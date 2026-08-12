KLFW 2026: Daia & FIZIWOO Gabung Fesyen Dengan Penjagaan Fabrik

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Fesyen bukan sekadar mengenai apa yang dipakai, tetapi juga bagaimana setiap helaian pakaian dijaga dan dipelihara selepas meninggalkan pentas peragaan.

Membawa perspektif itu ke Kuala Lumpur Fashion Week (KLFW) 2026, Daia tampil buat kali pertama sebagai Rakan Penjagaan Fabrik Rasmi KLFW, menerusi kerjasama yang meraikan seni, ketelitian dan kreativiti di sebalik setiap rekaan.

Bagi Daia, setiap pakaian membawa ceritanya sendiri daripada busana yang dipersembahkan di pentas peragaan, rekaan yang dihasilkan dengan penuh ketelitian, hinggalah pakaian kegemaran yang mempunyai nilai sentimental.

Foto: Daia x FIZIWOO

Dengan penjagaan yang betul, cerita di sebalik setiap helaian itu boleh terus hidup untuk tempoh yang lebih lama.

“Fesyen tidak berakhir apabila sesebuah pakaian meninggalkan pentas peragaan. Ia terus hidup setiap kali kita memilih untuk memakai, menjaga dan menghargai pakaian yang dimiliki,” kata Country Manager Gentle Supreme Sdn Bhd, Ng Hock Guan.

Menurutnya, kerjasama dengan KLFW mencerminkan kepercayaan Daia bahawa fesyen yang berkualiti turut memerlukan penjagaan yang baik.

Daia x FIZIWOO Raikan Seni Di Sebalik Setiap Rekaan

Sempena KLFW 2026, Daia bekerjasama dengan FIZIWOO, antara rumah fesyen tempatan yang dikenali menerusi ketukangan, gaya moden dan rekaan yang bersifat timeless.

Kerjasama ini memberi tumpuan kepada ketelitian dan kemahiran yang diperlukan untuk menghasilkan setiap rekaan FIZIWOO, selain menekankan kepentingan memastikan kecantikan pakaian tersebut kekal terpelihara selepas dipersembahkan di pentas peragaan.

Foto: Daia x FIZIWOO

Daia menampilkan formulasi yang menggabungkan kuasa menanggalkan kotoran, perlindungan fabrik serta teknologi pewangi bagi membantu membersihkan pakaian sambil mengekalkan kelembutan, warna dan teksturnya.

Dengan membantu memanjangkan jangka hayat pakaian, penjagaan fabrik dilihat sebagai sebahagian daripada usaha untuk menghargai pakaian dengan lebih baik dan mengamalkan pendekatan yang lebih bertanggungjawab terhadap fesyen.

Koleksi Khas Hasil Inisiatif Mentorship FIZIWOO

Sebagai sebahagian daripada kolaborasi ini, satu kapsul pembukaan khas turut dihasilkan menerusi inisiatif mentorship yang diterajui oleh FIZIWOO.

Menerusi inisiatif tersebut, mesej Daia mengenai penjagaan diterjemahkan ke dalam penerokaan warna, siluet, tekstur dan pergerakan.

Foto: Daia x FIZIWOO

Dengan bimbingan FIZIWOO, para peserta menghasilkan beberapa rekaan yang mengetengahkan rona lembut, bentuk yang anggun serta perincian minimalis.

Koleksi kapsul tersebut menjadi gambaran awal sebelum koleksi FIZIWOO Afterlight Summer 27 diperkenalkan.

Menurut Pengarah Kreatif FIZIWOO, Hafizi Radzi Woo, setiap rekaan FIZIWOO bermula dengan pertimbangan yang teliti, daripada pemilihan fabrik dan pembangunan siluet hinggalah kepada ketepatan pembinaan serta kemasan.

“Rasa prihatin yang sama membuatkan kolaborasi ini bersama Daia terasa begitu relevan kepada kami,” katanya.

Beliau turut menjelaskan bahawa menerusi inisiatif mentorship tersebut, peserta digalakkan meneroka bagaimana konsep penjagaan boleh diterjemahkan melalui warna, tekstur dan pergerakan.

Apabila Penjagaan Fabrik Menjadi Sebahagian Daripada Gaya

Lebih daripada sekadar kolaborasi, kerjasama Daia bersama KLFW membawa bersama dua dunia yang berkongsi penghargaan terhadap kualiti, ketukangan dan ekspresi diri.

Ia juga mengetengahkan idea bahawa menjaga pakaian merupakan sebahagian daripada menghargai fesyen itu sendiri.

Dengan kemunculan sulungnya di KLFW 2026, Daia mahu menghubungkan dunia fesyen dengan penjagaan pakaian, selain mengingatkan pengguna bahawa setiap helaian pakaian wajar menerima perhatian yang sama seperti ketika ia mula dihasilkan.

Gaya sebenar bukan hanya tentang bagaimana kita memakai sesuatu pakaian, tetapi juga bagaimana kita menjaganya.

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, X, Threads dan Instagram.