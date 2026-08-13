Beauty In Perspective: The Exchange TRX Himpunkan Jenama Kecantikan, Aktiviti Interaktif & Tawaran Eksklusif

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Dunia kecantikan hadir dalam pelbagai bentuk dan gaya, bergantung kepada rutin, personaliti serta pilihan setiap individu.

Meraikan kepelbagaian perspektif tersebut, The Exchange TRX kini menganjurkan Beauty In Perspective, kempen kecantikan tahunan yang berlangsung dari 7 hingga 31 Ogos 2026, dengan L’Oréal Luxe sebagai rakan jenama rasmi.

Beauty In Perspective, TRX.

Antara yang menjadi sebahagian daripada kempen ini ialah lima ruang kecantikan direka berdasarkan gaya hidup dan pendekatan berbeza terhadap kecantikan.

Menurut Ketua Pemasaran The Exchange TRX, Jessica Leong, kecantikan mempunyai makna yang berbeza bagi setiap individu dan perkara itu menjadi inspirasi utama kepada kempen tahun ini.

“Beauty In Perspective meraikan pelbagai cara seseorang mengekspresikan diri melalui kecantikan, selain mengukuhkan The Exchange TRX sebagai destinasi untuk meneroka jenama kecantikan global, pengalaman yang diperibadikan serta pilihan baharu,” katanya.

Beauty In Perspective, TRX.

Pelbagai Tawaran Daripada Jenama Kecantikan

Sepanjang kempen berlangsung, beberapa jenama kecantikan, wangian, penjagaan kulit dan salon yang mengambil bahagian turut menyediakan promosi serta pengalaman tertentu.

Beauty In Perspective, TRX.

Antaranya:

Kiehl’s: Diskaun 15% dengan perbelanjaan minimum RM400 atau 20% dengan perbelanjaan minimum RM600. Perbelanjaan RM400 turut melayakkan pelanggan menerima dua sampel Deluxe, manakala perbelanjaan RM600 menerima satu lagi sampel Deluxe serta beg tote eksklusif. Perbelanjaan RM1,000 pula menerima satu lagi sampel Deluxe tambahan.

Diskaun 15% dengan perbelanjaan minimum RM400 atau 20% dengan perbelanjaan minimum RM600. Perbelanjaan RM400 turut melayakkan pelanggan menerima dua sampel Deluxe, manakala perbelanjaan RM600 menerima satu lagi sampel Deluxe serta beg tote eksklusif. Perbelanjaan RM1,000 pula menerima satu lagi sampel Deluxe tambahan. Lancôme: Pengunjung boleh meneroka set baharu Absolue Longevity yang menampilkan Absolue Longevity MD Intercept Serum dan Absolue Longevity Soft Cream, selain menerima hadiah lima keping bernilai RM1,340 dengan pembelian.

Pengunjung boleh meneroka set baharu Absolue Longevity yang menampilkan Absolue Longevity MD Intercept Serum dan Absolue Longevity Soft Cream, selain menerima hadiah lima keping bernilai RM1,340 dengan pembelian. M.A.C.: Pembelian minimum RM300 melayakkan pelanggan menerima Prep + Prime Lip Primer Base secara percuma. Pengunjung juga boleh mendapatkan sentuhan bibir selama 15 minit bersama jurusolek M.A.C. secara walk-in.

Pembelian minimum RM300 melayakkan pelanggan menerima Prep + Prime Lip Primer Base secara percuma. Pengunjung juga boleh mendapatkan sentuhan bibir selama 15 minit bersama jurusolek M.A.C. secara walk-in. Molton Brown: Pembelian minimum RM300 menerima Shower Gel 100ml secara percuma.

Pembelian minimum RM300 menerima Shower Gel 100ml secara percuma. The Soloists Hair Salon: Pengunjung boleh mendapatkan diskaun 20% daripada jumlah bil dengan mendaftar sebagai ahli di laman web The Soloists sepanjang tempoh kempen. Diskaun ini merangkumi perkhidmatan seperti potongan rambut, pewarnaan, rawatan rambut dan penjagaan kulit kepala.

Pengunjung boleh mendapatkan diskaun 20% daripada jumlah bil dengan mendaftar sebagai ahli di laman web The Soloists sepanjang tempoh kempen. Diskaun ini merangkumi perkhidmatan seperti potongan rambut, pewarnaan, rawatan rambut dan penjagaan kulit kepala. Yves Saint Laurent Beauty: 300 pelanggan pertama menerima mini eyeliner YSL secara percuma dengan sebarang pembelian. Pembelian minimum RM400, RM600, RM800 dan RM1,000 pula masing-masing melayakkan pelanggan menerima hadiah dua, empat, lima dan enam keping. Ahli YSL Beauty Club turut berpeluang menerima cermin edisi terhad dengan sebarang pembelian, tertakluk kepada stok.

300 pelanggan pertama menerima mini eyeliner YSL secara percuma dengan sebarang pembelian. Pembelian minimum RM400, RM600, RM800 dan RM1,000 pula masing-masing melayakkan pelanggan menerima hadiah dua, empat, lima dan enam keping. Ahli YSL Beauty Club turut berpeluang menerima cermin edisi terhad dengan sebarang pembelian, tertakluk kepada stok. Armani Beauty: Pengunjung boleh mendapatkan konsultasi wangian secara percuma serta hadiah dua keping sambil meneroka wangian baharu EMPORIO ARMANI POWER OF YOU EAU DE PARFUM di pop-up Armani Beauty.

Pengunjung boleh mendapatkan konsultasi wangian secara percuma serta hadiah dua keping sambil meneroka wangian baharu EMPORIO ARMANI POWER OF YOU EAU DE PARFUM di pop-up Armani Beauty. Helena Rubinstein: Pengunjung boleh mendapatkan Helena Rubinstein Starter Kit pada harga pengenalan eksklusif, yang mengandungi empat produk penjagaan kulit bersaiz travel serta rawatan Discovery Facial selama 30 minit.

Pop-Up & Aktiviti Interaktif

Beauty In Perspective, TRX.

Selain tawaran pembelian, Beauty In Perspective turut menampilkan beberapa aktiviti yang memberi peluang kepada pengunjung untuk meneroka produk dan rutin kecantikan dengan lebih dekat.

Antara aktiviti yang dijadualkan ialah:

#1. House of Sephora (13–16 Ogos)

Pengunjung boleh meneroka pilihan jenama eksklusif Sephora di Central Exchange, termasuk produk popular, pelancaran baharu dan pilihan kecantikan yang hanya boleh didapati di Sephora.

#2. House of Burberry (25 Ogos–6 September)

Aktiviti ini membawa pengunjung meneroka dunia Burberry yang diinspirasikan daripada era kegemilangan pengembaraan British, termasuk wangian baharu Burberry Goddess Amber Vanilla di Central Exchange.

#3. L’Oréal Luxe Beauty Pop-Ups (3 Ogos–9 September)

Pop-up daripada Armani Beauty, Kiehl’s, Lancôme dan YSL Beauty akan menampilkan konsultasi wangian dan penjagaan kulit, analisis kulit, penemuan produk serta hadiah dengan pembelian.

Sepanjang kempen, pengunjung turut boleh menyertai pengalaman kecantikan interaktif, bengkel, konsultasi peribadi dan beberapa pop-up terpilih.

Hadiah Untuk Pembelian Tertentu

Beauty In Perspective, TRX.

Selain promosi daripada jenama yang mengambil bahagian, The Exchange TRX turut menyediakan dua jenis hadiah penebusan sepanjang tempoh kempen.

#1. The Discovery Collection

Pengunjung yang berbelanja RM600 dan ke atas dalam maksimum dua resit di jenama kecantikan yang mengambil bahagian boleh menebus blind box charm daripada Wanderlust + Co bersama produk kecantikan bersaiz travel daripada Kiehl’s dan Lancôme.

#2. The Signature Drop

Bagi perbelanjaan RM1,500 dan ke atas dalam maksimum tiga resit, pengunjung boleh menebus gelang Wanderlust + Co Petite Harper Bracelet bersama produk kecantikan bersaiz travel daripada Armani Beauty, Helena Rubinstein dan YSL Beauty.

Secara keseluruhan, Beauty In Perspective mengetengahkan bagaimana kecantikan boleh diterokai melalui pelbagai rutin, pilihan dan perspektif dengan gabungan jenama, aktiviti serta pengalaman yang berlangsung sepanjang bulan Ogos.

Untuk maklumat lanjut mengenai Beauty In Perspective, jenama yang mengambil bahagian dan jadual aktiviti, orang ramai boleh mengunjungi laman rasmi The Exchange TRX atau mengikuti media sosial mereka.

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