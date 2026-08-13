Twinkle Twinkle Farm Tales Buka Pop-Up Pertama Di Asia Tenggara, Peminat Berpeluang Sertai Meet & Greet

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POP MART merupakan jenama gaya hidup yang menjadi kegilaan ramai terutamanya golongan muda Gen Z.

Terkenal dengan produk blind box yang comel, POP MART turut menghasilkan koleksi-koleksi tertentu yang menjadi rebutan para peminat.

Kini, peminat siri Twinkle Twinkle Farm Tales di Malaysia pastinya teruja dengan pembukaan pop-up pertamanya di Asia Tenggara.

Twinkle Twinkle Farm Tales Series Bakal Lancar Koleksi Baharu

Dilancarkan hari ini (13 Ogos), pop-up yang menampilkan koleksi baharu ini boleh dikunjungi di Urban Node, The Exchange TRX sehingga 23 Ogos.

Sempena pembukaan pop-up ini, pengunjung boleh mendapatkan pilihan barangan eksklusif termasuk T-shirt, beg plush dan magnet peti sejuk. Hadiah eksklusif dengan pembelian terpilih turut tersedia sementara stok masih ada.

Para peminat bertuah turut berpeluang menghadiri sesi tandatangan bersama pencipta Twinkle Twinkle Farm Tales, Daxin.

Di samping itu, pelancaran rasmi koleksi baharu Twinkle Twinkle Farm Tales Series akan diadakan di pop-up ini pada 21 Ogos.

Peminat Bertuah Berpeluang Bertemu Maskot Twinkle Twinkle

Bukan itu sahaja, malah peminat berpeluang bertemu dan bergambar bersama POP MART Friend Twinkle Twinkle buat pertama kali di Malaysia pada 20 dan 21 Ogos ini.

Sesi Meet & Greet yang bakal diadakan di The Exchange TRX itu bagaimanapun terhad dengan tiket ditawarkan melalui cabutan bertuah dari 13 hingga 15 Ogos.

Bagi peluang mendapatkan tiket, pengunjung perlu berbelanja sekurang-kurangnya RM120 dalam satu resit menerusi pembelian sebarang produk di pop-up tersebut.

Jadual penuh kemunculan serta butiran penyertaan akan diumumkan melalui saluran media sosial rasmi POP MART Malaysia.

Pereka Twinkle Twinkle Akan Ke Malaysia Untuk Bertemu Peminat

Karakter Twinkle Twinkle yang terkenal dengan pipi kemerah-merahan dan bentuk bintang tersendiri merupakan hasil ciptaan illustrator dan pereka grafik, Daxin.

Dihasilkan pada tahun 2000, karakter Twinkle Twinkle yang comel dan penuh rasa ingin tahu sebenarnya turut membawa kisah tentang keberanian, kasih sayang dan kerinduan.

“Daxin berharap agar setiap orang dapat melihat sedikit daripada diri mereka sendiri dalam Twinkle Twinkle,” kata POP MART dalam satu kenyataan.

Foto: TRP/ Sharifah

Sempena program pop-up ini, Daxin akan bertemu para peminat di Malaysia dalam satu sesi tandatangan pada 22 dan 23 Ogos.

Tiket sesi tandatangan boleh didapatkan menerusi pembelian produk Twinkle Twinkle di pop-up ini, berjumlah RM99.60 dalam satu resit dari 13 hingga 21 Ogos.

Tempat bagaimanapun terhad, dan mekanisme penuh kempen serta keputusan akan diumumkan melalui saluran rasmi POP MART Malaysia.

“Gabungan koleksi baharu, ruang bertemakan Farm Tales dan sesi tandatangan bersama artis memberi peluang kepada peminat untuk mengenali dengan lebih dekat dunia kreatif Farm Tales serta kisah di sebalik Twinkle Twinkle,” kata POP MART.

Berikut merupakan maklumat acara bagi pop-up Twinkle Twinkle Farm Tales:

Lokasi: Urban Node, The Exchange TRX

Tarikh: 13–23 Ogos 2026

Pelancaran Farm Tales Series: 21 Ogos

Kemunculan Twinkle Twinkle: 20–21 Ogos

Sesi Tandatangan Artis: 22–23 Ogos

Waktu Operasi: Mengikut waktu operasi The Exchange TRX.

Foto: TRP/ Sharifah

Singapura Jadi Persinggahan Pertama Twinkle Twinkle Di Asia Tenggara

Twinkle Twinkle sebelum ini telah dibawa ke Singapura menerusi kehadiran Dreamstar Isle di POP MART Resorts World Sentosa.

Di Kuala Lumpur, Twinkle Twinkle berharap dapat bertemu dan berhubung dengan peminat tempatan, menghimpunkan pelbagai personaliti dan tenaga untuk mencetuskan inspirasi, tenaga serta kisah baharu yang unik untuk bandar ini.

Perjalanan Twinkle Twinkle di Asia Tenggara tidak terhenti di Malaysia. Sebaliknya karakter itu akan terus mengembara ke pelnagai nevara lain bagi peluang mengahsilkan pemgalaman berbeza dengan budaya dan komuniti setempat.

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