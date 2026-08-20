[Foto] 6,000 Kristal Swarovski, 5KG Arang Berjaya Hidupkan Persembahan Aina Abdul Di AJL40

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Baru-baru ini, pereka fesyen tersohor Malaysia, Melinda Looi sekali lagi mencuri perhatian menerusi busana ikonik yang dihasilkannya untuk penyanyi Aina Abdul pada Anugerah Juara Lagu ke-40 (AJL40),

Daripada menggunakan hiasan seperti manik dan kain lace, beliau memilih 5 kilogram arang sebenar untuk menghasilkan busana bertemakan gunung berapi yang mengambil masa sehingga 1,000 jam untuk disiapkan.

Idea untuk menggunakan arang itu tercetus selepas Aina yang memenangi Persembahan Terbaik AJL40 menyatakan hasratnya untuk tampil sebagai sebuah gunung berapi.

Hasrat Seorang Penyanyi Untuk Jadi Sebuah Gunung Berapi Tercetus Satu Idea Menarik

Aina Abdul. (Foto: @ainaabdul/Instagram)

Menurut Melinda, cadangan menggunakan arang sebenar itu datang serta-merta sebaik Aina berkongsi konsep yang ingin dibawanya ke pentas.

“Apabila dia (Aina) memberitahu saya bahawa dia mahu menjadi sebuah gunung berapi, saya terus mencadangkan penggunaan arang sebenar, bukan plastik untuk menghasilkan penampilan tersebut.

“Saya turut menambah cat akrilik dan manik berwarna lava bagi menggambarkan aliran pergerakan menurun pada bahagian gaun atau gunung berapi itu. Untuk menghasilkan kesan sebegini tidak sukar bagi saya dan pasukan kerana kami memang gemar mencipta sesuatu yang unik dan luar biasa.”

Busana Dramatik Ini Menggabungkan Pelbagai Bahan Menyerupai Gunung Berapi

Melihat sebuah gunung berapi hidup. (Foto: @ainaabdul/Instagram)

Berkongsi lebih lanjut tentang busana ciptaannya, Melinda berkata busana dramatik itu menggabungkan pelbagai bahan bagi menghidupkan tekstur gunung berapi.

Antara bahan yang digunakan termasuk sequin mesh, metallic lurex polyester, kapas, gam lateks dan stirofoam bagi membentuk tekstur menyerupai batu gunung berapi, lava cair dan serpihan mineral.

Pereka yang telah mengukir nama dalam industri fesyen sejak 25 tahun lalu itu turut menghiasi busana tersebut dengan kira-kira 6,000 elemen Swarovski.

Di samping itu, busana itu turut dihiasi dengan 80 meter rumbai nilon dan 60 meter rumbai manik kaca, selain taburan manik serta sequin kaca dan akrilik.

Melinda Mahu Busana Itu Kelihatan Hidup Seolah Lava Sedang Mengalir Pada Tubuh Aina

Aina ketika melakukan persembahannya. (Foto: @ainaabdul/Instagram)

Busana ini bukan sekadar tentang rupa, sebaliknya tentang emosi yang ingin disampaikan menerusi setiap hiasan.

“Saya mahu busana ini kelihatan hidup dan bergerak, seolah-olah lava itu sendiri mengalir pada tubuh Aina. Gunung berapi bagi saya adalah simbol kepada emosi yang sangat kuat, iaitu mungkin kelihatan tenang dari luar, tetapi di dalamnya terdapat tenaga yang sedang membara.

“Apabila emosi ini meletus, kita melihat satu kuasa yang luar biasa. Itulah emosi yang saya ingin terjemahkan melalui kostum ini untuk ‘KAMU’,” kata Melinda.

Sebuah busana di atas pentas persembahan bukan hanya fokus kepada siluet dan estetika, tetapi bagaimana fesyen dapat menjadi sebahagian daripada penceritaan seseorang artis.

Selain itu, rekaan ini turut membantu Aina menterjemahkan konsep gunung berapi menerusi peralihan visual daripada rona gelap dan misteri kepada elemen lebih bertenaga, bercahaya serta dramatik.

“Setiap perincian dirancang untuk menangkap cahaya pentas dan menghasilkan ilusi permukaan lava yang panas serta berkilauan,” tambah Melinda.

Ini Bukan Kali Pertama Melinda Mencipta Busana Luar Biasa Untuk Aina

Busana yang dihasilkan menggunakan rambut. (Foto: Aina Abdul)

Sebenarnya, kerjasama seni antara Melinda dan Aina bukanlah sesuatu yang baharu.

Pada tahun 2022, Melinda pernah menghasilkan busana yang diperbuat daripada rambut manusia sebenar untuk Aina pada konsert sulungnya, A Night With Aina Abdul 2.0.

Busana yang mengingatkan ramai kepada watak Maleficent lakonan Angelina Jolie itu tercipta hasil perbincangan bersama stylist Aina, Abu Shaef Hamza, yang mahu penyanyi itu menyerlahkan aura seekor bison berani serta kuat.

Sebanyak 143 helai rambut manusia sebenar telah digunakan dan mengambil masa kira-kira sebulan setengah untuk disiapkan oleh Melinda bersama pasukannya, iaitu tiga orang mengerjakan bahagian asas gaun manakala empat lagi menganyam rambut.

“Saya amat gembira ia menjadi seperti ini dengan jayanya, saya harap semua orang akan menyukai busana ini seperti mana saya menyukainya,” kata Aina ketika itu.

Melinda Looi Merupakan Antara Pereka Fesyen Paling Berpengaruh Di Malaysia

Melinda Looi. (Foto: BURO)

Melinda Looi merupakan antara pereka terkemuka negara yang dikenali menerusi kerjaya melebihi dua dekad, lengkap dengan reka bentuk avant-garde serta visi luar biasa.

Membesar dalam industri fesyen, beliau pernah membantu perniagaan ibunya selepas waktu sekolah dengan menjahit butang, menarik dan memotong fabrik serta menyusun corak, sebelum minatnya terhadap seni lukis dan arca membawanya ke dunia reka bentuk fesyen atas nasihat ibu bapa.

Pada tahun 1995, beliau memenangi Malaysia Young Designer Award yang membuka pintu biasiswa untuk belajar di LaSalle College, Montreal, Kanada, sebelum pulang dan menubuhkan jenamanya sendiri, iaitu Melinda Looi Couture dan Melinda Looi Ready-To-Wear.

Sepanjang kerjayanya, beliau turut dinobatkan sebagai Fashion Entrepreneur of the Year (2023), tersenarai sebagai Asia’s Most Influential bagi Malaysia (2021), serta beberapa kali meraih gelaran Designer of the Year menerusi Mercedes-Benz Stylo Fashion Awards (2009) dan Malaysian International Fashion Awards (2006 dan 2004).

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