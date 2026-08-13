Levi’s Lancar Seluar Jeans Edisi Terhad Dari Tahun 1942 Bernilai RM1,692

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Levi’s telah mengumumkan pengeluaran semula sehelai seluar jeans dari tahun 1942 ketika kemuncak Perang Dunia Kedua menerusi koleksi khas, Levi’s Vintage Clothing (LVC) yang menghidupkan semula rekaan lama daripada arkib mereka.

Model edisi terhad ini diberi nama 1942 501 Jeans merakam satu tempoh singkat ketika kain denim tebal menggantikan kain nipis serta beberapa butiran yang sinonim pada waktu tersebut.

Seluar ini boleh dibeli menerusi laman web rasmi Levi’s atau di Levi’s Store Kyoto pada harga sekitar RM1,692.

Model 1942 Dicipta Ketika Pergolakan Perang Dunia Kedua

LVC 501 1942. (Foto: Hypebeast)

Pada tahun 1942, Amerika Syarikat menumpukan fokus sepenuhnya kepada operasi perang dan menyebabkan kegawatan ekonomi serta kekurangan bahan mentah.

Ini juga memberi kesan kepada seluar jeans 501 mengalami perubahan ketara seperti penggunaan kain denim tebal menggantikan kain nipis yang sebelum ini menjadi kebiasaan.

Butiran-butiran penting seperti back cinch terpaksa dibuang kerana catuan bahan mentah semasa perang dunia kedua.

Hasilnya adalah reka bentuk seluar jeans yang anda dapat lihat hari ini.

Denim 13oz Dan Butiran Lama Dikembalikan Semula Dalam Model 1942 501

Menurut Otokomae, kain yang digunakan dalam pengeluaran semula model jeans ini adalah denim selvedge seberat 13oz jenis shrink-to-fit akan mengecut selepas cucian pertama.

Pada waktu itu, kain tebal ini baru sahaja muncul dalam pengeluaran seluar jeans.

Reka bentuk asalnya juga dikekalkan seperti kaedah jahitan di bahagian kiri dan kanan dicantumkan dalam arah bertentangan.

Tambahan pula, keunikan model 1942 501 melihat perubahan pada jahitan yoke bahagian belakang, yang mana kedudukannya dialihkan ke panel kaki dan bukan berada di bawah.

Antara butiran lain yang dikembalikan semula adalah:

Rivet tersembunyi pada poket hadapan

Jahitan lengkung, arcuate pada poket belakang menggunakan jarum single

Tab merah dikenali sebagai Big E kerana menggunakan huruf E besar di poket belakang

Logo kulit dua kuda menjadi simbol identiti Levi’s sejak pengeluaran seluar pertamanya

Selain itu, setiap pembelian seluar jeans ini akan dilengkapi dengan sekeping kad serta wang kertas pada zaman tersebut.

Paul O’Neill Berkata Ia Merakam Detik Penting Dalam Sejarah Pakaian

Pengarah Reka Bentuk Levi’s Vintage Clothing, Paul O’Neill berkata itulah sebabnya model 1942 sangat menarik.

“Seluar jeans 1942 memikat kami kerana ia berjaya merakam detik penting yang jarang berlaku, iaitu ketika masa lampau dan moden bertindih.”

Seluar ini juga dihasilkan menggunakan kain tebal yang sangat sinonim dengan potongan klasik 501 sambil mengekalkan pelbagai reka bentuk butiran diwarisi pada era 1930-an dan 40-an.

“Keunikan ini menjadikannya berbaloi untuk dipelihara serta dikeluarkan semula,” tambah O’Neil.

LVC Dicipta Untuk Menghidupkan Semula Pakaian Di Masa Lalu

Seluar jeans tertua di dunia dalam arkib Levi’s. (Foto: Heddels)

Koleksi LVC sangat berbeza daripada daripada barisan pakaian lain yang diperkenalkan oleh Levi’s.

Misi utama koleksi ini adalah untuk memilih beberapa helai pakaian lama daripada simpanan arkib Levi’s untuk dikeluarkan semula.

Tujuannya bukan untuk meramal satu trend fesyen, sebaliknya menghasilkan semula reka bentuk yang pernah ada sambil mengekalkan keaslian setiap rekaannya.

“Idealnya, apabila seseorang masuk ke kedai Levi’s dan mengambil sehelai seluar dari tahun 1890, kami mahu mereka dapat rasa seolah-olah sedang memegang produk yang sama seperti 100 tahun dahulu.”

LVC Turut Mengeluarkan Semula Seluar Jeans Paling Tua Dalam Sejarah

Nevada 1870. (Foto: Levi’s Vintage Clothing)

Ini bukan kali pertama LVC mengeluarkan semula rekaan lama daripada arkibnya kerana beberapa bulan lalu, mereka telah memperkenalkan salah satu seluar jeans tertua dalam sejarah.

Dikenali sebagai Nevada 1870, ia merupakan antara rekaan pertama seluar jeans daripada Levi’s selepas menghasilkan pakaian kerja untuk pelombong emas.

Ia juga merupakan rekaan seluar jeans pertama yang sama seperti reka bentuk hari ini.

Perbezaan yang ketara seperti poket untuk menyimpat alat di bahagian peha kiri serta tampalan simbol Levi’s berada di tengah dan poket belakang hanya pada sebelah kanan sahaja.

Poket tersebut dikukuhkan menggunakan rivet logam yang dipatenkan oleh Levi’s pada 1873 melahirkan seluar jeans biru pertama di dunia.

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