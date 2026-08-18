[Foto] Lebih 400,000 LEGO, 8,000 Minifigures! Stadium Sultan Ibrahim Kini ‘Hidup’ Di LEGOLAND Malaysia

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Bayangkan Stadium Sultan Ibrahim bukan sahaja boleh dilihat dari luar, tetapi turut ‘dihidupkan’ dengan sorakan penyokong, cahaya stadium dan suasana hari perlawanan, semuanya dalam dunia LEGO.

Itulah pengalaman baharu yang kini menanti pengunjung di MINILAND, LEGOLAND Malaysia Resort menerusi model Stadium Sultan Ibrahim, yang dilancarkan pada 16 Ogos lalu.

Foto: Replika Stadium Sultan Ibrahim, LEGOLAND.

Menariknya, pembinaan replika stadium ikonik Johor Darul Ta’zim (JDT) itu bukan sekadar model biasa. Ia menggunakan lebih 400,000 keping LEGO, mengambil masa kira-kira 5,200 jam untuk disiapkan dan mempunyai berat sekitar 800 kilogram.

Foto: Replika Stadium Sultan Ibrahim, LEGOLAND.

Lebih menarik, stadium berkenaan turut menampilkan lebih 8,000 LEGO minifigures bagi menggambarkan suasana penyokong ketika hari perlawanan.

Foto: Replika Stadium Sultan Ibrahim, LEGOLAND.

Stadium Sultan Ibrahim Dalam Skala LEGO

Sebagai salah satu mercu tanda moden Johor, Stadium Sultan Ibrahim dipilih untuk menjadi sebahagian daripada koleksi MINILAND yang menghimpunkan pelbagai mercu tanda dan kisah dari Malaysia serta rantau ini.

Replika tersebut cuba mengekalkan ciri-ciri utama stadium sebenar, namun dalam versi yang lebih kecil dan interaktif.

Pengunjung bukan sahaja dapat melihat perincian binaan LEGO, malah boleh merasai suasana seperti berada pada hari perlawanan menerusi elemen pencahayaan dinamik, bunyi dan animasi penonton.

Menurut Naib Presiden LEGOLAND Malaysia Resort, Cs Lim, kemasukan Stadium Sultan Ibrahim ke MINILAND mencerminkan evolusi pengalaman yang ditawarkan kepada pengunjung.

Naib Presiden LEGOLAND Malaysia Resort, Cs Lim (kiri).

“MINILAND meraikan kisah, budaya dan pencapaian yang membentuk negara serta rantau ini.”

Beliau berkata replika stadium berkenaan turut mengetengahkan mercu tanda moden Johor sambil menggabungkan teknik binaan LEGO, penceritaan dan elemen interaktif untuk menghasilkan pengalaman yang lebih bermakna kepada pengunjung.

Foto: Replika Stadium Sultan Ibrahim, LEGOLAND.

Bawa Semangat JDT Kepada Generasi Baharu

Bagi JDT pula, Stadium Sultan Ibrahim bukan sekadar sebuah venue bola sepak, sebaliknya menjadi simbol kepada aspirasi, perpaduan dan semangat masyarakat Johor.

Ketua Pegawai Operasi JDT, Alistair Edwards, berkata kemunculan stadium tersebut di MINILAND membolehkan kisah JDT diperkenalkan kepada generasi baharu dalam bentuk yang lebih kreatif.

Kerjasama antara LEGOLAND Malaysia Resort dan JDT ini secara tidak langsung menggabungkan dua komuniti yang berkongsi nilai sama, minat, kreativiti dan rasa bangga terhadap Johor.

Bagi keluarga yang berkunjung ke LEGOLAND, ia juga menawarkan cara berbeza untuk mengenali salah satu mercu tanda sukan negeri itu, khususnya buat mereka yang mungkin pertama kali mengenali JDT.

5,200 Jam Untuk Satu Mercu Tanda

Di sebalik tarikan yang kelihatan menyeronokkan itu, skala pembinaannya juga menjadi antara perkara paling menarik.

Antara fakta menarik Stadium Sultan Ibrahim di MINILAND:

Lebih 400,000 keping LEGO digunakan

Mengambil kira-kira 5,200 jam untuk disiapkan

Berat sekitar 800kg

Antara binaan terbesar pernah dihasilkan untuk MINILAND

Menampilkan lebih 8,000 LEGO minifigures

Dilengkapi pencahayaan, bunyi dan elemen animasi bertemakan hari perlawanan

Foto: Replika Stadium Sultan Ibrahim, LEGOLAND.

Sempena pelancaran ini, LEGOLAND Malaysia Resort turut memperkenalkan Exclusive Limited-Edition JDT Annual Pass & Rewards, yang diinspirasikan daripada elemen reka bentuk Stadium Sultan Ibrahim.

Pas tersebut menawarkan beberapa keistimewaan merentasi pengalaman LEGOLAND Malaysia Resort dan JDT, selain aktiviti serta ganjaran eksklusif untuk peminat.

Dengan penambahan ini, MINILAND bukan sekadar ruang yang mempamerkan bangunan dalam bentuk LEGO, malah turut menjadi medium untuk menghidupkan semula kisah, budaya dan mercu tanda tempatan, namun kali ini menerusi salah satu simbol terbesar bola sepak Johor!

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