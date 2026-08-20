Casio Lancar Koleksi NIGO: G-SHOCK SOUVENIR Tampil 4 Watak Comel Ciptaan NIGO

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Casio Computer Co., Ltd. bekerjasama dengan pereka fesyen terkenal, NIGO melancarkan koleksi baharu, NIGO: G-SHOCK SOUVENIR COLLECTION, menampilkan beberapa pilihan menarik untuk jenama jam tahan lasak, G-SHOCK.

Koleksi ini menampilkan 4 watak ciptaan pereka NIGO®, yang diberi nama Goro, Rock, Duno serta Wang-Teng.

Keseluruhan koleksi tersebut diilhamkan daripada cenderamata yang dijual di sebuah kedai fiksyen bernama CASIO LAB, iaitu tempat kelahiran watak-watak tersebut.

Koleksi Ini Menampilkan 4 Item Eksklusif Yang Menyeronokkan

Secara keseluruhannya, koleksi ini menampilkan 4 item dipenuhi dengan elemen menyeronokkan, iaitu baju-T, bandana, beg tote serta figura dalam bentuk blister pack.

Menurut Casio, setiap reka bentuk watak dihiasi dengan penuh teliti serta terperinci yang menjadi identiti NIGO®.

Dalam masa sama, koleksi edisi terhad ini hanya boleh diperoleh secara eksklusif menerusi CASIO Online Store.

Figura Koleksi 4 Watak Menjadi Tarikan Utama

3 watak yang dicipta oleh NIGO. (Foto: Casio)

Tarikan utama koleksi ini ialah figura 4 watak, iaitu Goro, Rock, Wang-Teng dan Duno, yang ditawarkan pada harga RM189.

Setiap figura dibungkus secara berasingan dalam blister pack dan boleh dipamerkan dalam pembungkusan asalnya atau secara berdiri menggunakan tiang diberikan.

Menerusi reka bentuk unik ini, figura tersebut menjadi hiasan istimewa untuk mewarnai ruang dalaman rumah, terutamanya apabila keempat-empat watak dipamerkan bersama.

Baju-T ‘Four Face’ Menampilkan Cetakan Retro 4 Watak

Baju-T dalam koleksi ini. (Foto: Casio)

Bagi peminat fesyen, koleksi ini turut menawarkan baju-T Four Face Simple yang boleh dibeli pada harga RM209.

Baju-T ini menampilkan cetakan grafik berinspirasikan gaya vintaj wajah keempat-empat watak ciptaan NIGO®, manakala logo G ikonik melambangkan ekor watak tersebut dicetak pada bahagian belakang.

Ia ditawarkan dalam tiga pilihan warna, iaitu Putih, Hitam dan Kelabu, dengan saiz bermula dari S hingga XL.

Bandana Dan Beg Tote Melengkapkan Koleksi Istimewa Ini

Bandana menampilkan watak koleksi ini. (Foto: Casio)

Selain itu, koleksi ini turut dilengkapi dengan aksesori bandana Face Pattern berharga RM69 yang diperbuat daripada kapas ringan berukuran 54 cm x 54 cm.

Bandana itu menampilkan cetakan grafik menyeluruh yang menggabungkan wajah keempat-empat watak bersama logo G-SHOCK, sekali gus sesuai untuk dipakai, diikat atau menjadi aksesori.

Melengkapkan barisan koleksi ini adalah sekeping beg tote berharga RM219 diperbuat daripada kanvas tebal 12oz yang boleh memuatkan barangan bersaiz A4.

Selain itu, reka bentuknya yang kukuh menjadikan beg tote ini sesuai untuk kegunaan harian ataupun gaya hidup aktif.

NIGO® Bermula Sebagai Penulis Majalah Sebelum Mencipta Nama Dalam Industri Fesyen

NIGO. (Foto: GQ)

NIGO® atau nama sebenarnya Tomoaki Nagao merupakan pereka fesyen dari Jepun yang terkenal sebagai pengasas jenama streetwear A Bathing Ape (Bape), sekali gus menjadi ikon menggabungkan dunia fesyen dan muzik serta memperkenalkan sebuah gaya baharu kepada generasi muda di Jepun.

Perjalanan beliau dalam dunia fesyen sebenarnya bermula ketika beliau menuntut di Bunka Fashion College, Tokyo, sambil menulis untuk majalah fesyen Popeye.

Di situ, beliau bertemu Hiroshi Fujiwara, tokoh yang digelar bapa streetwear dan antara orang pertama membawa muzik hip-hop ke Jepun pada tahun 1980-an.

Menerusi hubungan itulah beliau mendapat gelaran Nigo yang bermaksud nombor dua, merujuk kepada Fujiwara kedua.

NIGO® juga banyak mengambil pengaruh gaya American casual, serta muzik hip-hop menerusi Run DMC dan Beastie Boys.

Beliau juga telah membuka kedai pertamanya, Nowhere di Harajuku bersama Jun Takahashi (pengasas jenama Undercover), sebelum melancarkan Bape.

Ditubuhkan pada tahun 1993 menjadi salah satu jenama streetwear terkenal dengan rekaan menarik seperti kasut BapeSta serta kolaborasi bersama Kanye West dan DC Comics.

Selain itu, NIGO® turut mengasaskan jenama Human Made, menjadi pengarah kreatif Kenzo di Paris, dan pernah bekerjasama bersama Louis Vuitton.

Bersama Pharrell Williams pula, beliau telah mengasaskan jenama Billionaire Boys Club dan Ice Cream, di samping menceburi dunia muzik menerusi kumpulan Teriyaki Boyz.

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