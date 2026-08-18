UNIQLO Lancar Koleksi Hijab Pertama Di Malaysia, Utamakan Keselesaan Buat Para Wanita

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Dalam menggayakan pakaian patuh syariah, seorang wanita Muslimah sudah tentu mahu memilih kualiti pakaian yang membawa keselesaan dalam kehidupan sehariannya.

Apatah lagi bagi tudung atau hijab yang dipakai sepanjang hari, pemilihan fabrik yang bersesuaian penting demi menjamin keselesaan serta menjaga kesihatan rambut dan kulit kepala.

UNIQLO Malaysia semalam (17 Ogos), melancarkan koleksi hijab pertamanya di dalam negara dengan pilihan tiga jenis fabrik iaitu AIRism UV Protection, Georgette dan Satin.

Koleksi hijab itu boleh didapatkan di semua cawangan UNIQLO seluruh Malaysia dan kedai dalam talian UNIQLO Malaysia sejurus dilancarkan.

Tiga Fabrik Berlainan Untuk Momen Berbeza

Menerusi tiga jenis fabrik yang ditawarkan, pelanggan boleh memilih hijab yang bersesuaian dengan penggunaan atau acara sambil mengekalkan keselesaan harian.

AIRism UV Protection Hijab

Merupakan pilihan pelbagai fungsi dalam koleksi hijab UNIQLO, AIRism UV Protection Hijab menawarkan fabrik yang lembut, breathable, berfungsi dalam menyahkan peluh dari kulit (sweat-wicking) dan cepat kering.

Di samping itu, pilihan hijab ini turut berkesan dalam memberi perlindungan UV dan berasa sejuk walaupun dipakai sepanjang hari.

Sama ada untuk rutin harian termasuk dalam perjalanan ke tempat kerja, atau ketika melakukan aktiviti fizikal, AIRism UV Protection Hijab memberikan keselesaan yang menyeluruh.

AIRism UV Protection Hijab didatangkan dalam bentuk segi tiga bersaiz 86cm x 78cm.

Georgette Hijab

Sesuai untuk digayakan sepanjang hari, Georgette Hijab merupakan pilihan yang lebih lightweight dan versatil.

Dengan kemasan tekstil yang lembut, tidak jarang dan tidak senang berkedut, hijab ini sesuai digayakan sepanjang masa sama ada ketika ke tempat kerja, berjalan atau melakukan aktiviti harian lain.

Georgette Hijab turut menawarkan fabrik berkualiti yang memberi aliran udara, sweat-wicking, dan mudah kering, sekali gus membekalkan keselesaan buat penggunaan masa panjang.

Dengan stail selendang pashmina, Georgette Hijab didatangkan dalam saiz 180cm x 65cm.

Satin Hijab

Seperti namanya, Satin Hijab merupakan pilihan tekstil yang berkilat dalam koleksi hijab oleh UNIQLO Malaysia.

Walaupun bersifat ringan, hijab ini tidak jarang dan kelihatan lebih elegan dengan fungsi breathable, sweat-wicking dan cepat kering.

Penampilannya yang halus membolehkan Satin Hijab dipakai bagi majlis berbeza, sesuai untuk digayakan di pejabat atau ketika hadir ke majlis makan malam serta acara istimewa lain.

Satin Hijab juga didatangkan dalam bentuk pashmina dengan saiz 180cm x 65cm.

Tiga Personaliti Malaysia Pamerkan Koleksi Hijab UNIQLO Dengan Gaya Tersendiri

Mengulas tentang kehadiran koleksi hijab pertama UNIQLO di Malaysia, Ketua Pegawai Operasi (COO) UNIQLO Malaysia, Yoshitake Wakakuwa berkata ia merupakan satu pencapaian buat falsafah LifeWear.

Sempena pelancaran koleksi hijab oleh UNIQLO, tiga personaliti Malaysia dipilih bagi menampilkan tiga pilihan fabrik berbeza itu.

Nama yang tidak asing lagi di Malaysia mahupun di peringkat global, Yuna merupakan penyanyi dan penggubal lagu terkenal dengan personalitinya yang penuh kesenian.

Di sampingnya ialah pelakon Qasrina Karim yang sedang mencipta nama dalam industri hiburan tanah air, manakala Erysha Emyra pula merupakan pelakon dan bakat baharu dalam kalangan personaliti generasi muda di Malaysia.

Menerusi personaliti dan perspektif persendirian, mereka masing-masing menonjolkan kualiti pelbagai koleksi hijab oleh UNIQLO dan bagaimana ia boleh digayakan setiap hari.

“Dengan menggabungkan tiga fabrik berlainan bersama tiga personaliti Malaysia, kami harap untuk menunjukkan bagaimana keselesaan, penggunaan dan stail individu boleh disatukan dalam pelbagai cara,” kata Wakakuwa.

Koleksi Hijab UNIQLO

Produk: AIRism UV Protection Hijab, Georgette Hijab, dan Satin Hijab.

AIRism UV Protection Hijab, Georgette Hijab, dan Satin Hijab. Harga: RM59.90

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