Nike LeBron 24: Bakal Menjadi Kasut Paling Ringan, Menggunakan Bahan Baharu ‘Kingknit’

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Bintang bola keranjang, LeBron James, yang merupakan penjaring markah paling banyak dalam sejarah National Basketball Association (NBA), telah mengumumkan model kasut baharunya, Nike LeBron 24 menerusi hantaran di Instagram.

Menerusi hantaran itu, LeBron mengesahkan kasut tersebut bakal menjadi yang paling ringan dalam koleksinya sambil memperkenalkan bahan baru yang mempunyai tekstur bersisik serta bersinar diberi nama, Kingknit.

Pendedahan ini muncul ketika LeBron sedang bersiap sedia untuk musim ke-24 di NBA, kini bersama pasukan keempat sepanjang kariernya yang bersejarah.

Nike LeBron 24 Mengekalkan Bentuk LeBron 23 Dengan Beberapa Sentuhan Baharu

Nike LeBron 24. (Foto: @kingjames / Instagram)

Berdasarkan beberapa gambar yang dikongsikan, Nike LeBron 24 dilihat masih mengekalkan bentuk yang sama seperti model sebelumnya, Nike LeBron 23.

Perubahan paling ketara adalah pada model sebelum ini, bahagian sisi kasut membentuk mahkota, kini kelihatan tidak lagi muncul di model ke-24.

Komponen shank diperbuat daripada gentian karbon telah diletakkan pada bahagian tengah tapak untuk membentuk semula bentuk kasut memberi penampilan lebih kemas serta tirus.

Di samping itu, motif mahkota dapat dilihat pada logo lidah kasut, dihiasi dengan garisan tengah pada tapak luar serta klip logam di bahagian atas kolar.

6 Warna Bakal Dikeluarkan Bermula Dengan Shooting Star

Warna biru yang diberi nama, Shooting Star. (Foto: @kingjames / Instagram)

Nike LeBron 24 akan mengeluarkan 6 warna berbeza seperti yang ditunjukkan di bahagian terakhir hantaran tersebut.

Berdasarkan hantaran itu juga, LeBron dilihat memakai kasut berwarna biru yang digelarkan sebagai Shooting Star ketika sesi latihannya.

Menurut WWD, Nike LeBron 24 Shooting Star akan dilancarkan pada 17 November tahun ini dan berkemungkinan besar menerusi aplikasi Snkrs serta beberapa kedai terpilih.

Harganya dianggar sekitar AS$200 (RM817.30)

LeBron Memiliki Antara Koleksi Kasut Signature Terpanjang Dalam Sejarah NBA

Setakat ini, hanya Michael Jordan memiliki barisan koleksi kasut signature yang lebih panjang berbanding LeBron.

Namun begitu, Jordan hanya bermain dalam 15 kasut daripada 40 model yang telah dikeluarkan oleh Nike sehingga hari ini.

Di belakang LeBron pula adalah Kevin Durant, dengan model ke-19 baru sahaja dilancarkan beberapa bulan yang lalu.

Dalam masa sama, rakan sepasukan barunya, Tyrese Maxey turut mengumumkan debut koleksi kasutnya bersama jenama New Balance pada minggu ini.

LeBron Sertai Philadelphia 76ers Untuk Bab Terakhir Kariernya

LeBron James. (Foto: WJHL)

Selain daripada pengumuman kasut baharu, LeBron telah mengejutkan peminat bola keranjang dengan satu keputusan penting dalam kariernya.

Menerusi beberapa hantaran media sosial, bintang veteran itu telah mengumumkan beliau menyertai pasukan Philadelphia 76ers sebelum mengambil keputusan untuk bersara.

LeBron dipercayai tidak mengambil bayaran lebih lumayan daripada pasukan lain demi mendapat peluang terakhir mencapai kejohanan bersama francais yang sedang menghadapi kemarau selama 43 tahun.

“Ini keputusan terakhir saya. Saya tidak melakukannya demi wang, bukan juga demi keluarga. Saya masih mahu berkorban, masih mahu bekerja keras dan terus bersaing, untuk menang dan merasai sekali lagi kegembiraan memenangi kejuaraan,” tulis LeBron.

“Saya percaya saya mampu membantu menjadikan Philadelphia 76ers sebuah pasukan juara, dan saya amat teruja untuk memberi semangat kepada barisan penyokong baharu serta memulakan perjalanan luar biasa ini buat kali terakhir.”

Menurut laporan ESPN, juara empat kali itu menandatangani kontrak dua tahun bernilai AS$8 juta (RM32 juta) bersama player option.

Jumlah tersebut merupakan potongan gaji yang besar buat LeBron, memandangkan tahun lepas beliau menerima lebih daripada AS$50 juta (RM204 juta) bersama Los Angeles Lakers.

Keputusan untuk kekal bermain dipercayai selepas beliau terasa tidak lengkap apabila pasukan lamanya, Lakers disapu bersih oleh Oklahoma City Thunder pada pusingan kedua NBA Playoff beberapa bulan yang lalu.

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