[Foto] Lebih 400,000 LEGO, 8,000 Minifigures! Stadium Sultan Ibrahim Kini ‘Hidup’ Di LEGOLAND Malaysia
Bagi pihak JDT, Stadium Sultan Ibrahim bukan sekadar sebuah venue bola sepak, sebaliknya menjadi simbol kepada aspirasi, perpaduan dan semangat masyarakat Johor.
- Stadium Sultan Ibrahim kini 'hidup' di MINILAND LEGOLAND Malaysia, dibina menggunakan lebih 400,000 keping LEGO dan mengambil masa 5,200 jam.
- Replika ikonik ini menampilkan lebih 8,000 LEGO minifigures, lengkap dengan pencahayaan dinamik, bunyi dan animasi bertemakan hari perlawanan.
- Kerjasama LEGOLAND dan JDT ini turut memperkenalkan Exclusive Limited-Edition JDT Annual Pass and Rewards sempena pelancaran replika tersebut.
Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!
Bayangkan Stadium Sultan Ibrahim bukan sahaja boleh dilihat dari luar, tetapi turut ‘dihidupkan’ dengan sorakan penyokong, cahaya stadium dan suasana hari perlawanan, semuanya dalam dunia LEGO.
Itulah pengalaman baharu yang kini menanti pengunjung di MINILAND, LEGOLAND Malaysia Resort menerusi model Stadium Sultan Ibrahim, yang dilancarkan pada 16 Ogos lalu.
Menariknya, pembinaan replika stadium ikonik Johor Darul Ta’zim (JDT) itu bukan sekadar model biasa. Ia menggunakan lebih 400,000 keping LEGO, mengambil masa kira-kira 5,200 jam untuk disiapkan dan mempunyai berat sekitar 800 kilogram.
Lebih menarik, stadium berkenaan turut menampilkan lebih 8,000 LEGO minifigures bagi menggambarkan suasana penyokong ketika hari perlawanan.
Stadium Sultan Ibrahim Dalam Skala LEGO
Sebagai salah satu mercu tanda moden Johor, Stadium Sultan Ibrahim dipilih untuk menjadi sebahagian daripada koleksi MINILAND yang menghimpunkan pelbagai mercu tanda dan kisah dari Malaysia serta rantau ini.
Replika tersebut cuba mengekalkan ciri-ciri utama stadium sebenar, namun dalam versi yang lebih kecil dan interaktif.
Pengunjung bukan sahaja dapat melihat perincian binaan LEGO, malah boleh merasai suasana seperti berada pada hari perlawanan menerusi elemen pencahayaan dinamik, bunyi dan animasi penonton.
Menurut Naib Presiden LEGOLAND Malaysia Resort, Cs Lim, kemasukan Stadium Sultan Ibrahim ke MINILAND mencerminkan evolusi pengalaman yang ditawarkan kepada pengunjung.
“MINILAND meraikan kisah, budaya dan pencapaian yang membentuk negara serta rantau ini.”
Beliau berkata replika stadium berkenaan turut mengetengahkan mercu tanda moden Johor sambil menggabungkan teknik binaan LEGO, penceritaan dan elemen interaktif untuk menghasilkan pengalaman yang lebih bermakna kepada pengunjung.
Bawa Semangat JDT Kepada Generasi Baharu
Bagi JDT pula, Stadium Sultan Ibrahim bukan sekadar sebuah venue bola sepak, sebaliknya menjadi simbol kepada aspirasi, perpaduan dan semangat masyarakat Johor.
Ketua Pegawai Operasi JDT, Alistair Edwards, berkata kemunculan stadium tersebut di MINILAND membolehkan kisah JDT diperkenalkan kepada generasi baharu dalam bentuk yang lebih kreatif.
Bagi keluarga yang berkunjung ke LEGOLAND, ia juga menawarkan cara berbeza untuk mengenali salah satu mercu tanda sukan negeri itu, khususnya buat mereka yang mungkin pertama kali mengenali JDT.
5,200 Jam Untuk Satu Mercu Tanda
Di sebalik tarikan yang kelihatan menyeronokkan itu, skala pembinaannya juga menjadi antara perkara paling menarik.
Antara fakta menarik Stadium Sultan Ibrahim di MINILAND:
- Lebih 400,000 keping LEGO digunakan
- Mengambil kira-kira 5,200 jam untuk disiapkan
- Berat sekitar 800kg
- Antara binaan terbesar pernah dihasilkan untuk MINILAND
- Menampilkan lebih 8,000 LEGO minifigures
- Dilengkapi pencahayaan, bunyi dan elemen animasi bertemakan hari perlawanan
Sempena pelancaran ini, LEGOLAND Malaysia Resort turut memperkenalkan Exclusive Limited-Edition JDT Annual Pass & Rewards, yang diinspirasikan daripada elemen reka bentuk Stadium Sultan Ibrahim.
Pas tersebut menawarkan beberapa keistimewaan merentasi pengalaman LEGOLAND Malaysia Resort dan JDT, selain aktiviti serta ganjaran eksklusif untuk peminat.
Dengan penambahan ini, MINILAND bukan sekadar ruang yang mempamerkan bangunan dalam bentuk LEGO, malah turut menjadi medium untuk menghidupkan semula kisah, budaya dan mercu tanda tempatan, namun kali ini menerusi salah satu simbol terbesar bola sepak Johor!
Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, X, Threads dan Instagram.
Siti Murni Azman is a Malaysian journalist and editor currently serving as Head Writer and Assistant Editor for The Rakyat Post BM. Known for her relatable and distinctly local storytelling, she frequently covers lifestyle topics including food, café culture, entertainment, consumer trends, and viral social conversations, while also contributing across multiple editorial pillars. Before joining The Rakyat Post, she was involved in social media marketing for AirAsia BIG Rewards, where she worked on digital campaigns and audience engagement. Beyond editorial work, she also manages sponsored content and client collaborations, working closely with brands on digital storytelling tailored for Malaysian audiences.