai Kasut Denim

Dengan pelancaran kasut baharu ini, sebenarnya Adidas bukanlah pertama kali menghasilkan kasut dengan rekaan denim.

Terdapat beberapa sneaker berasaskan denim yang dihasilkan oleh Adidas sebelum ini di bawah line yang berbeza, antaranya:

Superstar II Denim

Samba XLG ‘Night Indigo Denim’

SAMBA OG

Originals x atmos Handball Spezial ‘Denim Pack’

Handball Spezial Low Pro LT Atmos Sneakers

Italia Denim SPZL ‘Blue Bird’

Apapun Japan Shoes all-denim ini sememangnya lebih unik apabila tampil dengan hiasan studs.

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