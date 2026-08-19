Kisah Bufori, Jenama Kereta Mewah Buatan Tangan Yang Dibina Di Kepong

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Bufori Motors merupakan sebuah jenama kereta mewah yang membina model-modelnya secara eksklusif di Malaysia menggunakan tangan melalui usaha artisan tempatan.

Jenama yang asalnya bermula di sebuah garaj di Sydney, Australia pada tahun 1985, sebelum berpindah dan berkembang di Kepong, Kuala Lumpur menjadi salah satu produk tempatan wajar kita bangga.

Di sebalik setiap model yang dicipta, tersimpan satu kisah yang bermula dengan minat seorang lelaki terhadap kereta klasik.

Semuanya Bermula Dengan Minat Gerry Khouri Terhadap Kereta

Keluarga Khouri. (Foto: Bufori)

Keluarga Khouri merupakan sebuah keluarga usahawan terlibat dalam industri pembinaan dan telah berjaya membina syarikat pembangunan hartanah yang dihormati di Australia.

Salah seorang anak lelaki keluarga itu, Gerry Khouri telah menunjuk minat terhadap kereta dan segalanya bab mekanikal hasil daripada melihat koleksi kereta mewah milik abangnya.

Menerusi minat itu, Gerry mula membina kereta roadster klasik sendiri di dalam garaj, mengambil inspirasi daripada reka bentuk kereta Amerika era 1920-an seperti Packard dan Duesenberg.

Apabila beliau menunjukkan konsep pertama itu kepada abang-abangnya, Anthony dan George, mereka terpegun dengan kecantikannya lalu meminta Gerry membina satu unit untuk mereka.

Kilang Pertama Dibuka Di Sydney Sebelum Berpindah Ke Malaysia

Kilang pertama Bufori kemudiannya ditubuhkan di Gladstone Street, Merrylands di Sydney, Australia.

Pakar artisan dipilih untuk membina sebuah kereta menggunakan tangan berasaskan teknik coach building tradisional, selari dengan visi Gerry yang hanya memilih bahan serta komponen terbaik.

Pada tahun 1989, Bufori memperkenalkan teknologi ciptaan mereka sendiri, iaitu badan komposit hibrid Carbon Fibre dan Kevlar yang digunakan pada setiap kereta Bufori sehingga hari ini.

Dua tahun kemudian pada 1991, unit Bufori pertama telah dieksport kepada pembeli di sekitar kawasan Asia Tenggara, khususnya Malaysia.

Pada Pameran Aeroangkasa dan Maritim Antarabangsa Langkawi (LIMA) pertama, Bufori telah memperkenalkan model keretanya kepada bekas Perdana Menteri Malaysia Keempat, Tun Dr Mahathir Mohamad.

Bufori Berpindah Ke Malaysia, Membina Sebuah Kilang Di Kepong Yang Masih Beroperasi Sehingga Hari Ini

Kilang di Kepong yang dibuka sejak tahun 1998. (Foto: Bufori)

Pada tahun 1994, syarikat Bufori Motor Car Company (M) Sdn Bhd ditubuhkan di Malaysia dan telah melatih beberapa orang tempatan di Australia sebagai persediaan untuk berpindah.

Menerusi langkah itu, kilang yang masih beroperasi sehingga kini mula dibuka pada tahun 1998 di Kepong, Kuala Lumpur.

Di sinilah, setiap kereta Bufori telah dibina dengan tangan oleh pakar artisan menerusi proses pengeluaran sebanyak 25 langkah.

Bufori Geneva Menggabungkan Gaya Klasik Dengan Teknologi Moden

Bufori Geneva. (Foto: Bufori)

Antara model flagship yang dihasilkan oleh Bufori di negara ialah Bufori Geneva, yang mengambil inspirasi daripada zaman emas industri automobil.

Model Geneva menggabungkan gaya klasik-kontemporari dengan teknologi moden, menampilkan lengkungan lembut serta garisan tajam membentuk sebuah sedan mewah 4 pintu.

Dari segi spesifikasi pula, Geneva dikuasakan melalui enjin V8 6.4 liter yang menghasilkan 470 kuasa kuda, dipadankan dengan transmisi automatik 8-kelajuan, dan mula diperkenalkan pada tahun 2010.

Dinamakan sempena penampilan pertamanya di Geneva Motor Show pada tahun yang sama dan mempunyai ciri menarik seperti pintu dibuka dari belakang ke hadapan ala kereta mewah era 1930-an, memudahkan penumpang keluar dengan penuh gaya.

Selain itu, Geneva turut dilengkapi dengan brek Brembo serta pelbagai ciri keselamatan seperti Sistem Bantuan Pemandu Termaju (ADAS), amaran pelanggaran hadapan, pemantauan titik buta serta amaran keluar lorong.

Keistimewaan sebenar Bufori Geneva terletak pada keupayaannya untuk disesuaikan mengikut kehendak pembeli.

Antara pilihannya, anda boleh melengkapi Geneva dengan peti sejuk mini, ruang penyimpanan atau set minuman teh. Semua ini disempurnakan dengan kerusi empuk lembut yang mempunyai fungsi urutan, memanas serta menyejukkan.

Model Baharu, Bufori CS8 Adalah Kereta GT Berprestasi Tinggi Dicipta Di Malaysia

Gerry Khouri bersama CS8. (Foto: Bufori)

Model baharu daripada Bufori ialah CS8, sebuah kereta GT berprestasi tinggi yang dibina di kilang sama.

Menurut Bufori, projek CS8 telah bermula sejak 2019 dengan pengenalan prototaipnya dan kemudian mengambil masa pembinaan selama 10 tahun sebelum dilancarkan pada Ogos tahun lalu.

Hari ini, sebuah unit demo CS8 sudah pun disediakan untuk dipandu uji oleh golongan terpilih.

Gerry Khouri menzahirkan rasa bangga terhadap hasil kerja tangan syarikatnya dengan berkata, “Tiada kereta lain di dunia yang dibuat dengan tangan berbanding Bufori.”

CS8 ditawarkan dari harga RM2.18 juta, dengan penghantaran pertama dijangka bermula pada suku pertama 2027.

Nama Bufori Lahir Daripada Enam Perkataan Yang Istimewa

Sebagai info tambahan, jenama Bufori secara rasminya lahir pada tahun 1987, dengan namanya diilhamkan daripada enam perkataan yang disebut oleh saudara-mara serta rakan-rakan apabila pertama kali melihat kereta ciptaan Gerry Khouri.

Berikut ialah makna di sebalik setiap huruf pada nama Bufori:

B : Beautiful

: Beautiful U : Unique

: Unique F : Funtastic

: Funtastic O : Original

: Original R : Romantic

: Romantic I: Irresistable

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