AJL40: Volvo Jadi Rakan Pengangkutan Rasmi, Bawa Konsep ‘Selamat’ Ke Pentas Muzik

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Tatkala seluruh negara bersedia meraikan empat dekad kecemerlangan muzik tempatan, Volvo Car Malaysia tampil sebagai rakan pengangkutan rasmi atau ‘Rakan Selamat’ bagi edisi ke-40 Anugerah Juara Lagu (AJL40).

Kerjasama bersama TV3 ini bukan sekadar melibatkan urusan pengangkutan, sebaliknya membawa falsafah keselamatan Volvo ke pentas muzik terbesar negara.

Awal Januari lalu, Volvo Car Malaysia memperkenalkan kempen bertemakan Selamat, dengan usaha mengubah persepsi terhadap keselamatan jalan raya daripada sekadar pematuhan undang-undang kepada satu budaya bersama.

Menerusi kempen itu, Volvo menekankan bahawa Selamat bukan hanya keadaan ketika semuanya berjalan lancar, tetapi turut merangkumi perlindungan apabila sesuatu berlaku di luar jangkaan.

Kerjasama bersama AJL40 pula menjadi peluang untuk Volvo membawa konsep tersebut lebih dekat kepada rakyat Malaysia, termasuk memberi perhatian kepada kesejahteraan emosi para artis yang bakal beraksi di pentas akhir.

Bukan Sekadar Pengangkutan, Tetapi Ruang Untuk Tenang

Bagi edisi ke-40 AJL, konsep Selamat diterjemahkan menerusi pengalaman perjalanan para finalis.

Ruang kabin Volvo yang mewah dan mendamaikan bakal menjadi tempat untuk barisan finalis mendapatkan fokus serta ketenangan sebelum melangkah ke karpet merah dan pentas yang pastinya penuh debaran.

Patricia Yaw, Pengarah Jualan dan Pemasaran Volvo Car Malaysia berkata, falsafah Selamat Volvo bukan hanya mengenai perlindungan fizikal, tetapi turut merangkumi usaha melindungi perkara yang paling berharga, termasuk ketenangan minda.

“Di Volvo, falsafah Selamat kami bermaksud melindungi apa yang paling berharga, dan ini termasuklah menyediakan ruang yang menenangkan minda,” katanya.

Menurutnya, AJL merupakan acara kemuncak industri muzik tempatan dan menerusi peranan sebagai ‘Rakan Selamat’, Volvo mahu memberikan bakat-bakat terbaik Malaysia satu detik yang tenang sebelum mereka tampil di pentas bersejarah itu.

Volvo turut melihat kerjasama ini sebagai peluang untuk lebih ramai keluarga merasai sendiri kemewahan dan ciri keselamatan yang menjadi identiti jenama tersebut.

Volvo Iringi 10 Finalis AJL40

Perjalanan Selamat bersama AJL40 sebenarnya telah bermula apabila Volvo menaja pergerakan artis sepanjang siri jelajah promosi AJL40 di seluruh negara sekitar Julai dan Ogos lalu.

Menjelang malam kemuncak, barisan kenderaan elektrik premium Volvo termasuk sedan flagship terbaharu ES90, SUV XC90 dan XC60, serta model elektrik sepenuhnya EC40 dan EX30 bakal mengiringi 10 finalis utama AJL40.

Kerjasama ini sekali gus melengkapkan pengalaman para finalis dengan elemen kemewahan dan keanggunan gaya Scandinavia Volvo.

Dalam pada itu, Puan Nini Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif Rangkaian Televisyen Media Prima dan Primeworks Studios, menyambut baik kerjasama tersebut yang disifatkannya cukup signifikan pada tahun ke-40 AJL.

Menurutnya, nilai yang dibawa Volvo menerusi keselamatan dan kekeluargaan dilihat selari dengan visi AJL40 dalam meraikan empat dekad karya muzik terbaik Malaysia.

Ada ‘Selamat Calculator’ Di Karpet Merah

Selain menekankan aspek keselamatan fizikal di jalan raya, Volvo Car Malaysia turut memperluaskan komitmen tersebut menerusi Selamat Calculator.

Platform digital pintar yang dibangunkan menerusi kerjasama bersama Mr Money TV itu akan dibawa ke ruang interaktif khas di karpet merah AJL40.

Para tetamu dan peminat berpeluang mencuba Selamat Calculator yang direka untuk membantu pengguna membuat pilihan dengan lebih sedar dan bijak.

Berbanding pendekatan pameran kereta tradisional, platform tersebut mengetengahkan impak kehidupan di sebalik isu keselamatan dalam bentuk yang lebih nyata, sekali gus membantu pengguna membuat perancangan masa depan dengan lebih jelas.

Pengalaman interaktif itu dijangka menambah kemeriahan suasana menjelang pentas akhir AJL40 yang bakal berlangsung secara langsung pada 15 Ogos 2026 di Unifi Arena.

Dengan 10 finalis bersedia memberikan persembahan terbaik dan kenderaan Volvo mengiringi perjalanan mereka ke malam kemuncak, persoalan yang tinggal hanyalah satu: siapakah yang bakal dinobatkan sebagai Juara AJL40?

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