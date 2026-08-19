[Foto] Batik Malaysia Bukan Sekadar Warisan, Ini Cara Kita Bantu Artisan Tempatan Terus Berkarya

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Menjelang sambutan Hari Merdeka dan Hari Malaysia, Batik Boutique, sebuah perusahaan sosial Malaysia dan B Corporation bertauliah, menggunakan musim perayaan ini untuk mengetengahkan golongan artisan serta komuniti jahitan tempatan.

Ia memainkan peranan penting dalam memastikan batik terus menjadi seni kraf yang hidup dan relevan, bukan sekadar warisan untuk dipamerkan di muzium.

Bagi Batik Boutique, mesej Merdeka tahun ini adalah tentang bagaimana pilihan untuk memakai produk tempatan sebenarnya memberi kesan kepada komuniti yang menghasilkannya.

Foto: Batik Boutique

Setiap pakaian batik yang dihasilkan secara tempatan membantu menyediakan peluang kerja berterusan kepada artisan dan pembuat pakaian Malaysia.

Bukan itu sahaja, ia turut menyokong kelangsungan teknik pembuatan yang diwarisi dari satu generasi ke generasi seterusnya serta memastikan nilai ekonomi terus beredar dalam komuniti tempatan.

Foto: Batik Boutique

“Warisan terus hidup apabila ia digunakan, bukan apabila kita menjauhkannya.

“Apabila rakyat Malaysia memilih batik buatan artisan sempena Merdeka, mereka bukan sekadar menghargai satu tradisi, tetapi turut menyokong kehidupan dan mata pencarian mereka yang memastikan tradisi itu terus hidup,” kata Amy Blair, Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Batik Boutique.

Batik Sedondon Tak Semestinya Sama

Foto: Batik Boutique

Antara pendekatan Batik Boutique untuk musim ini ialah konsep pemakaian sedondon yang menekankan keharmonian tanpa perlu kelihatan seragam.

Daripada menghasilkan pakaian yang sama untuk semua, koleksi mereka menggunakan satu motif batik yang diterjemahkan ke dalam potongan berbeza.

Dengan cara ini, pasangan dan keluarga masih boleh tampil sepadan sambil mengekalkan gaya serta identiti masing-masing.

Foto: Batik Boutique

Setiap pakaian juga direka untuk terus dipakai dalam kehidupan seharian selepas sesuatu acara berakhir, sama ada ke majlis perkahwinan, sambutan istimewa, ke pejabat atau ketika bercuti pada hujung minggu.

Falsafah ini turut diterapkan dalam Resort Collection 2026, yang menampilkan motif Desaru dan Tioman berinspirasikan pesisir pantai Malaysia, selain potongan baharu seperti Nusa Wrap Dress.

Setiap rekaan bermula daripada cerita tempatan, daripada pergerakan ombak laut dan flora Malaysia sehinggalah bentuk kuih tradisional yang begitu dekat dengan kehidupan masyarakat.

Cerita tersebut kemudiannya diterjemahkan melalui proses reka bentuk sebelum melalui tangan artisan dan pembuat pakaian tempatan, sehingga akhirnya menjadi pakaian yang boleh digayakan oleh pemakai.

Usaha Sokong Artisan Bukan Sekadar Untuk Musim Merdeka

Komitmen Batik Boutique terhadap komuniti artisan bukan sekadar kempen bermusim.

Sebagai sebuah B Corporation bertauliah, Batik Boutique menerapkan aspek pembangunan mata pencarian artisan, amalan kerja yang adil dan pemeliharaan kraf dalam proses penghasilan setiap koleksi.

Foto: Batik Boutique

Usaha ini merupakan sebahagian daripada komitmen lebih luas untuk mewujudkan peluang yang bermakna kepada komuniti artisan dan jahitan di seluruh Malaysia.

Foto: Batik Boutique

Sempena Merdeka tahun ini, Batik Boutique turut mengajak rakyat Malaysia melihat batik sebagai sesuatu yang boleh menjadi sebahagian daripada gaya hidup moden, bukan hanya dipakai ketika majlis rasmi atau sambutan kebudayaan.

Daripada ke pejabat dan majlis, sehinggalah ketika melancong ke luar negara, batik boleh terus digayakan sambil membawa cerita dan identiti Malaysia ke mana sahaja.

Resort Collection 2026 Batik Boutique kini boleh didapati menerusi LINK INI.

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