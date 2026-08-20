Pikachu Kini Jadi Kamera! Polaroid & Pokémon Lancar Koleksi Edisi Terhad Sempena 30 Tahun

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Pokémon sedang menikmati fasa hype sejak kebelakangan ini mengeluarkan koleksi edisi terhad seperti set LEGO Smart Play serta kasut Adidas.

Kali ini, francais ini bekerjasama dengan Polaroid bagi meraikan ulang tahun ke-30 Pokémon menerusi sebuah koleksi kamera edisi terhad.

Koleksi yang menjadi kolaborasi terbesar Polaroid setakat ini membawa dunia Pokémon ke dalam fotografi analog, sekali gus menampilkan tiga kamera edisi khas dihiasi motif Pokémon.

Tiga Kamera Edisi Khas Melengkapkan Koleksi Meriah Ini

3 Kamera Polaroid untuk dipilih. (Foto: Pokémon)

Menjadi tarikan utama koleksi ini ialah tiga kamera edisi khas yang setiap satu menampilkan motif hiasan Pokémon tersendiri.

Mendahului koleksi ini ialah kamera bersaiz penuh Polaroid Now Generation 3 — Pokémon Edition dengan warna ikonik merah, putih dan hitam serta corak Poké Ball.

Seterusnya, dua kamera bersaiz kecil, iaitu Polaroid Go Generation 3 – Pikachu Edition berwarna kuning terang yang dilengkapi tali lanyard menyerupai ekor watak ikonik tersebut.

Satu lagi model, Polaroid Go Generation 3 – Sylveon Edition pula tampil dengan warna merah jambu dan putih lengkap dengan tali padanan berwarna merah jambu, putih serta biru.

Kedua-dua kamera Go itu menampilkan seni garisan (line art) Pokémon masing-masing, manakala butang shutter ketiga-tiga kamera ini direka untuk menyerupai seperti Poké Ball.

Filem Khas Motif Pokémon Melengkapkan Pengalaman Fotografi Segera

Filem hiasan motif Pokémon. (Foto: Pokémon)

Bagi melengkapkan pengalaman menyeluruh, koleksi ini turut menawarkan filem khas bermotifkan Pokémon untuk setiap kamera.

Filem Pikachu Edition Go menampilkan bingkai bergambar Pikachu dalam pelbagai aksi menyeronokkan, manakala filem Sylveon Edition dihiasi siluet halus Sylveon, reben serta Poké Ball.

Bagi filem Pokémon Edition i-Type pula, bingkainya memaparkan pelbagai watak Pokémon termasuk Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Gengar, Umbreon dan Mimikyu.

Selain itu, setiap filem ini dilindungi oleh kepingan pelindung (dark slides) yang menampilkan siluet Pokémon rekaan khas sehingga anda memasukkannya ke dalam kamera.

Setelah kepingan pelindung itu dikeluarkan secara automatik, ia boleh disimpan menjadi satu koleksi menarik.

Aksesori Bertema Poké Ball Turut Melengkapkan Koleksi

Aksesori yang hadir dalam koleksi ini. (Foto: Pokémon)

Selain kamera dan filem, koleksi ini turut menawarkan pelbagai aksesori bertema Poké Ball.

Antaranya ialah tali, sarung kamera Go, album foto berbentuk Poké Ball untuk mempamerkan koleksi gambar anda.

Menurut laporan Hypebeast, kamera Polaroid Now Poké Ball akan dijual pada harga AS$140 (RM565.81) dan tali kamera sekitar AS$15 (RM60.62).

Pra-tempahan global dijangka akan dibuka pada 25 Ogos 2026, sebelum pelancaran rasmi di seluruh dunia pada 5 Oktober 2026.

Kolaborasi Ini Menyatukan Dua Dunia Menerusi Memori Nostalgia

Pada pandangan pertama, gabungan ini mungkin kelihatan seperti sesuatu yang luar biasa, memandangkan Pokémon bermula sebagai permainan video manakala Polaroid pula sinonim dengan fotografi segera.

Namun, apa yang menyatukan kedua-duanya ialah memori nostalgia, iaitu keupayaan menjadikan sesuatu detik menjadi kenangan boleh disimpan.

Menurut Pengarah Kanan Pelesenan The Pokémon Company International, Mathieu Galante, kerjasama ini merupakan lanjutan semula jadi kepada nilai yang dibawa Pokémon.

“Pokémon sentiasa mengenai penemuan, hubungan dan penerokaan, dan bekerjasama dengan Polaroid terasa seperti lanjutan semula jadi kepada nilai-nilai ini, iaitu menggalakkan peminat merakam detik paling bermakna buat mereka dengan cara tersendiri serta menjadikan kenangan kegemaran mereka sesuatu yang boleh dipegang.”

Di sebalik era digital yang dipenuhi storan awan dan ribuan gambar sering hilang dalam galeri telefon pintar, koleksi ini mengembalikan keseronokan menjadikan sesuatu detik sebagai bentuk fizikal.

Bagi generasi yang membesar dengan Pokémon pada tahun 1990-an, 2000-an, kamera ini menyentuh dunia visual dipenuhi dengan kenangan dan bagi generasi muda pula, ia memperkenalkan semula dunia itu menerusi format analog.

Polaroid Dan Pokémon Merupakan Dua Jenama Ikonik Dengan Sejarah Tersendiri

Kolaborasi dipenuhi dengan nostalgia. (Foto: Pokémon)

Polaroid ditubuhkan pada tahun 1937 oleh Edwin Land sebagai lambang inovasi dan kejuruteraan, sebelum pelancaran kamera Polaroid Land pada 1947 menandakan kelahiran fotografi segera, diikuti model SX-70 pada 1972.

Apabila teknologi digital mula meningkat, syarikat itu menghentikan pengeluaran filem segera pada 2008, namun sekumpulan peminat setia menyelamatkan kilang terakhir Polaroid di Belanda menerusi The Impossible Project, membuka jalan kepada kelahiran semula jenama asal Polaroid.

Kini, dengan produk seperti Polaroid Go (kamera segera terkecil di dunia) dan Polaroid I-2 (kamera segera pertama dengan kawalan manual terbina dalam), syarikat berusia lebih 80 tahun itu terus memberi fokus kepada semangat inovasi analog untuk era moden.

Pokémon pula dilancarkan di Jepun pada tahun 1996 dan kini menjadi salah satu hiburan kanak-kanak paling popular di dunia, dengan francaisnya di luar Asia diuruskan oleh The Pokémon Company International yang turut mengendalikan pelesenan, pemasaran, Permainan Kad Dagangan Pokémon, siri animasi serta laman web rasmi Pokémon.

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