[Foto] 1926 Heritage Hotel Sambut 100 Tahun Dengan Pengalaman Jelajah George Town Dalam Kereta Antik

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Sempena Merdeka, 1926 Heritage Hotel Penang mengajak pelancong untuk melihat semula bandar yang mungkin sudah biasa mereka kenali, bukan menerusi lawatan berpandu biasa, tetapi dari tempat duduk sebuah kereta antik yang bergerak perlahan menyusuri jalan-jalan di George Town.

Hotel berkenaan kini memperkenalkan 1926 Centennial Local Discovery Series, sebuah koleksi pengalaman baharu yang dibangunkan bersama rakan-rakan tempatan di Penang sempena ulang tahun ke-100 hotel yang terletak di Jalan Burma itu.

Sebagai pengalaman pertama, Heritage Discovery Drive menggabungkan 1926 Heritage Hotel dengan Classic Wheels Signature, koleksi kereta klasik berasaskan Penang.

Bukan itu sahaja, ada juga Foi Mémoire iaitu sebuah butik atelier mewah mengetengahkan busana warisan tradisional dan berinspirasikan Nanyang, termasuk kebaya moden bergaya Nyonya dan fesyen berkonsepkan Peranakan.

Menerusi pengalaman ini, tetamu akan dibawa menyusuri kawasan bersejarah George Town dengan pemandu khas sambil menghayati sisi bandar yang mungkin terlepas pandang apabila diterokai secara tergesa-gesa.

Terokai Penang Dengan Gaya Warisan

Sebagai sebuah resort bandar, 1926 Heritage Hotel percaya cara yang lebih perlahan untuk menikmati Penang membolehkan pengunjung menghargai butiran kecil yang mungkin terlepas jika hanya mengejar senarai tarikan popular.

Pengalaman 30 minit Heritage Ride bermula di 1926 Heritage Hotel sebelum melalui Northam Road dan kawasan sivik serta pinggir laut bersejarah George Town, seterusnya menuju ke Fort Cornwallis dan pusat perdagangan lama di sepanjang Beach Street.

Perjalanan kemudian diteruskan melalui beberapa mercu tanda budaya bersejarah sebelum kembali ke hotel.

Sepanjang perjalanan, tetamu berpeluang menghayati lapisan sejarah George Town, daripada zaman awal penempatan dan kemunculannya sebagai pelabuhan perdagangan, hinggalah kepada perkembangan masyarakat berbilang budaya serta pembangunan sivik dan kolonial.

Kesemua pengalaman ini dinikmati dari tempat duduk sebuah 1960 Jaguar Mark II atau kereta antik yang setara, lengkap dengan satu hentian untuk sesi bergambar.

“Bagi kami, ulang tahun ke-100 ini bukan sekadar tentang meraikan masa lalu. Ia adalah peluang untuk membantu tetamu berhubung dengan Penang yang wujud di sekeliling kita hari ini, kawasan kejiranannya, masyarakatnya dan pengalaman yang ditawarkan.

“Kami mahu 1926 Heritage Hotel menjadi tempat di mana perjalanan untuk mengenali Penang bermula,” kata Angelina Lazuardi, Pengurus Besar 1926 Heritage Hotel Penang.

Classic Wheels Signature pula membawa koleksi kereta klasik yang telah dipulihkan untuk pengalaman ini.

Konsep perjalanan ini melihat kereta itu sendiri sebagai sebahagian daripada cerita, dengan reka bentuk, kemasan dan rentaknya memainkan peranan dalam membentuk cara tetamu menikmati bandar, bukannya sekadar membawa mereka dari satu lokasi ke lokasi lain.

Pakej Centennial Discovery Drive

1926 Heritage Hotel.

Pengalaman ini ditawarkan menerusi pakej dua hari satu malam yang merangkumi:

Satu malam penginapan di Heritage Room di 1926 Heritage Hotel Penang

Sarapan setiap hari untuk dua orang

30 minit Heritage Discovery Drive bersama Classic Wheels Signature, dengan tetamu mengenakan busana Nyonya daripada Foi Mémoire

1926 Local Discovery Map

Minuman alu-aluan semasa ketibaan

Pakej ini ditawarkan pada harga bermula RM870+ setiap bilik untuk satu malam.

Tempahan dibuka dari 23 Ogos hingga 27 November 2026, untuk penginapan dari 28 Ogos hingga 27 November 2026.

Kadar bilik adalah tertakluk kepada ketersediaan.

Lebih Daripada Sekadar Satu Perjalanan

Heritage Discovery Drive merupakan kolaborasi pertama di bawah Centennial Local Discovery Series, dengan lebih banyak kerjasama bersama penggiat seni, pakar makanan dan pengusaha tempatan bebas di Penang bakal diperkenalkan dalam beberapa bulan akan datang.

Pendekatan ini selari dengan falsafah lebih luas The Unlimited Collection by The Ascott Limited, yang mana 1926 Heritage Hotel Penang merupakan sebahagian daripadanya.

Inisiatif ini menggalakkan tetamu untuk mengenali budaya dan kehidupan di sekitar sesebuah hotel, bukan sekadar menikmati kemudahan yang terdapat dalam hotel itu sendiri.

Untuk tempahan dan pertanyaan, email reservation.penang@the-ascott.com.

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