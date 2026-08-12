KLFW 2026: Daia & FIZIWOO Gabung Fesyen Dengan Penjagaan Fabrik
Setiap pakaian membawa cerita, dan setiap cerita wajar dipelihara.
- Daia menjadi Rakan Penjagaan Fabrik Rasmi KLFW 2026 buat kali pertama, meraikan hubungan antara fesyen berkualiti dan penjagaan pakaian yang baik.
- Daia bekerjasama dengan FIZIWOO, mengetengahkan kepentingan memelihara keindahan rekaan selepas meninggalkan pentas peragaan melalui formulasi penjagaan fabrik terkini.
- Inisiatif mentorship FIZIWOO menghasilkan koleksi kapsul khas yang menterjemahkan mesej penjagaan Daia melalui warna, siluet, tekstur dan pergerakan.
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Fesyen bukan sekadar mengenai apa yang dipakai, tetapi juga bagaimana setiap helaian pakaian dijaga dan dipelihara selepas meninggalkan pentas peragaan.
Membawa perspektif itu ke Kuala Lumpur Fashion Week (KLFW) 2026, Daia tampil buat kali pertama sebagai Rakan Penjagaan Fabrik Rasmi KLFW, menerusi kerjasama yang meraikan seni, ketelitian dan kreativiti di sebalik setiap rekaan.
Bagi Daia, setiap pakaian membawa ceritanya sendiri daripada busana yang dipersembahkan di pentas peragaan, rekaan yang dihasilkan dengan penuh ketelitian, hinggalah pakaian kegemaran yang mempunyai nilai sentimental.
Dengan penjagaan yang betul, cerita di sebalik setiap helaian itu boleh terus hidup untuk tempoh yang lebih lama.
“Fesyen tidak berakhir apabila sesebuah pakaian meninggalkan pentas peragaan. Ia terus hidup setiap kali kita memilih untuk memakai, menjaga dan menghargai pakaian yang dimiliki,” kata Country Manager Gentle Supreme Sdn Bhd, Ng Hock Guan.
Menurutnya, kerjasama dengan KLFW mencerminkan kepercayaan Daia bahawa fesyen yang berkualiti turut memerlukan penjagaan yang baik.
Daia x FIZIWOO Raikan Seni Di Sebalik Setiap Rekaan
Sempena KLFW 2026, Daia bekerjasama dengan FIZIWOO, antara rumah fesyen tempatan yang dikenali menerusi ketukangan, gaya moden dan rekaan yang bersifat timeless.
Kerjasama ini memberi tumpuan kepada ketelitian dan kemahiran yang diperlukan untuk menghasilkan setiap rekaan FIZIWOO, selain menekankan kepentingan memastikan kecantikan pakaian tersebut kekal terpelihara selepas dipersembahkan di pentas peragaan.
Daia menampilkan formulasi yang menggabungkan kuasa menanggalkan kotoran, perlindungan fabrik serta teknologi pewangi bagi membantu membersihkan pakaian sambil mengekalkan kelembutan, warna dan teksturnya.
Dengan membantu memanjangkan jangka hayat pakaian, penjagaan fabrik dilihat sebagai sebahagian daripada usaha untuk menghargai pakaian dengan lebih baik dan mengamalkan pendekatan yang lebih bertanggungjawab terhadap fesyen.
Koleksi Khas Hasil Inisiatif Mentorship FIZIWOO
Sebagai sebahagian daripada kolaborasi ini, satu kapsul pembukaan khas turut dihasilkan menerusi inisiatif mentorship yang diterajui oleh FIZIWOO.
Menerusi inisiatif tersebut, mesej Daia mengenai penjagaan diterjemahkan ke dalam penerokaan warna, siluet, tekstur dan pergerakan.
Dengan bimbingan FIZIWOO, para peserta menghasilkan beberapa rekaan yang mengetengahkan rona lembut, bentuk yang anggun serta perincian minimalis.
Koleksi kapsul tersebut menjadi gambaran awal sebelum koleksi FIZIWOO Afterlight Summer 27 diperkenalkan.
Menurut Pengarah Kreatif FIZIWOO, Hafizi Radzi Woo, setiap rekaan FIZIWOO bermula dengan pertimbangan yang teliti, daripada pemilihan fabrik dan pembangunan siluet hinggalah kepada ketepatan pembinaan serta kemasan.
“Rasa prihatin yang sama membuatkan kolaborasi ini bersama Daia terasa begitu relevan kepada kami,” katanya.
Beliau turut menjelaskan bahawa menerusi inisiatif mentorship tersebut, peserta digalakkan meneroka bagaimana konsep penjagaan boleh diterjemahkan melalui warna, tekstur dan pergerakan.
Apabila Penjagaan Fabrik Menjadi Sebahagian Daripada Gaya
Lebih daripada sekadar kolaborasi, kerjasama Daia bersama KLFW membawa bersama dua dunia yang berkongsi penghargaan terhadap kualiti, ketukangan dan ekspresi diri.
Ia juga mengetengahkan idea bahawa menjaga pakaian merupakan sebahagian daripada menghargai fesyen itu sendiri.
Dengan kemunculan sulungnya di KLFW 2026, Daia mahu menghubungkan dunia fesyen dengan penjagaan pakaian, selain mengingatkan pengguna bahawa setiap helaian pakaian wajar menerima perhatian yang sama seperti ketika ia mula dihasilkan.
Gaya sebenar bukan hanya tentang bagaimana kita memakai sesuatu pakaian, tetapi juga bagaimana kita menjaganya.
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Siti Murni Azman is a Malaysian journalist and editor currently serving as Head Writer and Assistant Editor for The Rakyat Post BM. Known for her relatable and distinctly local storytelling, she frequently covers lifestyle topics including food, café culture, entertainment, consumer trends, and viral social conversations, while also contributing across multiple editorial pillars. Before joining The Rakyat Post, she was involved in social media marketing for AirAsia BIG Rewards, where she worked on digital campaigns and audience engagement. Beyond editorial work, she also manages sponsored content and client collaborations, working closely with brands on digital storytelling tailored for Malaysian audiences.