[EKSKLUSIF] Cultured By Todak: Jenama Yang Jadikan Gaming Sebagai Genre Fesyen Trendy

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Cultured by Todak merupakan sebuah jenama gaya hidup e-sukan di bawah Kumpulan Todak yang telah membuat debut rasmi di pentas Kuala Lumpur Fashion Week 2026 (KLFW2026) pada 7 Ogos lalu.

Koleksi debut pertama jenama ini bernama, BattleScars menjadi titik evolusi daripada dunia e-sukan ke dalam fesyen, gaya hidup serta budaya kontemporari.

Sempena debut bersejarah itu, TRPBM telah menemu bual 2 tokoh utama sebalik jenama ini, iaitu Presiden dan Pengasas Bersama PT Todak Nusantara Group, Shinta Bubu serta Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Cultured by Todak, Ir. Ts. Nurul Hakimi Haque Fazlul Haque, mengenai perjalanan Cultured by Todak.

E-Sukan Dan Fesyen Bukanlah 2 Dunia Yang Berbeza

Koleksi Battle Scars daripada Cultured by Todak. (Foto: Cultured by Todak)

Bagi sesetengah orang, sebuah jenama e-sukan membuat persembahan di KLFW mungkin kelihatan seperti dua dunia yang sangat berbeza.

Namun bagi Hakimi, kedua-duanya sebenarnya sebahagian daripada budaya generasi hari ini.

“Komuniti kami bukan sekadar bermain atau menonton permainan video sahaja, mereka juga mempunyai identiti, muzik, gaya dan cara tersendiri untuk mengekspresikan diri.”

Penampilan Cultured by Todak di KLFW2026 bukan bermaksud mereka meninggalkan platform e-sukan, sebaliknya ingin mengembangkannya menjadi jenama gaya hidup yang lebih meluas, dengan koleksi BattleScars menyatukan antara dua dunia berbeza ini.

Shinta pula menjelaskan bahawa Cultured by Todak adalah tentang apa yang berlaku apabila dunia gaming menjadi satu budaya.

“Todak lahir dalam e-sukan, tetapi Cultured by Todak pula memberi fokus apabila gaming menjadi satu budaya. Kami tidak cuba menukar sebuah pasukan e-sukan menjadi jenama fesyen. Sebaliknya, kami mengambil budaya yang lahir daripada dunia e-sukan dan memberikannya satu bentuk ekspresi yang baharu.

“Inilah makna sebenar di sebalik moto jenama itu, iaitu Born in esports. Built for culture,” kata Shinta.

Gaming Kini Menjadi Sebahagian Daripada Identiti Generasi Muda

Bagi Shinta yang mempunyai lebih 30 tahun pengalaman dalam bidang teknologi, satu perkara yang dipelajarinya ialah teknologi berubah dengan pantas, tetapi yang lebih penting ialah bagaimana ia mengubah manusia dan budaya.

“Dahulu, gaming hanyalah sebuah hobi anda lakukan di hujung minggu. Hari ini, bagi satu generasi, ia menjadi sebahagian daripada diri anda.”

Menurutnya, gaming kini mempengaruhi fesyen, muzik, bahasa dan cara komuniti terbentuk, sehinggakan e-sukan tidak lagi wajar dilihat sekadar sebagai pertandingan atau hiburan semata-mata, tetapi sebuah ekosistem lengkap.

Dalam masa yang sama, beliau menegaskan kesilapan terbesar sesebuah jenama ialah menganggap Gen Z sekadar satu demografi.

“Mereka adalah satu komuniti dalam sebuah komuniti, dan bergerak dengan kadar pantas antara dunia yang berbeza. Ia bermaksud seseorang boleh menjadi gamer, peminat fesyen, pemuzik dan pencipta kandungan pada masa yang sama,” tambahnya.

Shinta bersependapat bahawa jenama hari ini tidak sepatutnya tanya bagaimana untuk memasarkan produk kepada Gen Z. Sebaliknya, bagaimana kita boleh mendekatkan diri untuk memahami dunia mereka.

Koleksi BattleScars Menterjemahkan Semangat Kompetitif Ke Dalam Pakaian Harian

Unik, edgy dan fresh. (Foto: Cultured by Todak)

Koleksi BattleScars dibina atas satu prinsip utama, iaitu setiap rekaan mesti mempunyai tujuan dan boleh digunakan dalam kehidupan sebenar.

Menerusi koleksi itu, siluet teknikal memberikan struktur melalui elemen seperti poket pelbagai fungsi, lengan boleh di tanggal dan binaan secara modular, manakala elemen streetwear kontemporari menjadikannya santai, berani serta uniseks.

Selain itu, elemen mengambil inspirasi gaya aktif datang daripada DNA Todak sendiri, termasuk penggunaan fabrik tertentu yang memberi kesan apabila suhu berubah.

Antara produk paling menyerlahkan konsep itu ialah jaket hydrochromic, yang menjadi pilihan Shinta dan Hakimi.

“Keistimewaannya bukan hanya pada perubahan warna yang berlaku apabila ia bertindak balas terhadap suhu, tetapi pada cara teknologi tersebut menjadi sebahagian daripada reka bentuk, bukan hanya sekadar gimik,” kata Hakimi.

Bagi Shinta pula, jaket itu mewakili segala yang diperjuangkan jenama tersebut.

“Ia menggabungkan teknologi, inovasi, kreativiti dan fesyen dalam satu produk,” ujarnya.

Nama ‘BattleScars’ Lahir Daripada Perjuangan Cultured By Todak

Antara rupa ditampilkan oleh Cultured by Todak. (Foto: Cultured by Todak)

Menurut Shinta, BattleScars membawa maksud tentang parut yang dikumpulkan daripada setiap perjuangan dalam hidupnya.

“Ia datang secara semula jadi daripada industri e-sukan, kerana setiap pemain memahami erti kekalahan, bangkit semula dan berjuang untuk mencapai kemenangan pada hari yang lain. Sebagai seorang usahawan, pencipta dan juga manusia, kita semua mempunyai parut perjuangan sendiri, dan itu adalah bukti bahawa anda wujud, mampu bertahan serta terus melangkah ke depan,” katanya.

Bagi Hakimi, BattleScars merupakan penghargaan kepada keseluruhan perjalanan Todak, bukan hanya kepada kemenangan, tetapi juga kekalahan, tekanan dan perubahan sepanjang hampir sedekad dalam industri e-sukan.

“Semua pengalaman itu meninggalkan ‘parut’, tetapi parut itulah yang membentuk identiti dan kematangan Todak.”

Haim turut mengakui perjalanan itu banyak dibentuk dari sokongan peminat mereka, Todak Patriots, yang setia bersama ketika menang, kalah dan ketika proses transformasi jenama tersebut.

Cultured By Todak Dibina Bersama Komuniti

Sebuah jenama memerlukan identiti yang kuat dan Hakimi percaya ia tidak boleh dibina dalam bilik mesyuarat. Ia perlu lahir daripada pengalaman serta hubungan yang konsisten daripada peminat.

“Cultured by Todak dibina daripada komuniti e-sukan yang telah bersama Todak selama hampir sedekad. Kami mendengar cara mereka bercakap, berpakaian, berkarya dan mengekspresikan diri, lalu menterjemahkan nilai keberanian, ketahanan, kreativiti dan semangat kompetitif ke dalam bahasa fesyen.”

Oleh itu, rekaan daripada Cultured by Todak bersifat uniseks dan versatil serta mudah digayakan mengikut personaliti pemakai. Ia juga diperkukuhkan menerusi kolaborasi bersama penggiat streetwear, pemuzik, personaliti kreatif dan rakan serantau untuk memberi perspektif baharu tanpa menghilangkan DNA Todak.

Shinta turut berkongsi pandangan yang sama tentang kepentingan sebuah komuniti.

“Bagi saya, budaya tidak boleh dicipta di dalam bilik mesyuarat kerana ia perlu datang daripada komuniti. Generasi hari ini mempunyai bahasa, estetika, humor, pencipta kandungan serta identiti mereka tersendiri.

“Peranan kami adalah untuk mewujudkan platform yang membolehkan dunia berbeza ini bertemu dan menggabungkan kesemuanya supaya dapat menghasilkan komuniti saling bekerjasama.”

Cabaran Membawa Todak Ke Peringkat Global Tanpa Meninggalkan Identiti

Identiti unik ditonjolkan oleh Cultured by Todak. (Foto: Cultured by Todak)

Hakimi mengakui cabaran terbesarnya ialah memastikan jenama ini terus berkembang tanpa kehilangan identiti asalnya.

Menurutnya, Cultured by Todak perlu membuktikan bahawa ia bukan sekadar meletakkan logo pada produk semata-mata. Setiap keluaran perlu mempunyai kualiti, fungsi, cerita dan nilai komersial yang kukuh.

Beliau turut menyifatkan jenama e-sukan global seperti 100 Thieves sebagai contoh yang baik, namun menegaskan matlamat Cultured by Todak bukan untuk menjadi seperti itu.

“Kami mahu menjadi Cultured by Todak yang pertama.”

Aspirasi itu turut dikongsi Shinta, mahu jenama tersebut mempunyai identiti budayanya yang tersendiri.

“Saya mahu Cultured by Todak menjadi jenama global, tetapi satu jenama yang apabila orang melihatnya suatu hari nanti, mereka akan berkata, itu datang dari Asia Tenggara,” tambahnya.

Bagi Shinta, Asia Tenggara merupakan antara kawasan paling menarik dari segi budaya pada masa kini kerana masyarakatnya muda, digital, pelbagai serta kreatif.

Walaupun berasal daripada latar belakang teknologi dan e-sukan, beliau mengakui minatnya terhadap fesyen berpunca daripada pengajian seni bina di universiti, yang mengajarnya berfikir tentang bentuk, struktur serta bahan.

Setiap Individu Mempunyai ‘Battle Scars’ Yang Patut Dibanggakan

Shinta (kiri) dan Hakimi (kanan) menjadi pengasas untuk jenama Cultured by Todak. (Foto: Cultured by Todak)

Hakimi turut memberi nasihat kepada anak muda yang ingin mengejar cita-cita dalam dunia gaming.

“Saya ingin katakan, minat anda bukan sesuatu yang sia-sia. Gaming boleh engajar kita tentang strategi, komunikasi, kerja berpasukan, kreativiti dan membuat keputusan di bawah tekanan, namun bermain semata-mata tidak menjamin masa depan.

“Jadi anda perlu menukarkan pengalaman itu kepada kemahiran, ilmu dan disiplin yang mempunyai nilai.”

Shinta pula menyifatkan kemahiran, hubungan dan kreativiti dibina dalam budaya gaming mampu membawa seseorang lebih jauh daripada yang disangka.

“Gaming mungkin menjadi kerjaya anda atau tidak, tetapi anda perlu memikirkan ke mana anda mahu membawanya bersama.”

Menerusi koleksi BattleScars yang dipamerkan di KLFW2026, Cultured by Todak dapat menyampaikan satu mesej mudah, iaitu setiap individu mempunyai cerita, identiti serta parut yang wajar dibanggakan.

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