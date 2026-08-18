The Federal Kuala Lumpur Dibuka Semula Di Bukit Bintang, Tampil Dengan Wajah Baharu

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Selepas melalui proses naik taraf, The Federal Kuala Lumpur kini dibuka semula di Bukit Bintang dengan 150 bilik yang telah diperbaharui, selain ruang sosial dan runcit yang turut diberikan nafas baharu.

Terletak di salah satu kawasan paling sibuk di Kuala Lumpur, hotel ini menampilkan bilik dan suite dengan konsep lebih kontemporari dan selesa, menggunakan rona neutral yang hangat, perabot moden serta pencahayaan semula jadi yang lebih lapang.

Sesetengah bilik turut menawarkan pemandangan Jalan Bukit Bintang yang meriah serta latar langit Kuala Lumpur, membolehkan tetamu merasai denyut nadi bandar dari penginapan mereka.

Pengalaman Penginapan Baharu Di Bukit Bintang

Wajah baharu The Federal Kuala Lumpur mengambil inspirasi daripada seni, budaya dan hasil kraf tempatan.

Beberapa sentuhan baharu turut diperkenalkan di dalam bilik, termasuk ruang mini pantry yang disusun ringkas untuk melengkapkan keperluan tetamu sepanjang penginapan.

Sama ada untuk urusan kerja atau percutian, tetamu boleh menikmati penginapan yang dekat dengan suasana Bukit Bintang, dengan pemandangan bandar dan tenaga kawasan sekitarnya menjadi sebahagian daripada pengalaman.

Sempena pembukaan semula ini, hotel turut memperkenalkan Rediscover Federal Package bermula daripada RM368 bersih semalam, termasuk sarapan bufet dan ditawarkan secara eksklusif kepada rakyat Malaysia.

Pakej ini sah untuk penginapan sehingga 30 November 2026.

Hotel Bersejarah Yang Diberi Nafas Baharu

Dibuka pada Ogos 1957, bersempena era awal kemerdekaan negara, The Federal Kuala Lumpur mempunyai kedudukan istimewa dalam sejarah Malaysia sebagai hotel bertaraf antarabangsa pertama di negara ini.

Proses naik taraf terbaharu dilakukan dengan mengekalkan identiti seni bina asal bangunan, sambil memperkenalkan kemudahan dan keselesaan yang lebih sesuai dengan keperluan pengembara masa kini.

Antara elemen asal yang dikekalkan termasuk fasad bangunan yang diberi sentuhan baharu tanpa menghilangkan karakter seni bina awalnya.

Tetamu juga akan melalui ruang porte cochère dengan kanopi yang dilengkapi susunan lampu berbentuk glob berwarna hangat, memberikan sedikit sentuhan retro sebaik sahaja tiba di hotel.

Di pintu masuk pula, sepasang singa marmar putih asal hotel masih berdiri sebagai sebahagian daripada identiti The Federal Kuala Lumpur. Arca tersebut melambangkan kemakmuran, perlindungan dan keberuntungan yang berpanjangan.

Aspek kelestarian turut diterapkan dalam pengalaman tetamu, selari dengan usaha hotel untuk menggalakkan perjalanan yang lebih bertanggungjawab.

“Ketika Malaysia meraikan Visit Malaysia 2026, pembukaan semula The Federal Kuala Lumpur mempunyai makna yang istimewa.

“Ia merupakan tempat yang sudah begitu dekat dengan kenangan ramai dan kami ingin mengalu-alukan tetamu kembali untuk menjadi sebahagian daripada kisah yang terus hidup, sambil memperkenalkan pengalaman baharu kepada generasi seterusnya,” kata Jenny Aw, Pengurus Operasi The Federal Kuala Lumpur.

Pembukaan semula ini menandakan satu lagi bab dalam perjalanan The Federal Kuala Lumpur menggabungkan kenangan yang pernah tercipta di hotel bersejarah ini dengan pengalaman yang lebih segar untuk generasi pengembara hari ini.

Bagi mereka yang pernah mengenali The Federal Kuala Lumpur suatu ketika dahulu, pembukaan semula ini memberi peluang untuk mengimbas kembali sebuah mercu tanda lama dengan wajah yang sedikit berbeza.

Untuk maklumat lanjut mengenai penginapan dan tempahan, layari The Federal Kuala Lumpur atau ikuti @thefederalkl di Instagram.

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